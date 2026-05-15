Янгтаймеры стали стоить, как дешевые кроссоверы из КНР

Следует учитывать, что при замене водяного насоса или прокладки головки блока цилиндров двигатель придется демонтировать — в российских сервисах такие работы оцениваются в сумму от 150 тыс. рублей только за снятие и установку. Проблемами грозит и пневмоподвеска: стойки со временем теряют герметичность, компрессор выходит из строя после 100 тыс. км пробега. При этом замена одной пневмостойки в России обойдется в 50-80 тыс. рублей, компрессора — от 70 тыс. рублей.

Электрооборудование также способно на неприятные сюрпризы: блоки управления под капотом могут быть повреждены водой из-за забитых дренажных отверстий. Результатом станет самопроизвольное опускание стекол, сбои климат-контроля и невозможность запустить двигатель. Стоит учитывать, что замена проводки в таком случае обойдется в сумму от 200 тыс. рублей.

Обычное техобслуживание Bentley Continental GT первого поколения с заменой всех жидкостей и фильтров обойдется в 50-70 тыс. рублей, а расход топлива с мотором W12 составляет около 20 л на 100 км в смешанном цикле.

Porsche

За 1,8–2 млн рублей можно купить Boxster 1997–2001 года выпуска с пробегом 150–200 тыс. км. Базовая версия оснащалась оппозитной «шестёркой» объёмом 2.5 л (204 л.с.) или 2.7 л (220 л.с.), версия S — двигателем 3.2 л (250–258 л.с.). Трансмиссия — пяти- или шестиступенчатая механика или «автомат».

Оппозитные двигатели Boxster (моторы серии M96) имеют два хронических недуга. Первая проблема связана с маслосъемными колпачками. При их износе масло начинает расходоваться литрами, а если затянуть с ремонтом, могут застучать гидрокомпенсаторы. Капитальный ремонт головки блока потребует расходов минимум в 80 тыс. рублей.