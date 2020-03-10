Самые быстрые Alfa Romeo

15 спорткаров Alfa Romeo для дорог общего пользования

Несмотря на отмену Женевского автосалона из-за эпидемии коронавируса, март все равно выдался богатым на новинки. Раскрыл свои карты новый Porsche 911 Turbo, а Koenigsegg Jesko Absolut приготовился к покорению скорости в 500 километров в час. Не осталась в стороне и компания Alfa Romeo, чья история неразрывно связана с автоспортом: итальянцы представили экстремальные версии модели Gulia — GTA и GTAm. И пока все размышляют над тем, сможет ли Gulia GTA установить рекорд круга на Нордшляйфе среди седанов, мы решили вспомнить, какие еще скоростные модели подарила миру прославленная итальянская марка.