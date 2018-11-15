Утраченная французская роскошь

Любовь к воздушной технике, а также определенный страх перед машинами (в автомобильной аварии погиб брат Габриэля) привели к тому, что автомобили фирмы были обтекаемыми, легкими (благодаря широкому использованию алюминия) и очень продуманными с точки зрения безопасности. Кроме того, машины Voisin отличались невероятной скоростью по меркам своего времени – в 1925 году автомобиль Габриэля показал на шоссе среднюю скорость в 190 километров в час. И речь идет не о гоночном прототипе, а о слегка модернизированной гражданской машине с 4-литровым двигателем!