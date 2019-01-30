У вас что-то горит!

Речь идет о Porsche 911 GT3 RS 4.0 – самой экстремальной и мощной атмосферной версии модели поколения 997. Так называемый мотор Мецгера, почти гоночный и очень выносливый шестицилиндровый «оппозит» с распределенным впрыском, на этой машине получил увеличенный до 4 литров рабочий объем, а мощность возросла до 500 сил, которые достигаются при 8250 об/мин.
Плюс шестиступенчатая «механика», максимальное облегчение, эффективный аэродинамический обвес, специальные настройки шасси и невероятно лаконичная внешность. В итоге получился, с одной стороны, бескомпромиссный спорткар для трек-дней, а с другой — настоящий коллекционный автомобиль-инвестиция.
Сэт Томас:
«Свой белый 911 GT3 RS 4.0 2011 года выпуска с темным салоном я купил новым у официального дилера Porsche в Уоррингтоне, штат Пенсильвания. Таких «девятьсот одиннадцатых» было выпущено всего 600 штук, и тогда я посчитал, что это будет выгодным вложением денег.
Насколько я помню, стартовая цена составляла $185000, но для своей машины я специально не стал заказывать много опций, чтобы не увеличивать массу.
Я выбрал только кожаный салон, более дорогую аудиосистему, облегченные фары и еще несколько фишек. Итоговая сумма увеличилась до $189900. Люди сходили с ума от этой машины, причем изначально я не планировал ее продавать. Но в итоге ее купил парень с Северо-Запада США.
Не буду говорить, сколько я за нее выручил, но мне хватило на новый GT3 RS 991 (от $176895) и на стандартный GT3 RS 997 2011 года. В общем, это была выгодная сделка.
Машина хранилась у дилера, там ей сделали диагностику, затем мы с покупателем прошли все необходимые процедуры, я отправил ему договор, он перевел мне деньги и заказал доставку в транспортной компании. Никогда не забуду, как я прощался с этой машиной.
Это был пасмурный декабрьский день 2013 года. Дилер сделал предпродажную подготовку, а затем мне позвонили и сказали, что за машиной приехал автовоз, и нужно проконтролировать погрузку. Я сразу почуял неладное, как только увидел грузчиков, сам трейлер и водителей, которые то ли были под кайфом, то ли не спали неделю. Меня терзали сомнения по поводу этой затеи, но я подумал, раз покупатель их нанял, и у них есть все бумаги, то все должно пройти нормально. Тем более, машина была уже не моя.
В общем, мы отправили ее в четверг или пятницу, а в понедельник или вторник в моем офисе зазвонил телефон, и я увидел, что высветился номер нового владельца. Я не стал брать трубку, так как не хотел выслушивать никаких претензий, и дождался голосового сообщения. Он сказал примерно так: «Привет, тут такое дело, произошел один страховой случай, не мог бы ты выслать мне фотографии машины до продажи, чтобы было видно одометр и машину целиком».
Я перезвонил и поинтересовался, что же все-таки случилось. «Ну… во время перевозки была авария, — ответил он, — и страховая компания требует фотографии, чтобы проверить состояние машины до перевозки и удостовериться, что это не мошенничество». Конечно, у меня были фотографии и чек-лист предпродажного осмотра, я был готов их отправить, но все-таки решил уточнить масштаб аварии. «Произошел небольшой пожар…», — сказал он мне.
Естественно я спросил, какой именно пожар. Ведь это могло быть просто задымление или, к примеру, повреждение краски, и тут он выдал, что машина полностью уничтожена! В шоке я поинтересовался, осталось ли от нее хоть что-нибудь, но он ответил отрицательно.
Вот так автомобильный мир потерял один из шестисот 911 GT3 RS 4.0, и, в лучшем случае, их осталось пятьсот девяносто девять. По одной из версий, неисправный ступичный подшипник трейлера нагрелся до такой степени, что загорелась шина. Огонь перекинулся на мягкий тент, закрывавший боковины прицепа. Пока они ехали, все было не так страшно, потому что набегающий поток воздуха не давал пламени разгореться. Но затем они заметили дым, остановились, и все мгновенно вспыхнуло! Ни от тягача, ни от груза ничего не осталось.
Они везли десять машин, из которых моя оказалась самой дорогой. Там было еще несколько Porsche, включая купе 911 Turbo и кабриолет в кузове 993. Кроме того, вместе с ними ехала и оригинальная Toyota Celica восьмидесятых годов, не слишком дорогая, но настоящая конфетка с пробегом всего 20 тысяч миль. Ее купил какой-то коллекционер, увлекающийся Тойотами.
Я продал машину в декабре и в январе 2014-го поехал в Дайтону на предсезонные тесты. Там меня отыскала пара, чей сын был владельцем одного из сгоревших автомобилей. Из их рассказа я узнал, что транспортная компания, к которой они обратились, наняла на этот заказ другое юрлицо. Причем обе конторы принадлежали русским, первая — отцу, а вторая — его сыну.
Основной перевозчик был застрахован на достаточную сумму, а вот подрядчик — нет, и теперь они спихивали вину друг на друга. Покупателю моей машины повезло, он получил полную компенсацию от собственной страховой компании, и уже ей предстояло разбираться с перевозчиками. А вот те, кто встретил меня в Дайтоне, остались и без денег, и без машины.
Через полгода я нашел останки бедного «девятьсот одиннадцатого» в онлайн-аукционе, где они были проданы по цене металлолома. Так что, делайте выводы и пользуйтесь только проверенными транспортными компаниями. У них доставка машины на Северо-Запад обошлась бы в $2000-2300, но покупатель моей машины решил сэкономить $500 и поплатился за это».