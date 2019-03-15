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10:33

Страна необычных пикапов

Что такое «ют» и почему они так популярны в Австралии

Евразия — пожалуй, единственный материк, на котором пикапы особо не прижились (возможно, еще и Антарктида, но это не точно). В Северной Америке статистику продаж из года в год возглавляет Ford F-150, в Южной Америке как пирожки расхватывают Mitsubishi L200, а в Африке вовсю трудятся Toyota Land Cruiser разных поколений в кузове Double-Cab. Что уж говорить про Австралию, где сформировался культ необычных, легковых пикапов. Там они известны как «юты», и сегодня мы немного прольем свет на их многолетнюю историю.

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