Янгтаймеры стали стоить, как дешевые кроссоверы из КНР

В России можно купить Bentley и Rolls-Royce по цене Chery Tiggo, но есть нюансЯнгтаймеры стали стоить, как дешевые кроссоверы из КНР
Bentley
Согласно данным с классифайдов, самые доступные Bentley Continental GT первого поколения можно приобрести за 1,5–2 млн рублей. В такую сумму обойдется автомобиль 2004–2006 года выпуска с заявленным пробегом 150–200 тыс. км. Под капотом — W12 6.0 с двумя турбинами, 560 л.с. и 650 Нм, разгон до «сотни» за 4,8 с.
Но выбирая такой автомобиль, да еще и с большим пробегом, следует помнить о рисках и сложностях с его дальнейшим содержанием. Двигатель W12 сложный и дорогой в обслуживании: нагар на клапанах проявляется после 60-80 тыс. км пробега, об износе натяжителей цепи ГРМ свидетельствует характерный стук на непрогретом двигателе, также возможен внезапный выход из строя помпы.
Следует учитывать, что при замене водяного насоса или прокладки головки блока цилиндров двигатель придется демонтировать — в российских сервисах такие работы оцениваются в сумму от 150 тыс. рублей только за снятие и установку. Проблемами грозит и пневмоподвеска: стойки со временем теряют герметичность, компрессор выходит из строя после 100 тыс. км пробега. При этом замена одной пневмостойки в России обойдется в 50-80 тыс. рублей, компрессора — от 70 тыс. рублей.
Электрооборудование также способно на неприятные сюрпризы: блоки управления под капотом могут быть повреждены водой из-за забитых дренажных отверстий. Результатом станет самопроизвольное опускание стекол, сбои климат-контроля и невозможность запустить двигатель. Стоит учитывать, что замена проводки в таком случае обойдется в сумму от 200 тыс. рублей.
Обычное техобслуживание Bentley Continental GT первого поколения с заменой всех жидкостей и фильтров обойдется в 50-70 тыс. рублей, а расход топлива с мотором W12 составляет около 20 л на 100 км в смешанном цикле.
Porsche
За 1,8–2 млн рублей можно купить Boxster 1997–2001 года выпуска с пробегом 150–200 тыс. км. Базовая версия оснащалась оппозитной «шестёркой» объёмом 2.5 л (204 л.с.) или 2.7 л (220 л.с.), версия S — двигателем 3.2 л (250–258 л.с.). Трансмиссия — пяти- или шестиступенчатая механика или «автомат».
Оппозитные двигатели Boxster (моторы серии M96) имеют два хронических недуга. Первая проблема связана с маслосъемными колпачками. При их износе масло начинает расходоваться литрами, а если затянуть с ремонтом, могут застучать гидрокомпенсаторы. Капитальный ремонт головки блока потребует расходов минимум в 80 тыс. рублей.
Вторая и самая страшная из типичных проблем этого мотора – подшипник промежуточного вала, при разрушении которого металлическая стружка способна приговорить мотор к замене. Профилактическая замена этого подшипника будет стоить в России 150–250 тыс. рублей, а если подшипник уже рассыпался, то замена двигателя на контрактный обойдется в 400–600 тыс. рублей.
Электрика с возрастом дает сбои: выходят из строя блоки управления мягкой крышей (замена — 40–60 тыс. рублей), блок климат-контроля (30–50 тыс. рублей), датчики положения коленвала и распредвала. Специализированные сервисы, занимающиеся ремонтом Porsche, в России берут за нормо-час от 5 тыс. рублей до 12 тыс. рублей. Расход масла на таких моторах, как у Boxster, достигает 1 литра на 1 тыс. км пробега, и это считается нормой.
Maserati
На вторичном рынке в России Quattroporte пятого поколения 2004–2007 годов выпуска с роботизированной коробкой DuoSelect оцениваются в 1,5–2,5 млн рублей. В таком бюджете можно подобрать экземпляр с пробегом до 150 тыс. км и хорошо сохранившимся кузовом. Двигатель — атмосферный V8 4.2 мощностью 400 л.с., разработанный совместно с Ferrari.
Роботизированная коробка DuoSelect — главная ахиллесова пята этой модели. Дело в том, что ресурс сцепления при эксплуатации в городском цикле не превышает 20–30 тыс. км, особенно если владелец любит газовать со светофоров. Замена сцепления DuoSelect обойдется российскому хозяину Quattroporte в 150–250 тыс. рублей.
Регулярно выходят из строя гидравлические актуаторы, насос и блок управления коробкой. Ремонт или замена актуатора стоит от 100 тыс. рублей. К тому же специалистов по DuoSelect по всей стране — единицы, цены на их услуги начинаются от 10 тыс. рублей за нормо-час диагностики.
Двигатель V8 от Ferrari требует замены масла каждые 10 тыс. км: приемлемо только качественное масло 5W-40, нужно 9-10 литров. Это минимум 15 тыс. рублей за масло и фильтр. Свечи зажигания меняются вместе с катушками: комплект на 8-цилиндровый мотор обойдется в 40–60 тыс. рублей.
Электроника у Quattroporte также капризна: в зоне риска блоки управления дверьми, стеклоподъемниками и сиденьями. Не радует и расход топлива: в городе уйдет 22-25 л бензина на 100 км.
Mercedes-Benz
В бюджете 2 млн рублей можно подыскать на вторичном рынке седан любого из трёх поколений: W140, W220 или W221. У W140 (1991–1998) главная проблема — электрика. Жгуты проводов в моторном отсеке имеют свойство рассыпаться прямо в руках из-за биоразлагаемой изоляции, которую применяли в 1990-х. Полная замена жгута проводки в России — около 150–200 тыс. рублей.
Еще один бич – коррозия кузова. Пороги, колесные арки, нижняя часть дверей и крышка багажника цветут даже при хорошем уходе. На устранение коррозии с покраской одного элемента уйдет от 15 000 рублей. У следующего поколения S-Class с заводским индексом W220, который выпускался с 1998 по 2005 год, регулярно ломается пневмоподвеска Airmatic.
Замена одной пневмостойки в сервисе будет стоить минимум 40 тыс. рублей, компрессора — от 70 тыс. рублей, блока управления пневмоподвеской — от 50 тыс. рублей. Не назовешь надежной и электрику W220: за ремонт вышедшего из строя блока иммобилайзера придется выложить 30–50 тыс. рублей.
У следующего поколения W221 (2005–2013 годов) качество сборки лучше, но за 2 млн рублей предлагаются дорестайлинговые экземпляры 2006–2008 года выпуска с пробегом 200–250 тыс. км. Следует учитывать, что на дизельных V-образных «шестерках» с заводским индексом OM642 регулярно забиваются сажевые фильтры и выходят из строя клапаны EGR.
Чистка фильтра обойдется в 30–50 тыс. рублей, замена — 100–200 тыс. рублей. У бензиновых V8 с заводским индексом M273 растягиваются цепи ГРМ: это проявляется характерным звоном «на холодную». Устранение неисправности обойдется в сумму от 80 тыс. рублей до 250 тыс. рублей.
Rolls-Royce
Седан Rolls-Royce Silver Spirit и его удлинённая версия Silver Spur начала 1980-х годов на вторичном рынке в России также укладывается в бюджет 2 млн рублей. Правда, чаще всего их везли в виде «распила», через Дальний Восток из Японии.
Под капотом у Silver Spirit установлен легендарный мотор V8 6,75 л мощностью около 240–260 л.с. с выдающимся запасом крутящего момента (около 500 Нм уже с низов). В оснащение входят гидропневматическая подвеска, салон с отделкой натуральным деревом и кожей, собранный вручную, на полу постелены ковры из натуральной шерсти.
Возраст таких машин, как правило, составляет свыше 40 лет, и стоит быть готовым к тому, что все резинотехнические изделия (прокладки, сальники, шланги, уплотнители) на них давно задубели или рассыпались и начнут течь при первой же серьезной поездке. Это касается двигателя, гидроусилителя руля и гидропневматической подвески.
Запчасти на такие машины в России найти нереально: придется заказывать окружными путями из США, Великобритании или Германии. В результате самый обыкновенный оригинальный патрубок системы охлаждения обойдется в 100–150 евро, а его доставка займет месяц.
Оригинальные гидропневматические элементы подвески стоят от 1 тыс. евро за единицу. Автомобили этого поколения не имеют катализаторов и современных систем управления двигателем, поэтому их относительно легко ремонтировать в гараже, но только, если вы сами моторист и электрик.