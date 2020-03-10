Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:03

Самые быстрые Alfa Romeo

15 спорткаров Alfa Romeo для дорог общего пользования

Несмотря на отмену Женевского автосалона из-за эпидемии коронавируса, март все равно выдался богатым на новинки. Раскрыл свои карты новый Porsche 911 Turbo, а Koenigsegg Jesko Absolut приготовился к покорению скорости в 500 километров в час. Не осталась в стороне и компания Alfa Romeo, чья история неразрывно связана с автоспортом: итальянцы представили экстремальные версии модели Gulia — GTA и GTAm. И пока все размышляют над тем, сможет ли Gulia GTA установить рекорд круга на Нордшляйфе среди седанов, мы решили вспомнить, какие еще скоростные модели подарила миру прославленная итальянская марка.

Алексей Олефиренко