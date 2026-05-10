Под капотом, в зависимости от пожеланий заказчика — двигатель 1.8 или 2.0, к стандартной рессорной подвеске можно заказать пневмоэлементы. Также есть возможность довести грузоподъемность такой «Нивы» до 2,5 тонн.

Минивэн и скорая помощь

Трехдверная классическая Lada Niva Legend рассчитана всего на четверых человек, включая водителя. Но компании «Промтех» из Нижнего Новгорода удалось превратить ее в восьмиместный минивэн.

У автомобиля в модификации Kub колесная база растянута на 1160 мм в сравнении со стандартной «Нивой». За кабиной смонтирована надстройка из стальных труб и композитных панелей, в ней установлены два трехместных дивана. Модернизированный двигатель развивает 106 л.с. против 83 л.с. у обычной «Нивы».