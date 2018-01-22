Толк в извращениях

Я тут случайно выяснил, какая сила способна объединить людей крепче, чем радость, горе и даже злорадство. Оказывается – чувство искреннего, глубокого недоумения. Дело было так. Стоило мне взять на тест «двойку» Active Tourer, как все вокруг – коллеги, друзья и даже случайные прохожие – словно сговорившись начали спрашивать одно и то же: «Ну и на кой она такая сдалась?». А я и не отрицаю: провести месяц в компании переднеприводного трехцилиндрового минивэна BMW меня побудил именно этот вопрос.

Европеец такое любопытство не поймет: «двойка» Active Tourer для него не нова. Причем настолько, что успела пережить рестайлинг прямо по ходу написания этого текста. Но до России она добиралась долгих три года, а когда наконец добралась, получила примерно такой же прием, как я описал абзацем выше. Статистика печальна, как ослик Иа: с марта по декабрь было продано меньше 200 экземпляров, причем сотня из них – в московский каршеринг.

Но ведь должно же в ней быть что-то хорошее! Если миллионы мух еще могут ошибаться, то почти 400 тысяч иностранцев, купивших «туреры» начиная с 2014 года, вроде не должны. Или...

Таким был средний расход бензина BMW 2 серии Active Tourer за первые две недели теста

То, что эту BMW у нас не привечают, понятно стало сразу. Последний раз настолько косые взгляды на улицах я ловил несколько лет назад, когда проспорил добрым коллегам неделю езды на Citroen C1 небесно-голубого цвета. Но тогда хоть на улице было тепло и сухо, и доказать окрущающим, что я не «из таких», помогали открытые окна и врубленная на всю катушку дискография Cannibal Corpse. А тут – зима и маленькая пухлая машинка с таким взглядом, будто она и сама удивлена, что несет гордую эмблему. Да еще и предательский вишневый колер – отпираться, короче, бесполезно.

Зато я теперь в совершенстве умею делать вот так: ¯\(ツ)/¯

А с другой стороны, чего я оправдываюсь? Автомобиль-то породистый и с хорошей родословной. В его основе – платформа UKL2, на которой построен славный Zinoro 60H, и одно это должно служить гарантом превосходных манер. Как, вы не знаете этот китайский гибридный кроссовер? Ну тогда чуть менее именитые родственники – MINI Countryman и BMW X1 c новеньким Х2.

Салон как раз почти «иксовый» – и общей архитектурой, и деталями. Разве что вещевой отсек на центральной консоли переехал повыше, превратившись в удобную полочку, на дверях нет массивных рукояток, а с верхней части передней панели пропала горизонтальная выемка. Остальное – идентичное или очень похожее. Но как меняется восприятие из-за минивэновской посадки! Вроде тот же самый баварский слоеный пирог, а при взгляде сверху вниз он выглядит совершенно иначе. Еще и треугольные окошки под заваленными передними стойками – видано ли? Вроде и BMW, а вроде и нет.

Но вас, конечно, заботят не эти детали, а вопрос более общий и философский: есть ли в автомобиле, сделанном наперекор вообще всем баварским канонам, хоть толика истинного баварского духа? А я спрошу в ответ: а с чего бы ему там не быть?

Ведь BMW проектирует, настраивает и производит переднеприводные машины уже без малого 20 лет, а то, что на них до этого лепили только британские шильдики – так это частности. В конце концов, в аутентичности X1, который технически копирует Countryman почти целиком, ни у кого особых сомнений не возникает, верно?

Трехцилиндровость? О, как раз из-за нее переживать точно не стоит. Вот, ознакомьтесь-ка со списком моделей: «копейка», «двойка» в кузове купе, «трешка», X1 и, наконец, наш Active Tourer. Всем им с недавних пор в базе положен полуторалитровый крошка-турбомотор мощностью 136 сил – и я надеюсь, что у нас с вами нет разногласий в том, на какой машине он смотрится наименее чужеродно (хотя согласны – на MINI тоже).

Тянет, кстати, нормально: деловито, старательно, и при 9,2 секундах до сотни вы вполне сможете «дернуть» Toyota RAV4 соседки по светофору. Но более громких подвигов не ждите.

А о переднем приводе – во многом как раз из-за скромного мотора – не задумываешься вовсе. По прямой «Турер» просто едет, а настройками шасси попадает как раз между соплатформенными «Кантрименом» и X1. Он живой, отзывчивый и юркий – но без той нервозной остроты, которая в MINI одновременно радует и утомляет. К дорожной мелочевке «турер» толерантнее, а в колеях он почти не мотыляется, как Countryman. Но в сравнении с X1, который сам по себе тоже не эталон комфорта и энергоемкости, Active Tourer кажется жестче и грубее. Не кардинально, но достаточно для того, чтобы об этом стоило сказать вслух.

Столько километров проехал Active Tourer за первые две недели теста

И главное – зачем? Зачем такие настройки семейному автомобилю? Уж если жена, дети и вещи стали для тебя ценнее петролхэдской чуши, и ради них ты отказался от «копейки» за те же деньги, то просто махни рукой и иди дальше! Дай людям комфорта и тишины, не будь редиской – ты уже все равно проиграл. И кстати, что мешает тебе, заготовившему 1,7 миллиона рублей на эту машину, занять у друзей еще немного и купить-таки X1? С таким же мотором, с передним приводом, но хотя бы кроссовер – более крупный снаружи и сопоставимый внутри.

Сейчас, после двух недель теста, Active Tourer кажется мне дикостью. Я могу предположить, почему его любят европейцы, но уже вполне четко понимаю, за что его не любят русские. Просто это нишевый автомобиль, который закрывает отсутствующий, по сути, пробел в модельной линейке BMW. Если у «Мерседеса» от A до GLA целых 400 тысяч, в которые кое-как пролезает B-класс, то между BMW 1 серии и X1 – вдвое меньше. Но изыскания я пока не закончил.

Во второй части теста к оценке семейного микровэна подключится наш штатный семьянин Саша Мирошкин, а я попытаюсь влезть в голову человеку, который может заказать такой же «турер», только в полном фарше. Который стоит почти три миллиона рублей. \m

Иллюстрации: Вячеслав Крылов