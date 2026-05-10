Тягач, минивэн, автобус и медброневик: во что превратили Lada российские билдерыТаких машин Lada вы еще не видели
Бизон и Лань
Компания PVR из Самарской области пошла дальше, и снабдила грузовик на базе Lada Granta увеличенной платформой. У пикапа с собственным названием «Лань», колесная база растянута до 3500 мм, а общая длина составляет 5700 мм — на 1,4 м длиннее стандартного седана Lada Granta.
Бортовая Niva от PVR с названием «Бизон» построена на основе пикапа ВИС-2346 и также отличается увеличенной колесной базой и более вместительной грузовой платформой. Машина рассчитана на перевозку 900 кг груза. Увеличение грузоподъемности потребовало доработок подвески: у «Бизона» увеличен дорожный просвет и усилены рессоры.
Седельный тягач из Нивы
Та же компания PVR превратила классическую «Ниву» в седельный тягач с полуприцепом. Грузоподъемность такой сцепки составляет 1,5 тонны, длина грузовой платформы полуприцепа — 6,2 метра.
Под капотом, в зависимости от пожеланий заказчика — двигатель 1.8 или 2.0, к стандартной рессорной подвеске можно заказать пневмоэлементы. Также есть возможность довести грузоподъемность такой «Нивы» до 2,5 тонн.
Минивэн и скорая помощь
Трехдверная классическая Lada Niva Legend рассчитана всего на четверых человек, включая водителя. Но компании «Промтех» из Нижнего Новгорода удалось превратить ее в восьмиместный минивэн.
У автомобиля в модификации Kub колесная база растянута на 1160 мм в сравнении со стандартной «Нивой». За кабиной смонтирована надстройка из стальных труб и композитных панелей, в ней установлены два трехместных дивана. Модернизированный двигатель развивает 106 л.с. против 83 л.с. у обычной «Нивы».
У Kub на шасси Largus есть модификация для социального такси. Такая машина снабжена трапом, по которому через распашные задние двери можно закатить в салон человека на инвалидной коляске.
Медицинский броневик
По той же схеме на базе Niva Legend построены и машины скорой помощи, в том числе бронированные. Компания «Швабе-СпецАвто» сделала из «Куба» защищенную медицинскую машину с броней класса Бр3, которая защищает от пуль калибра 5,45. Медицинский отсек, рассчитанный на четверых раненых, утеплен. Салон изолирован от кабины.
Помимо бронированной версии, у «Швабе-СпецАвто» есть гражданская модификация скорой помощи. У нее изолированный медсалон на одного лежачего пациента (на тележке-каталке) и двух врачей. Машина снабжена автономным отопителем для салона и кондиционером. Автомобиль с полным приводом, дорожным просветом в 200 мм и пневмоподвеской задней оси приспособлен для работы в сельской местности.
Санитарка
Нижегородский «Луидор» превратил в санитарный транспорт универсал Lada Largus. Это не «скорая помощь», а машина для плановой перевозки лежачих больных. Внутри могут разместиться водитель, двое сопровождающих и один пациент на каталке. Наиболее оснащенный вариант — версия МС-3 «Covid-19».
У такого Largus медотсек имеет пластиковую отделку, кондиционер, бактерицидный рециркулятор, отдельную печку и розетку на 220 вольт. Есть и более простые модификации без перегородки, с обычными складными носилками. Опционально на автомобиль устанавливают высокую пластиковую крышу.
Хлебный фургон
Прошли те времена, когда для перевозки хлебобулочных изделий использовались фургоны на шасси среднетоннажных грузовиков. Теперь в этом качестве используются и доработанные легковушки, например, Largus.
Грузоподъемность изотермического хлебного фургона Largus от «Промтеха» составляет 900 кг. Машина рассчитана на 81 лоток с хлебом. Устройство надстройки стандартное: три отсека с боковыми створками, внутри — направляющие для установки стандартных лотков.
Заводские изделия
Полурамные грузовики на базе стандартных седанов Lada выпускаются дочерней компанией «АвтоВАЗа» и известны с 1990-х годов под маркой ВИС. Когда-то у них были кабины от вазовской «классики», сейчас в основе таких машин — переднеприводная Granta и классическая Niva.
Вариантов надстроек множество — от простой бортовой платформы (с пластиковой крышкой или без). А в случае с грузовой Niva возможны варианты относительно пассажировместимости кабины. Она может быть как двухместной, так и пятиместной. Функционал — не только перевозка грузов.
Такая Niva может быть и вспомогательной пожарной машиной, и автомобилем спасателей, и спецмашиной для кинологической службы полиции. В этом случае грузовой отсек оборудуется двумя клетками для служебных собак, обогревом и кондиционером.