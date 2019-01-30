У вас что-то горит!

Не буду говорить, сколько я за нее выручил, но мне хватило на новый GT3 RS 991 (от $176895) и на стандартный GT3 RS 997 2011 года. В общем, это была выгодная сделка.

Машина хранилась у дилера, там ей сделали диагностику, затем мы с покупателем прошли все необходимые процедуры, я отправил ему договор, он перевел мне деньги и заказал доставку в транспортной компании. Никогда не забуду, как я прощался с этой машиной.

Это был пасмурный декабрьский день 2013 года. Дилер сделал предпродажную подготовку, а затем мне позвонили и сказали, что за машиной приехал автовоз, и нужно проконтролировать погрузку. Я сразу почуял неладное, как только увидел грузчиков, сам трейлер и водителей, которые то ли были под кайфом, то ли не спали неделю. Меня терзали сомнения по поводу этой затеи, но я подумал, раз покупатель их нанял, и у них есть все бумаги, то все должно пройти нормально. Тем более, машина была уже не моя.