Забытые концепты: Nissan AD-1

Среднемоторное купе, почти на десятилетие опередившее время

Дебют Nissan GT-R на шоу в Токио стал главной автомобильной новостью 2007 года: продвинутая система полного привода, динамика уровня Porsche 911 Turbo — и все это по цене рядовой Carrera в не самой богатой комплектации. С тех пор в интернете не утихают споры о том, какой спорткар лучше — немецкий или японский. А ведь этот спор мог иметь более длинную историю, если бы компании Nissan хватило смелости превратить концепт-кар AD-1 в серийный автомобиль — тогда Porsche 914 пришлось бы совсем тяжко.