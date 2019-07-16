Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
8:13

50 лет легендарному Mercedes-Benz С111

История знаменитого суперкара, так и не ставшего серийным. Часть 1

Мы часто пишем о концепт-карах, которые по каким-то причинам были забыты или просто не получили должного внимания в момент своего дебюта. Но Mercedes C111 никогда не был забыт или недооценен. Линейка С111, состоящая из четырех версий и шестнадцати автомобилей, известна каждому, кто хотя бы немного увлекается историей немецкой марки. Сегодня мы вновь вспоминаем об этом спорткаре, так как в 2019 году самому первому С111 исполняется пятьдесят лет. А даже если бы и не исполнялось — разве не достоин упоминания концепт-кар, установивший более 10 рекордов скорости?

Загрузка...
Загрузка...