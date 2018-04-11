«Возьмите в дорогу пистолет»

Двадцатый век был главным полем битвы за равенство полов, и вождение женщинами автомобилей стало одним из ярких манифестов независимости от гендерных предрассудков. Но как подступиться к чадящей самобеглой повозке, которая требует постоянной заботы и замены шин (дороги тогда еще были щедро посыпаны гвоздями из подков)? Именно для таких дам в 1909 году в США вышла книга «Женщина и автомобиль» и в ней было несколько совершенно удивительных советов. Издание Jalopnik вспомнило эту удивительную историю, а мы не могли ей не поделиться.

Автор книги Дороти Левитт просто хотела, чтобы перспектива пользования автомобилем не казалась другим дамам такой пугающей, и последовательно, очень простым языком изложила все секреты жизни автомобилиста.

Все, конечно, начиналось с выбора подходящего экипажа, и тут Дорти настоятельно рекомендовала одноцилиндровый De Dion, который не требовал больших мышечных усилий в управлении и выглядел довольно изящно. Мощность? Целых восемь горячих скакунов.

Дальше рекомендовалось последовательно изучить все ручки и приборы в машине, узнать их назначение и принцип работы, чтобы легко выявить любую неисправность. Перед поездкой Дороти рекомендовала проверить наличие бензина и масла, а после старта как следует надавить на тормоза, чтобы удостоверится в достаточном сцеплении.

Проспект марки De Dion начала 20 века.

Отдельная глава была посвящена одежде за рулем. Дороти Левитт сама участвовала в автогонках, надевая подчеркивающие фигуру женские костюмы, так что придавала этому аспекту особое значение. Прогрессивный флер автомобиля, как чуда техники нового времени, тогда наложил отпечаток даже на вид светских дам: ходить в пальто для езды на автомобиле считалось модным – девушек в таком облачении можно было встретить даже на палубе первого класса Титаника.

Левитт, впрочем, отговаривала от пальто из кожи, потому что та со временем трескалась, становилась жестче на холоде, и рекомендовала простую повседневную одежду по сезону, которую обязательно следовало дополнить шарфом – большинство машин тогда оставались открытыми. Сапогам, по словам Дороти, нужно было предпочесть легкие туфли, чтобы обеспечить свободу ступням при работе с педалями.

Не обошлось и без главы про ремонт. Для удобства в книге приводился полный список инструментов и проблем, с которым дама может столкнуться на дороге и главное – исправить их сама. Многие из описанных проблем сегодня бы привели в ступор любого, но владелец книги «Женщина и автомобиль», кажется, мог претендовать на начальный разряд механика.

У вашего мотора пропуски зажигания? Скорее всего, проблема в неисправной свече – замените ее с помощью гаечного ключа. Ваш автомобиль замедляется, а мотор работает с осечками и захлебывается? Если топливный бак полон, то дело в забитом карбюраторе. Запасные шпильки для волос помогут его почистить – просто надевайте перчатки и откручивайте деталь для ремонта. Да, с этой книжкой не было ничего невозможного!

Неудивительно, что после всех этих процедур, Дороти призывала никому не позволять ездить за рулем своей машины. Рука незнакомца могла внести дисгармонию в бережно отстроенный и отремонтированный механизм.

В качестве компаньона в дорогу Левитт рекомендовала взять пса – собаки, по ее словам, любят путешествовать на автомобиле и обязательно найдут, как устроится рядом с хозяином на сиденье. Интересно, что даже здесь она не вспомнила про мужчин.

Хотите еще немного водительских советов образца начала прошлого века? Обязательно возьмите в дорогу карманное зеркальце, чтобы иметь возможность поглядывать за обстановкой позади машины, а в ящик под сиденьем (ныне он переехал в бардачок) положите плитку шоколада – в стрессовые моменты, когда вы пытаетесь понять причину очередной поломки (а тогда они случались гораздо чаще), какао-бобы могут привести в порядок мозги и расслабится.

Дороти даже не рассматривает варианта, чтобы обратится за помощью к другому шоферу-мужчине, – женщина способна водить и чинить машину никак не хуже, хотя для поездок в одиночестве должна обзавестись... пистолетом.

Например, револьвером марки Colt, который имеет небольшие рамзеры и отдачу. Обстоятельная Левитт даже советует в свободное время потренироваться с ним в стрельбе – страсть этой женщины разобраться и овладеть всем, чем только можно, вызывает восхищение. В общем, прочитав издание 1909 года «Женщина и автомобиль», даже современная девушка без проблем освоила бы одноцилиндровый De Dion и огнестрельное оружие.

Заканчивалась книга таким советом: «Всегда двигайтесь с разрешенной скоростью, но на пустой, прямой дороге, где нет слепых поворотов, других машин и перекрестков, вы можете попробовать выжать из машины то, на что она действительно способна».

Кажется, Левитт не просто хотела доходчиво показать женщинам, как управляться с автомобилем, она хотела, чтобы они получили от этого удовольствие, которое, без сомнения, получала она сама. И как хорошо, что сегодня все мы в этом желании совершенно равны. \m

Иллюстрации: Из открытых источников