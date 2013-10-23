Что собой представляет Acura MDX третьего поколения

«Большая немецкая тройка». Так, с гордостью, делая соответствующее лицо, фанаты и любители немецких автомобилей говорят о представителях премиум-сегмента из Германии — компаниях Mercedes, BMW и Audi. Но лексикон российских японофилов теперь тоже может пополниться похожей фразой — «большая японская тройка». В компанию к маркам Lexus и Infiniti добавилась Acura, которая наконец-то пришла в Россию официально. Треугольник готов. И нам уже дали поездить на кроссовере Acura MDX, с которого и начнется экспансия на отечественный рынок.

Автомобили предсерийные, поэтому специалисты Акуры попросили не судить строго, но внимательно отнестись ко всему, что покажется странным, неудовлетворительным. После теста – импровизированное анкетирование от главного инженера проекта MDX Джима Келлера. Что понравилось? Чем недовольны? Что нужно немедленно поменять, а с чем можно жить?