Забытые концепты: Lincoln Quicksilver

Lincoln с итальянским паспортом, французской внешностью и чешской компоновкой

Как преуспеть автомобильной компании в 2019 году? Надо выпускать кроссоверы. Много кроссоверов. По этой причине модельный ряд Lincoln сейчас состоит не столько из седанов в стиле «такая только у меня и у Майкла Джексона», сколько из автомобилей, которые на Западе именуют SUV. И затея работает, причем настолько, что нынешний Continental — харизматичный и вполне самобытный автомобиль — скоро вновь канет в лету. Нет спроса на седаны — и все тут. В 1980-х же ситуация обстояла иным образом — тогда седаны были на подъеме. И руководители концерна Ford поддерживали эксперименты с этим типом кузова…