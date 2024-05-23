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Опубликовано 23 мая 2024, 07:00
7 мин.

Vinfast: быстрорастворимый стартап

Как во Вьетнаме делали электромобиль
Если вы привыкли считать китайских автопроизводителей слишком молодыми и пока не заслуживающими доверия, держитесь крепче. Автомобильный стартап Vinfast создан вьетнамским миллиардером Фам Нят Выонгом всего семь лет назад абсолютно с нуля, но уже выпускает шесть моделей от мала до велика, и даже продаёт свои электромобили в США и Европе. Это ли не экономическое чудо? Увы, как раз с чудесами возникли проблемы — вокруг «Винфаста» сгущаются тучи. Убийственные отзывы журналистов, проблемы со сбытом, падение биржевых котировок... Мы решили изучить, что происходит с компанией.
Vinfast: быстрорастворимый стартап
© Vinfast USA
Василий Костин

История успеха по-вьетнамски

Про эту историю хочется сказать: она слишком кинематографична, чтобы быть правдой. В разгар Вьетнамской войны в 1968 году где-то в Ханое рождается мальчик по имени Фам Нят Выонг. Вооружённый конфликт, растянувшийся на двадцать лет, заканчивается сокрушительной победой коммунистов в 1975 году — американские войска и их союзники изгнаны, а вся территория переходит под контроль Социалистической Республики Вьетнам.

Но в 1990-е годы после десятилетий плановой экономики нищая аграрная страна переходит на рыночные рельсы. А наш герой, уехавший учиться в СССР, заканчивает Московский Геологоразведочный институт и отправляется зарабатывать в Украину. Сперва открывает вьетнамский ресторан, а потом налаживает производство лапши быстрого приготовления «Мивина». (Тут я не претендую на открытие, все эти факты можно прочесть в Википедии). Прибыль вкладывает в быстро растущую экономику Вьетнама — и вот он уже богатейший человек страны: собственные курорты, супермаркеты, девелоперские проекты, производство смартфонов и софта... Хоть сейчас снимай байопик!

Даёшь вьетнамский автопром!

Где-то здесь начинается наша, четырёхколёсная часть истории: в 2017-м бизнесмен основал автомобилестроительную компанию VinFast. Темпы взяты нереальные, словно это строительство новой макаронной фабрики, а не автобизнес — сложный, дорогой и низкомаржинальный. С европейскими компаниями AVL, Bosch и Magna заключены соглашения о разработке автомобилей, дизайном занимаются лучшие европейские ателье — Italdesign Giugiaro, Pininfarina, Torino design и Zagato.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фотографии с премьеры седана бизнес-класса VinFast Lux A2.0 на Парижском автосалоне в 2018 года. В основе лежит BMW пятой серии (F10)

© James Roberts Photo / Newspress

Осень 2018-го — вьетнамцы выкатывают на Парижском автосалоне седан бизнес-класса VinFast Lux A2.0 и кроссовер VinFast Lux SA2.0, созданные по лицензии BMW на основе «пятёрки» F10 и X5 F15. Для их производства построили завод в Хайфоне на 250 тысяч автомобилей в год. А ещё выкупили бывший завод General Motors в Ханое, на котором запустили производство доступного хэтчбека VinFast Fadil (лицензионная копия Opel Karl). Для оперативного руководства компанией назначили бывшего топ-менеджера GM Джеймса ДеЛука.

Vinfast Fadil — слегка перелицованный Opel Karl, самый продаваемый автомобиль во Вьетнаме в 2021 году

Vinfast Fadil — слегка перелицованный Opel Karl, самый продаваемый автомобиль во Вьетнаме в 2021 году

© Vinfast

При этом следующий шаг предусматривал... полный отказ от бензиновых моделей всего три года спустя после их запуска! Им на смену должна была прийти целая линейка электромобилей — их предполагалось поставлять в США и Европу. Тогда казалось, что автомобили с ДВС вот-вот уйдут в историю, а рынок электромобилей ждёт взрывной рост.

Осенью 2021 года на автосалоне в Лос-Анджелесе дебютируют первые два электро-кроссовера VF e35 и VF e36, а уже через два месяца объявлено о начале приёма заказов — в Калифорнии открылись первые шоу-румы вьетнамской марки. Мало того — вьетнамцы объявляют о строительстве отдельного «электромобильного» завода в США, в Северной Каролине!

С запахом сырости

Но уже на этом этапе что-то пошло не так. Во-первых, ещё на стадии презентации продукта вьетнамский стартап столкнулся с разгромной критикой журналистов. Да, мы понимаем — порой они любят ради хайпа раздуть из мухи слона. Но здесь явно не тот случай. Нам особенно понравился текст Кевина Вильямса с портала Jalopnik, изобилующий живописно-комичными подробностями его поездки на тест-драйв во Вьетнам. Очень выпукло!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кроссовер Vinfast VF8 первым вышел на рынок США и получил наиболее разгромную критику

© Vinfast

Все авторы, поездившие на кроссовере Vinfast VF 8 — такой индекс в итоге получила модель VF e35 — говорили об одном и том же: никудышной подвеске (она сочетала сильную раскачку и крены с ударами от неровностей), пугающе неинформативном руле, коряво собранном салоне, а ещё практически неработоспособных ассистентах водителя, которые то и дело отключались. И даже разгонная динамика абсолютно не соответствовала заявленным характеристикам электромоторов — 348 или 402 лошадиные силы, в зависимости от версии.

Сперва представители компании оправдывались — мол, журналистам дали на знакомство предсерийные прототипы. Но и люди, через полгода поездившие на более новых машинах, обнаружили примерно то же самое, и даже хуже: климат-контроль нормально не функционировал; стоящая на подъёме машина катилась назад, если не придерживать её тормозами или газом (функции Hold в АБС не оказалось); и даже поворотники отказывались нормально работать! Кстати, в минувшем феврале VinFast отозвал 5800 компактных кроссоверов VF5 Plus — у них при включении левого поворотника гасли фары...

Компактный кроссовер Vinfast VF5

Компактный кроссовер Vinfast VF5

© Vinfast

Общий консенсус: машина откровенно «сырая» и абсолютно не готова к продаже. Не припомню, чтобы хоть одна современная машина получила настолько убийственные обзоры от журналистов.

Чудеса бухгалтерии

И тем не менее, продажи стартовали. А в августе прошлого года компания Vinfast провела IPO: буквально за две недели стоимость акций на бирже NASDAQ выросла до 82 долларов, а капитализация достигла астрономических 191 миллиардов долларов. Это вывело вьетнамский стартап на третье место в списке самых дорогих автопроизводителей в мире — пропустив вперёд лишь Теслу и Тойоту, и в три раза обогнав Volkswagen Group! Успех?

Как в анекдоте: «Да, но есть один нюанс». На первый взгляд, картина по итогам 2023 года выглядит оптимистично: компания реализовала 34 855 электромобилей. Это ниже плановых 40 тысяч машин, но само по себе вроде бы не даёт причин для беспокойства: скажем, Tesla в начале пути продавала меньше — в 2014-м, в первый полный год производства, это было 28325 машин.

А теперь тот самый нюанс. Судя по данным регистраций, в США было реализовано всего лишь 265 Винфастов. Ничтожная цифра! Причём по задекларированному объёму выручки выходит, что машины продавались с огромными скидками — в среднем за 25,1 тысячи долларов при официально рекомендованной цене в 35–45 тысяч. Немного приличнее показатели по Канаде — там продано 542 электромобиля (сказались государственные субсидии).

Скриншот из видео со стоянки, где хранятся десятки неиспользуемых машин таксомоторной компании GSM

Скриншот из видео со стоянки, где хранятся десятки неиспользуемых машин таксомоторной компании GSM

© Скриншот удалённого видео. Hunterbrook Media/X.com/Youtube

А подавляющее большинство машин было продано во Вьетнаме (модели VF e34 и VF5, более компактные и доступные). Вы спросите: чем плох домашний рынок — ведь главное, что это принесло компании прибыль?

Небольшие кроссоверы Vinfast VF e34 составляют костяк автопарка таксомоторной компании GSM

© Vinfast

Но выглядит это невероятно — продать свыше тридцати тысяч недешёвых электромобилей в стране, где главные рыночные хиты расходятся меньшими тиражами! Например, бюджетный минивэн Mitsubishi Xpander (19 740 шт.), седанчик класса B Hyundai Accent (17 452 шт.) или кроссовер Mazda CX-5 (16 808 шт.).

По нашим прикидками, только на этих двух спутниковых снимках изображено свыше пятисот автомобилей

© Hunterbrook media

Объяснение «коммерческому чуду» простое — 72% Винфастов были переданы на баланс таксомоторной компании GSM (Green and Smart Mobility). Которая... тоже принадлежит Фам Нят Выонгу. И это только полбеды — журналисты из расследовательского проекта Hunterbrook Media выяснили, что сотни принадлежащих GSM электромобилей не работают, а просто стоят на площадках, собирая пыль! Они нашли на YouTube никем особенно не замеченный ролик про такую стоянку, и смогли разыскать на спутниковых снимках два отстойника (возможно, их больше).

Десятки автомобилей остаются на стоянке в порту в Калифорнии спустя несколько месяцев после разгрузки с парома

Десятки автомобилей остаются на стоянке в порту в Калифорнии спустя несколько месяцев после разгрузки с парома

© Hunterbrook media

В свою очередь, журналисты Reuters раскопали, что Vinfast продавал электромобили и другим компаниям из бизнес-империи Фам Нят Выонга: девелоперу Vinhomes — на 57 миллионов долларов (покупателям недвижимости предлагали электромобиль в подарок) и материнской Vingroup — на 1 миллион долларов. Выходит, что ради быстрого роста показателей структуры Фам Нят Выонга чуть ли не все электромобили продавали самим себе!

Всё выше и выше

А ведь на текущий 2024 год планы у компании ещё выше: предполагается продать 100 тысяч электромобилей. Уже очевидно, что достичь отметки не удастся... (И здесь мы даже не говорим о замедлении роста спроса на электромобили в США).

Маленький электромобильчик Vinfast VF3 предназначен в первую очередь для рынков небогатых азиатских стран

© Vinfast

Получается, что одна из бед Винфаста — в неразвитости и малом размере вьетнамского авторынка. Это китайские производители могли набивать шишки, расти и зарабатывать деньги на громадном и постоянно растущем домашнем рынке, а уж потом устраивать зарубежную экспансию. А вот общая ёмкость вьетнамского рынка в прошедшем году составила лишь 369 431 автомобилей. Так что у вьетнамцев с их экспортной программой фактически нет права на ошибку — пан или пропал...

Чтобы как-то нарастить показатели в США, Vinfast с января принялся демпинговать — крупный кроссовер VF8 сдают в лизинг за 249 долларов в месяц на 3 года с первоначальным взносом 944 доллара (при годовом пробеге 10 тысяч миль). Стоимость для клиента разом снизили на 48%. По данным американского портала Cars Direct, это самое дешёвое предложение на рынка лизинга во всей стране!

Обещанное строительство четырёхмиллиардного завода в Северной Каролине так и застопорилось на этапе земляных работ. А руководство компании выкатило новый амбициозный план — организовать производственную площадку в Индии, в штате Тамил Наду, вложив в её создание 500 миллионов долларов в течение пяти лет.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Современный завод в Хайфоне рассчитан на производство до 300 тысяч электромобилей ежегодно.

© Vinfast

На этом фоне неудивительно, что компания за прошедший год потеряла 551,6 миллионов долларов (+7,3% к предыдущему году). А рыночная капитализация Винфаста после всплеска первых недель обвалилась на 97%, к концу апреля 2024 года опустившись ниже 6 миллиардов долларов (акции торговались ниже 2,5 долларов).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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В ближайшем будущем Vinfast обещает начать производство двух новых электро-кроссоверов: модель VF6 относится к классу B, VF7 — это сегмент С

© Vinfast

Для поддержания компании на плаву Фам Нят Выонгу за прошедший год пришлось вложить около двух миллиардов долларов собственных средств и лично встать во главе Vinfast, отстранив предыдущего топ-менеджера. Вся эта история уже серьёзно подорвала состояние бизнесмена...

А в прессе обсуждают случаи, кхм, «антикризисного пиара» по-вьетнамски. В прошлом декабре полиция города Хошимин задержала 37-летнего блогера Сонни Трана, писавшего в соцсетях о финансовых проблемах компании. Мужчину на протяжении 35 часов допрашивали по поводу его критики Vinfast, а ещё провели обыск дома, изъяв всю электронику — силовики ссылались на статью 331 уголовного кодекса, которая касается нанесения ущерба интересам частных лиц, компаний или государства.

Кроссовер Vinfast VF9 — флагманская модель марки. В США он стоит от 69800 долларов

© Vinfast

Не знаю, чем всё кончится для Винфаста: лично у меня прогноз пессимистичный. Но даже если всё сложится хорошо — Фам Нят Выонгу удастся выпутаться из проблем, и вывести Vinfast хотя бы на уровень операционной безубыточности — то мировую экспансию придётся надолго отложить...

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