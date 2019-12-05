Забытые концепты: Lancia Mizar

Как сделать скучную модель Lancia интересной — инструкция от Джованни Микелотти

Стереотип, что каждый итальянский автомобиль обязан быть красивым, укоренился еще в середине прошлого века. Поэтому, когда в 1972 году компания Lancia представила модель Beta, автомобильные журналисты и преданные клиенты марки стали задавать одни и те же вопросы: а что это такое? И почему «это» несет на себе эмблемы Lancia? Ситуацию частично удалось переломить год спустя, когда дебютировала дерзкая Beta Coupe, но Beta Berlina по-прежнему оставалась «гадким утенком» в модельном ряду Lancia. Известный кузовщик Джованни Микелотти предпринял попытку изменить эту оплошность — и вот что у него вышло.