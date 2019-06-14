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10:09

Дизайнерские шедевры Иэна Кэллума

Главный дизайнер Jaguar покидает свой пост. Посмотрите на его лучшие работы

4 июня Иэн Каллум, дизайн-директор Jaguar, заявил о том, что покидает свою должность — соответствующий пост был опубликован на его странице в Instagram. Неделю спустя стало известно, что дизайнер удостоен звания Командора ордена Британской империи «в знак выдающихся заслуг в автомобильной индустрии». Шотландец не уходит из компании насовсем — за ним сохранится должность консультанта в отделе дизайна Jaguar. Преемником Кэллума станет Джулиан Томпсон, разработавший Jaguar F-Pace. И хотя мистера Кэллума еще рано записывать в пенсионеры, мы решили, что большие перемены в его жизни — хороший повод вспомнить самые яркие его проекты. А таких накопилось минимум десять.

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