Забытые концепты: Maserati Auge

Кто так вольно обошелся со стилем прославленной марки?

В начале прошлого века ателье Castagna Milano было игроком того же калибра, что и Zagato или Touring Superleggera в наши дни — с ним считались, его уважали, а клиенты выстраивались в многомесячные очереди, чтобы получить уникальный автомобиль с клеймом на кузове «сделано в Милане». Но после Второй мировой спрос на уникальные кузова упал до минимума, и в 1954 году Castagna была вынуждена закрыть свои двери… чтобы в начале 1990-х возродиться как Carrozzeria Castagna. Поскольку невозможно долго ехать на одних только заслугах прошлого, фирма заручилась поддержкой «большого брата»: боссы концерна Fiat очень хотели посмотреть, на что способна новая Castagna. И вот что из этого вышло…