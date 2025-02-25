Читальный зал
Опубликовано 25 февраля 2025, 07:00

Забытые концепты: Saab EV-1

40 лет концепт-кару, который называли самолетом для дорог
Похоже, Saab как автомобильная марка навсегда остался в прошлом. И если заглядывать в это прошлое, то мы бы предпочли перенестись в середину восьмидесятых — эпоху, когда у Saab были отличные продажи, передовые технологии… и во времена, когда у шведской компании наклевывался новый чистопородный спорткар. Но эксперимент — а речь идет о концепте EV-1, Experimental Vehicle 1, — был признан неудачным. Точнее — неуместным.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Восьмидесятые. Эпоха диско. Автомобили Saab успешно продаются во всей Западной Европе и пользуются большой популярностью у тех, кто ведет спокойный образ жизни. Именно тогда ходило поверье, что всякий владелец Saab — стоматолог, которому потрясений и эмоций хватает на работе. Чтобы этот стереотип хотя бы немного развеять, шведская компания выпускала заряженные автомобили — не секрет, что турбонаддув стал массовым явлением именно благодаря компании Saab.

© Андрей Моторов