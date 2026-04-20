Выплаты по ОСАГО вырастут до 2 млн рублей, а полис подорожает в два раза
Как следует из отзыва правительства на законопроект Аксакова, единственным дополнением, внесенным в инициативу, стал перенос предлагаемой даты вступления новой нормы на 1 марта 2027 года.
«Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», — отмечается в документе.
Законодательная инициатива разработана председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В настоящее время максимальный размер выплаты по ОСАГО за ущерб имуществу составляет 400 тыс. рублей, за вред жизни и здоровью — 500 тыс. рублей. Законопроектом предлагается поднять лимит до 2 млн рублей, выровняв таким образом выплаты по ОСАГО и по полису ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров).
Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев обращал внимание на эту разницу на примере автомобилей такси. В случае аварии при перевозке пассажира страховое покрытие составляет 2 млн рублей. Если же инцидент случается с той же машиной, но вне выполнения заказа такси, выплата составит 500 тыс. рублей.
«Концепция законопроекта, направленная на повышение страховой защиты в рамках ОСАГО потерпевших, поддерживается», — указывается в отзыве кабмина.
Однако, отметили в правительстве, корректировки повлекут увеличение страховой премии по ОСАГО в среднем на 8%. В том числе вырастут затраты со стороны органов власти и государственных предприятий. «Следовательно, потребуется перераспределение средств на данные затраты в бюджетах», — пояснили в кабмине.
По этой причине, подытожили в правительстве, имеет смысл установить срок вступления нововведений в силу на 1 марта 2027 года: это позволит заложить необходимые параметры при формировании бюджетов.
Реальная картина: занижения и нехватка выплат уже сейчас
Де-юре повышение лимитов выглядит как усиление защиты автовладельцев. Де-факто — даже нынешние 400 тыс. рублей на ремонт и 500 тыс. рублей за вред здоровью страховщики регулярно занижают. Рыночная стоимость восстановления автомобиля после серьезного ДТП давно превышает эти суммы, а компании применяют собственные методики расчета с завышенным износом и устаревшими справочниками цен на запчасти.
На практике потерпевшие получают выплаты, которых едва хватает на частичный ремонт, после чего вынуждены либо доплачивать из своего кармана, либо судиться со страховщиками. Повышение формального лимита до 2 млн рублей без параллельного ужесточения контроля за реальным размером возмещения лишь создаст иллюзию большей защищенности, не решая системной проблемы заниженных выплат.
Два конца
Автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько считает, что повышение выплат – это правильная идея, но нужно быть реалистами, понимать, что страховщики рассчитывают на свою выгоду в этом кейсе.
«Если сейчас максимально выплаты по здоровью – 500 тысяч рублей, а будут в 4 раза выше, то можно представить себе, насколько потребуется увеличить цену страхового полиса. Я думаю, что цена полиса ОСАГО подорожает раз в два, как минимум», – рассказал журналу Motor Радько.
При этом собеседник считает, что дифференцированный подход по выбору полисов разной цены в ОСАГО не нужен.
«Потому что когда водитель выбирает, то понятно, что все возьмут наиболее дешевый вариант. То есть люди будут думать не о возможном возмещении вреда пострадавшему, а лишь о своем кармане. Это с одной стороны понятно, с другой стороны это никак не отвечает интересам потребителей, потому что все будут покупать полисы подешевле,» – заметил адвокат.
Перед тем как повышать стоимость ОСАГО нужно проверить, какую прибыль этот вид страхования генерирует для страховщиков, который заявляют о его убыточности, но цепляются за лицензии по «автогражданке», отмечает автомобильный юрист Сергей Смирнов. Он соглашается, что повышать лимиты выплат нужно, но и нынешних компенсаций хватало бы россиянам, если бы страховые компании, не пытались всеми силами увильнуть от выплат.
«Все проблемы происходят из-за того, что страховые компании, выдавая направление на ремонт, либо выплачивая деньгами по единой методике, максимально занижают выплаты», – сказал Смирнов в разговоре с журналом.
Он отмечает, что даже позицией Верховного суда неоднократно подтверждено, что потерпевший страхователь, обычно взыскивает через суд со страховщиков уже не сумму страхового возмещения, а убытки, связанные с ненадлежащим исполнением их обязанностей.
«Если бы они всё нормально исполняли, то и не было бы больших финансовых нагрузок. И я бы обратил ещё внимание на наших соседей из Беларуси, потому что у них лимит выплаты значительно больше, при этом стоимость полиса меньше. Как-то они работают, а наши почему-то не могут», – заметил Смирнов.
Очередная правка закона ОСАГО инициирована председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Ранее участники рынка и эксперты не раз отмечали, что ключевые инициативы в сфере ОСАГО последних лет фактически готовятся при активном участии страхового лобби.
Повышение лимитов неизбежно ведет к увеличению страховой премии — прямое следствие, которое правительство уже подтвердило цифрой в 8%. При этом вопрос о наведении порядка в существующей системе выплат (борьба с занижениями, независимая экспертиза, адекватный износ) в законопроекте не поднимается.
Таким образом, автовладельцы получат формально увеличенный лимит, но страховщики — легальный повод поднять тарифы, сохранив при этом возможность занижать реальные выплаты.