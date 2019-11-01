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9:00

Забытые концепты: Lincoln Quicksilver

Lincoln с итальянским паспортом, французской внешностью и чешской компоновкой

Как преуспеть автомобильной компании в 2019 году? Надо выпускать кроссоверы. Много кроссоверов. По этой причине модельный ряд Lincoln сейчас состоит не столько из седанов в стиле «такая только у меня и у Майкла Джексона», сколько из автомобилей, которые на Западе именуют SUV. И затея работает, причем настолько, что нынешний Continental — харизматичный и вполне самобытный автомобиль — скоро вновь канет в лету. Нет спроса на седаны — и все тут. В 1980-х же ситуация обстояла иным образом — тогда седаны были на подъеме. И руководители концерна Ford поддерживали эксперименты с этим типом кузова…