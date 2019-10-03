Забытые концепты: Aston Martin 2020

Aston Martin завтрашнего дня по версии 2001 года

Заводские дизайнеры Aston Martin создают такую красоту, что встречу с Vanquish или DB9 можно считать незапланированным походом в музей современного искусства. Однако талант собственных художников никогда не мешал марке сотрудничать с кузовными ателье. Зачастую и у независимых студий получались шедевры вроде DB4 GT Zagato, но бывали и исключения — то же ателье Zagato в 2013 году представило линейку DB9 Centennial, и машины приняли довольно холодно. В число неоднозначных проектов от именитых ателье на базе Aston Martin можно записать и концепт 2020, который компания Italdesign показала на автосалоне в Женеве в 2001 году.