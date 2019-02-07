Сутки на руках

«Бывают моменты, когда чувствуешь себя Джимми Хендриксом. У тебя и так заняты руки — рулежкой, газом, переключением передач, тормозами. И тут из боксов тебя просят поменять какой-нибудь режим в электронике на руле. А у тебя всего десять пальцев! Хорошо хоть, в Дайтоне довольно длинные прямые!» — описывает свои трудности Алекссандро.

Жаль, что гонка в Дайтоне для Занарди и его экипажа сложилась неудачно. А все из-за нелепой случайности! На первом же пит-стопе, когда в кокпит сел итальянец, при замене руля оказался поврежден электрический разъем. Оказалось, что машину сбросили с домкратов как раз в тот момент, когда Занарди защелкивал быстросъемный руль. Ручной газ и переключение передач заработали, но потом механикам все равно пришлось менять рулевую колонку — электроника в обычном руле забастовала. К ночи экипажу удалось отыграть половину отставания, но вылет Джесси Крона привел к длительному ремонту — и экипаж финишировал далеко позади, в 18 кругах от победителей в классе GTLM. А победу одержал второй экипаж BMW Team RLL.

Повесть о настоящем человеке

Возможно, любители Формулы-1 запомнили итальянца лишь как одного из многих пилотов с несложившейся карьерой. У Занарди не было ни богатой родни, ни влиятельного менеджера — его отец был простым сантехником. То, что одаренный картингист в 1991 году все-таки попал в Формулу-1 — уже сродни чуду.

Но для попадания в приличную команду везения недостаточно, а Jordan и Minardi больше занимались собственным выживанием, чем борьбой за победы. Да и легендарный Lotus, с которым Занарди подписал контракт на сезон-1993, стремительно катился по наклонной...