Четырехдверный Mercedes-AMG GT

Чтобы большой AMG GT появился на свет, свою жизнь отдали, возможно, самые харизматичные автомобили нашей эпохи: 8-цилиндровых CLS больше нет. И вместе с четырехдверкой в отставку отправился супергерой среди универсалов — CLS 63 Shooting Brake, которому красота греческой богини (или модели Victoria’s Secret?) не мешала обгонять Ferrari FF на разгоне до «сотни».

Новый CLS сделали визуально тяжелым и неизящным, будто специально хотели оттенить четырехдверку AMG. То же можно сказать и о его агрегатах: старшая версия отныне — 435-сильный CLS 53 с рядной «шестеркой». Конечно, он еще не травоядный, но уже не ходит на медведя с одной рогатиной.