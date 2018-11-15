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10:12

Утраченная французская роскошь

Французские конкуренты Бентли и Мерседесов, которым было суждено погибнуть, но перед этим создать великие автомобили

© из открытых источников
Алексей Олефиренко
На постсоветском пространстве до сих пор силен стереотип, согласно которому французские автомобили – это что-то ненадежное, неремонтопригодное, бюджетное, но, зачастую, красивое. Однако до Второй мировой войны французский автопром был настоящей кузницей машин премиум-класса, глядя на которые нельзя было не испытать эстетическое удовольствие. Представленные ниже девять марок – лишь верхушка айсберга.

Delaunay-Belleville

В начале ХХ века марка Delaunay-Belleville считалась престижнейшим в мире (!) производителем автомобилей – в списке владельцев этих машин были король Греции Георг I, испанский король Альфонсо XIII и царь Николай II.

У автомобилей Жюльена Бельвилля и Луи Делоне было все – комфортный ход, максимальная (по меркам того времени) надежность, моторы мощностью до 70 лошадиных сил, а также красивейшие кузова, изготавливаемые британскими и французскими ателье. Увы, к 1920 году качество автомобилей марки начало падать и объемы сбыта существенно сократились. Хотя официально Delaunay-Belleville, основанная в 1904-м, канула в лету после Второй мировой, фактически ее смерть наступила гораздо раньше.

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Hotchkiss

Компания Hotchkiss была основана американским предпринимателем Бенджамином Гочкиссом, который в середине XIX века перебрался во Францию. Изначально фирма производила стрелковое и артиллерийское оружие, но в 1903 году – то есть 18 лет спустя после смерти ее основателя – переквалифицировалась на выпуск роскошных автомобилей.

На первых порах Hotchkiss закупали двигатели и другие механические компоненты у сторонних производителей (Panhard et Levassor, De Dion-Bouton), при этом в дизайне чувствовалось влияние немецкого Мерседеса. Но уже к середине 20-х годов фирма обзавелась и своими двигателями, и своим «лицом». Большая часть стильных кузовов для Hotchkiss были заводскими, но и без помощи сторонних ателье фирма не обошлась, сотрудничая с ателье Veth and Sons, Riviera… А закончила свой век компания в 1966-м. Тогда, в голодное послевоенное время, она выпускала лицензионные копии американского Виллиса для французской армии.

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Bucciali

О детище братьев Буччиали, которое носит их же фамилию, до сих пор ходит множество слухов и легенд. При этом достоверной информации критически мало. Точно известно, что фирма просуществовала с 1922 по 1933 годы, и за это время был построен 151 баснословно дорогой и технологичный автомобиль.

А в октябре 1928 года на автосалоне в Париже фирма показала Bucciali TAV-6, оснащенный передним приводом (и это за шесть лет до Citroen Traction Avant), независимыми подвесками всех колес (!), а также бесступенчатым вариатором (!!). Часть технологий TAV-6 досталась другим моделям Bucciali. До наших дней дожили минимум три экземпляра славной французской марки, в том числе и роскошный седан TAV 8-32 «Fleche d'Or» Berline с кузовом от ателье Saoutchik.

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Talbot-Lago

Активно сотрудничал Яков Савчук – русский эмигрант, которого во Франции знали как Жана Савчика – и с компанией Talbot, которая наибольшего успеха достигла в период с 30-х по 50-е годы прошлого века. Тогда она принадлежала итальянскому предпринимателю Антонио Ляго и называлась соответствующим образом. Многие купе и кабриолеты Talbot-Lago были оформлены именно студией Saoutchik, что делало их одними из самых желанных автомобилей в мире.

Сейчас машины Talbot-Lago регулярно выставляются на Конкурсах Элегантности и, независимо от изготовителя кузова, занимают призовые места. Высокую ценность автомобилей Talbot-Lago подтверждает их стоимость на аукционах, которая может достигать нескольких миллионов евро.

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Avions Voisin

Век Авион Вуазен был коротким, но ярким – фирма Voisin в автомобильном амплуа прожила лишь период между двумя Мировыми войнами. Основал компанию Габриэль-Южен Вуазен – один из новаторов авиации, который с 1905 по 1918 годы строил самолеты.

Любовь к воздушной технике, а также определенный страх перед машинами (в автомобильной аварии погиб брат Габриэля) привели к тому, что автомобили фирмы были обтекаемыми, легкими (благодаря широкому использованию алюминия) и очень продуманными с точки зрения безопасности. Кроме того, машины Voisin отличались невероятной скоростью по меркам своего времени – в 1925 году автомобиль Габриэля показал на шоссе среднюю скорость в 190 километров в час. И речь идет не о гоночном прототипе, а о слегка модернизированной гражданской машине с 4-литровым двигателем!

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Delage

Про Луи Деляжа и компанию Delage хочется говорить только высокопарными фразами, но будем держать себя в руках. Хотя стоило бы: машины Delage громили рекорды скорости на трассах, а за их пределами поражали роскошью.

Руководство испано-французской Hispano-Suiza хватала кондрашка при одном только упоминании имя Delage. А модели Delage D6 и D8 при жизни стали настоящими иконами стиля и сейчас стоят сотни тысяч, миллионы долларов. Компания существовала с 1905 года, и, хотя фактическая ее ликвидация состоялась в 1953-м, она ушла со сцены еще в середине 30-х – ее выкупил другой производитель роскошных машин из Франции, а именно…

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Delahaye

Delahaye – марка с богатой историей, которую невозможно уместить в пару-тройку предложений. Скажем так: если вы видите в интернете изображение автомобиля середины 30-х годов с пышным, аэродинамичным оперением, то, скорее всего, перед вами именно Делайе (с ударением на последний слог), кузов которого был создан в ателье Figoni & Falaschi или Saoutchik.

Компания Delahaye просуществовала с 1894 по 1954 год, на исходе своей жизни слившись с уже упоминаемой Hotchkiss. Так что весь авангард Delahaye 30-х и 40-х годов в 50-е превратился в американский конструктивизм Willys. Сейчас разные компании пытаются возродить некогда великую французскую марку, но пока без видимых успехов.

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Facel Vega

Facel Vega – одна из немногих попыток Франции построить роскошный автомобиль уже после Второй мировой войны. Попытка была удачной в техническом плане, но провальной с экономической точки зрения – фирма Жана Данино просуществовала всего 10 лет, с 1954 по 1964 год.

За это время было выпущено несколько сотен купе и кабриолетов, а также 152 красивейших седана Excellence с суицидальными дверьми для задних пассажиров. Тогда мир не оценил шарм этих автомобилей, но усердно наверстывает упущенное сейчас – цены на машины Facel Vega очень высоки, даже если речь идет о невостановленных экземплярах.

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Bugatti

Путь компании Bugatti – история взлетов и падений, процветания и банкротства. Сейчас же компания на пике, и под крылом немецкого Volkswagen чувствует себя более чем прекрасно. Интересно, думал ли в 1909 году Этторе Бугатти, что его фирма не просто доживет до XXI века, но и будет синонимом высокотехнологичного, скоростного автомобиля?

А ведь именно такова реальность. Впрочем, и в начале прошлого века машины Bugatti были у всех на устах благодаря победам в Гран-При и 24 Часах Ле-Мана, а также красоте своих купе, кабриолетов и седанов, где использовались лучшие материалы и мощнейшие двигатели.

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Не секрет, что если на аукцион попадают автомобили Bugatti начала прошлого века, то именно они становятся «звездами вечера» - при условии, что не находится безумец, который желает продать свою Ferrari 250 GTO.

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