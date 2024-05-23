Как во Вьетнаме делали электромобиль

История успеха по-вьетнамски

Про эту историю хочется сказать: она слишком кинематографична, чтобы быть правдой. В разгар Вьетнамской войны в 1968 году где-то в Ханое рождается мальчик по имени Фам Нят Выонг. Вооружённый конфликт, растянувшийся на двадцать лет, заканчивается сокрушительной победой коммунистов в 1975 году — американские войска и их союзники изгнаны, а вся территория переходит под контроль Социалистической Республики Вьетнам.

Но в 1990-е годы после десятилетий плановой экономики нищая аграрная страна переходит на рыночные рельсы. А наш герой, уехавший учиться в СССР, заканчивает Московский Геологоразведочный институт и отправляется зарабатывать в Украину. Сперва открывает вьетнамский ресторан, а потом налаживает производство лапши быстрого приготовления «Мивина». (Тут я не претендую на открытие, все эти факты можно прочесть в Википедии). Прибыль вкладывает в быстро растущую экономику Вьетнама — и вот он уже богатейший человек страны: собственные курорты, супермаркеты, девелоперские проекты, производство смартфонов и софта... Хоть сейчас снимай байопик!

Даёшь вьетнамский автопром!

Где-то здесь начинается наша, четырёхколёсная часть истории: в 2017-м бизнесмен основал автомобилестроительную компанию VinFast. Темпы взяты нереальные, словно это строительство новой макаронной фабрики, а не автобизнес — сложный, дорогой и низкомаржинальный. С европейскими компаниями AVL, Bosch и Magna заключены соглашения о разработке автомобилей, дизайном занимаются лучшие европейские ателье — Italdesign Giugiaro, Pininfarina, Torino design и Zagato.