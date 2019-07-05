Забытые концепты: Dodge Deora

Увековеченную в игрушках легенду дизайна создали сторонние специалисты

Для создания эффектных шоу-каров автопроизводители часто обращаются к независимым кузовным ателье. Особенно популярной эта практика была в прошлом веке. И не потому, что сторонние кузовщики берут меньше денег за работу — просто их видение дизайна получается по-настоящему незамыленным. В 1960-е годы на эту дорожку встали боссы корпорации Chrysler, которые доверили создание концепт-кара сторонней мастерской. Результатом стал автомобиль, который знают все фанаты игрушечных машинок Hot Wheels — Dodge Deora или, как его изначально назвали, XTAB.