Два конца

Автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько считает, что повышение выплат – это правильная идея, но нужно быть реалистами, понимать, что страховщики рассчитывают на свою выгоду в этом кейсе.

«Если сейчас максимально выплаты по здоровью – 500 тысяч рублей, а будут в 4 раза выше, то можно представить себе, насколько потребуется увеличить цену страхового полиса. Я думаю, что цена полиса ОСАГО подорожает раз в два, как минимум», – рассказал журналу Motor Радько.

При этом собеседник считает, что дифференцированный подход по выбору полисов разной цены в ОСАГО не нужен.

«Потому что когда водитель выбирает, то понятно, что все возьмут наиболее дешевый вариант. То есть люди будут думать не о возможном возмещении вреда пострадавшему, а лишь о своем кармане. Это с одной стороны понятно, с другой стороны это никак не отвечает интересам потребителей, потому что все будут покупать полисы подешевле,» – заметил адвокат.

Перед тем как повышать стоимость ОСАГО нужно проверить, какую прибыль этот вид страхования генерирует для страховщиков, который заявляют о его убыточности, но цепляются за лицензии по «автогражданке», отмечает автомобильный юрист Сергей Смирнов. Он соглашается, что повышать лимиты выплат нужно, но и нынешних компенсаций хватало бы россиянам, если бы страховые компании, не пытались всеми силами увильнуть от выплат.

«Все проблемы происходят из-за того, что страховые компании, выдавая направление на ремонт, либо выплачивая деньгами по единой методике, максимально занижают выплаты», – сказал Смирнов в разговоре с журналом.

Он отмечает, что даже позицией Верховного суда неоднократно подтверждено, что потерпевший страхователь, обычно взыскивает через суд со страховщиков уже не сумму страхового возмещения, а убытки, связанные с ненадлежащим исполнением их обязанностей.

«Если бы они всё нормально исполняли, то и не было бы больших финансовых нагрузок. И я бы обратил ещё внимание на наших соседей из Беларуси, потому что у них лимит выплаты значительно больше, при этом стоимость полиса меньше. Как-то они работают, а наши почему-то не могут», – заметил Смирнов.

Очередная правка закона ОСАГО инициирована председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Ранее участники рынка и эксперты не раз отмечали, что ключевые инициативы в сфере ОСАГО последних лет фактически готовятся при активном участии страхового лобби.

Повышение лимитов неизбежно ведет к увеличению страховой премии — прямое следствие, которое правительство уже подтвердило цифрой в 8%. При этом вопрос о наведении порядка в существующей системе выплат (борьба с занижениями, независимая экспертиза, адекватный износ) в законопроекте не поднимается.

Таким образом, автовладельцы получат формально увеличенный лимит, но страховщики — легальный повод поднять тарифы, сохранив при этом возможность занижать реальные выплаты.