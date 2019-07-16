50 лет легендарному Mercedes-Benz С111

История знаменитого суперкара, так и не ставшего серийным. Часть 1

Мы часто пишем о концепт-карах, которые по каким-то причинам были забыты или просто не получили должного внимания в момент своего дебюта. Но Mercedes C111 никогда не был забыт или недооценен. Линейка С111, состоящая из четырех версий и шестнадцати автомобилей, известна каждому, кто хотя бы немного увлекается историей немецкой марки. Сегодня мы вновь вспоминаем об этом спорткаре, так как в 2019 году самому первому С111 исполняется пятьдесят лет. А даже если бы и не исполнялось — разве не достоин упоминания концепт-кар, установивший более 10 рекордов скорости?