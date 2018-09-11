Авария на 400 км/ч

В какой-то момент инженеры спросили, смогу ли я проехать круг на максимальной скорости. Вы ведь в курсе, что 12-километровое кольцо Нардо воспринимается водителем как прямая на скорости до 240 км/ч, а при дальнейшем разгоне вам нужно поворачивать руль и делать это все больше и больше. На скорости в 360 км/ч на пилота действует приличная перегрузка, и ехать так на протяжении 12 километров не так-то просто. Вдобавок в таких условиях сильно греются шины. Я почувствовал это, но все равно продолжал делать то, о чем меня просили — давить на газ.

После этого круга инженеры проверили параметры машины и спросили, смогу ли я сделать еще два. Мы видели, что температура шин все еще растет, поэтому я ответил, что два круга — это многовато, но попробовать можно. Асфальт в Нардо не идеально ровный, есть небольшие волны, и можно заметить как обороты мотора из-за этого постоянно пляшут то на 100 вверх, то на 100 вниз. Поэтому меняется и скорость: 395, 390, 398.

И вот, в конце второго круга в режиме газ «в пол» сквозь рев мотора я услышал внезапное короткое шипение, затем последовал хлопок, и спустя мгновение я уже ничего не видел.