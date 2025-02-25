Забытые концепты: Saab EV-1

40 лет концепт-кару, который называли самолетом для дорог

Похоже, Saab как автомобильная марка навсегда остался в прошлом. И если заглядывать в это прошлое, то мы бы предпочли перенестись в середину восьмидесятых — эпоху, когда у Saab были отличные продажи, передовые технологии… и во времена, когда у шведской компании наклевывался новый чистопородный спорткар. Но эксперимент — а речь идет о концепте EV-1, Experimental Vehicle 1, — был признан неудачным. Точнее — неуместным.