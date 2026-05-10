Читальный зал
Опубликовано 10 мая 2026, 08:37
3 мин.

Тягач, минивэн, автобус и медброневик: во что превратили Lada российские билдеры

Таких машин Lada вы еще не видели
Motor назвал 11 самых необычных Lada, которые выпускают серийно прямо сейчас. Если из какого-нибудь отдаленного села ваш автомобиль придётся эвакуировать тягачом Lada Niva, не удивляйтесь – это не самоделка, а вполне серийная машина. Среди автомобилей российских «билдеров» можно встретить и не такое: как вам бортовой грузовик на базе бюджетной Granta или автобус Largus. О всех необычных серийных Lada, — в материале журнала Motor.
Lada Niva
Lada Niva
© Мотор
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Бизон и Лань

Компания PVR из Самарской области пошла дальше, и снабдила грузовик на базе Lada Granta увеличенной платформой. У пикапа с собственным названием «Лань», колесная база растянута до 3500 мм, а общая длина составляет 5700 мм — на 1,4 м длиннее стандартного седана Lada Granta.

Автомобили PVR «Лань»

© PVR

Бортовая Niva от PVR с названием «Бизон» построена на основе пикапа ВИС-2346 и также отличается увеличенной колесной базой и более вместительной грузовой платформой. Машина рассчитана на перевозку 900 кг груза. Увеличение грузоподъемности потребовало доработок подвески: у «Бизона» увеличен дорожный просвет и усилены рессоры.

Седельный тягач из Нивы

Та же компания PVR превратила классическую «Ниву» в седельный тягач с полуприцепом. Грузоподъемность такой сцепки составляет 1,5 тонны, длина грузовой платформы полуприцепа — 6,2 метра.

Седельный тягач на базе Lada Niva

© PVR

Под капотом, в зависимости от пожеланий заказчика — двигатель 1.8 или 2.0, к стандартной рессорной подвеске можно заказать пневмоэлементы. Также есть возможность довести грузоподъемность такой «Нивы» до 2,5 тонн.

Минивэн и скорая помощь

Трехдверная классическая Lada Niva Legend рассчитана всего на четверых человек, включая водителя. Но компании «Промтех» из Нижнего Новгорода удалось превратить ее в восьмиместный минивэн.

У автомобиля в модификации Kub колесная база растянута на 1160 мм в сравнении со стандартной «Нивой». За кабиной смонтирована надстройка из стальных труб и композитных панелей, в ней установлены два трехместных дивана. Модернизированный двигатель развивает 106 л.с. против 83 л.с. у обычной «Нивы».

Социальное такси Lada Kub

© "Промтех"

У Kub на шасси Largus есть модификация для социального такси. Такая машина снабжена трапом, по которому через распашные задние двери можно закатить в салон человека на инвалидной коляске.

Медицинский броневик

По той же схеме на базе Niva Legend построены и машины скорой помощи, в том числе бронированные. Компания «Швабе-СпецАвто» сделала из «Куба» защищенную медицинскую машину с броней класса Бр3, которая защищает от пуль калибра 5,45. Медицинский отсек, рассчитанный на четверых раненых, утеплен. Салон изолирован от кабины.

Бронированный АСМП на базе NIVA Legend

Бронированный АСМП на базе NIVA Legend

© Компания «Швабе-СпецАвто»

Помимо бронированной версии, у «Швабе-СпецАвто» есть гражданская модификация скорой помощи. У нее изолированный медсалон на одного лежачего пациента (на тележке-каталке) и двух врачей. Машина снабжена автономным отопителем для салона и кондиционером. Автомобиль с полным приводом, дорожным просветом в 200 мм и пневмоподвеской задней оси приспособлен для работы в сельской местности.

Санитарка

Нижегородский «Луидор» превратил в санитарный транспорт универсал Lada Largus. Это не «скорая помощь», а машина для плановой перевозки лежачих больных. Внутри могут разместиться водитель, двое сопровождающих и один пациент на каталке. Наиболее оснащенный вариант — версия МС-3 «Covid-19».

Медицинский Lada Largus

© ПКФ "Луидор"

У такого Largus медотсек имеет пластиковую отделку, кондиционер, бактерицидный рециркулятор, отдельную печку и розетку на 220 вольт. Есть и более простые модификации без перегородки, с обычными складными носилками. Опционально на автомобиль устанавливают высокую пластиковую крышу.

Хлебный фургон

Прошли те времена, когда для перевозки хлебобулочных изделий использовались фургоны на шасси среднетоннажных грузовиков. Теперь в этом качестве используются и доработанные легковушки, например, Largus.

Хлебный фургон Lada Largus

© "Промтех"

Грузоподъемность изотермического хлебного фургона Largus от «Промтеха» составляет 900 кг. Машина рассчитана на 81 лоток с хлебом. Устройство надстройки стандартное: три отсека с боковыми створками, внутри — направляющие для установки стандартных лотков.

Заводские изделия

Полурамные грузовики на базе стандартных седанов Lada выпускаются дочерней компанией «АвтоВАЗа» и известны с 1990-х годов под маркой ВИС. Когда-то у них были кабины от вазовской «классики», сейчас в основе таких машин — переднеприводная Granta и классическая Niva.

Вариантов надстроек множество — от простой бортовой платформы (с пластиковой крышкой или без). А в случае с грузовой Niva возможны варианты относительно пассажировместимости кабины. Она может быть как двухместной, так и пятиместной. Функционал — не только перевозка грузов.

Такая Niva может быть и вспомогательной пожарной машиной, и автомобилем спасателей, и спецмашиной для кинологической службы полиции. В этом случае грузовой отсек оборудуется двумя клетками для служебных собак, обогревом и кондиционером.

Пикап Lada Niva

© Lada