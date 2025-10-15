Проверяем концепцию «честного автомобиля» очередным претендентом

Т90 — автомобиль довольно большой: по длине он сравним с Chery Tiggo 8 Pro. При этом его колесная база на 6 сантиметров больше. В контексте автомобилей для водителя это означает бóльшую устойчивость на прямой, но в реальном мире дачи-школы-ашана это прежде всего прибавка к пространству салона. Обычно — за счет багажника. Но у Т90 и багажный отсек что надо: 560 литров под шторкой.

Он сразу, на языке сантиметров и литров говорит: я могу быть одним автомобилем в семье. Меня на всё хватит. А вам — хватит на меня. Ведь цены начинаются от 2 779 990 рублей. А если применить все акции и скидки и согласиться на автомобиль 2024 года выпуска, то можно взять его за 2 129 990 рублей. И тут без предисловий хочется спросить: в чем подвох? Это мы и пытались выяснить во время дорожного теста Bestune T90. И вот он, список этих подвохов.