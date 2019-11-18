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8:30

Забытые концепты: Nissan AD-1

Среднемоторное купе, почти на десятилетие опередившее время

Дебют Nissan GT-R на шоу в Токио стал главной автомобильной новостью 2007 года: продвинутая система полного привода, динамика уровня Porsche 911 Turbo — и все это по цене рядовой Carrera в не самой богатой комплектации. С тех пор в интернете не утихают споры о том, какой спорткар лучше — немецкий или японский. А ведь этот спор мог иметь более длинную историю, если бы компании Nissan хватило смелости превратить концепт-кар AD-1 в серийный автомобиль — тогда Porsche 914 пришлось бы совсем тяжко.