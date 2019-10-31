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8:30

Четырехдверный Mercedes-AMG GT

Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»

© Mercedes-Benz
Андрей Моторов
Вместо попыток впихнуть в «гражданскую» машину больше мощности, в Mercedes-AMG добавили суперкару дверей.

Я — самозванец. Я вовсе не гонщик и точно не самый быстрый в редакции «Мотора». Что я забыл за рулем 639-сильного монстра, который нетерпеливо ворчит восьмью цилиндрами на пит-лейне техасского автодрома Circuit of Americas? Здесь проходит Гран-При США, а сейчас в машине, что стоит передо мной, проверяет рацию легендарный кольцевик Бернд Шнайдер. Он поведет нас за собой по треку, где в прошлом году на подиум поднимались Райкконен, Ферстаппен и Хэмилтон. Неудобно будет отстать. Хорошо, что голова в шлеме умещается под потолком, хотя четырехдверный AMG GT на полтора сантиметра ниже «ешки»… Впрочем, разглядывать интерьер придется потом: на AMG GT R Шнайдера погасли стоп-сигналы.

Дверей у 4-Door Coupe больше, чем обещает его название — это пятидверный фастбэк. Как Porsche Panamera или Audi A7. Разумеется, о том, чтобы сделать пятидверную версию купе AMG GT, речи не шло. Если у двухдверки своя платформа и отнесенная к задней оси коробка передач, то у большого GT общая архитектура с Е-Классом и CLS. Но это еще не значит, что перед нами тот же Е 63, только с другим кузовом.

Кузов AMG GT 4-Door Coupe практически полностью сделан из алюминия. Исключения — несколько силовых элементов из углеволокна и поперечные усилители пола из высокопрочной стали

Представьте себе, что подразделению BMW Motorsport разрешили создать новую M5 такой, будто других «пятерок» не существует. Нет ни министерских разъездных машин, ни белых дизельных седанов в московском каршеринге, ни бежевых мюнхенских такси, ни длиннобазного китайского варианта. Нет «скользких» экономичных шин для замеров расхода топлива, базовой комплектации «барабан edition»… Есть только M5, и она полностью создана М-подразделением. Звучит как фантастика, верно? В BMW пока ничего такого не случилось, зато это произошло в Mercedes-AMG. И теперь перегрузки плющат мое бренное тело в одном из лучших спортивных Мерседесов, когда-либо созданных за 110 лет существования эмблемы с тремя лучами.

Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupe — это Танос автомобильного мира, собравший камни бесконечности. Божественная красота, дьявольская мощь, звериный голос, неистовая динамика, полный привод с дрифт-режимом, пневмоподвеска, 461-литровый багажник и три крепления Isofix. Правда, как и Танос в киновселенной Marvel, он добыл эти сокровища «ценой всего».

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Если заказать складную спинку заднего дивана, то она будет делиться не на две, а более практично — на три части, и объем багажника можно будет увеличить с 457 (в этом исполнении) до 1324 литров

Чтобы большой AMG GT появился на свет, свою жизнь отдали, возможно, самые харизматичные автомобили нашей эпохи: 8-цилиндровых CLS больше нет. И вместе с четырехдверкой в отставку отправился супергерой среди универсалов — CLS 63 Shooting Brake, которому красота греческой богини (или модели Victoria’s Secret?) не мешала обгонять Ferrari FF на разгоне до «сотни».

Новый CLS сделали визуально тяжелым и неизящным, будто специально хотели оттенить четырехдверку AMG. То же можно сказать и о его агрегатах: старшая версия отныне — 435-сильный CLS 53 с рядной «шестеркой». Конечно, он еще не травоядный, но уже не ходит на медведя с одной рогатиной.

Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+: шесть цилиндров и 435 лошадиных сил. На разгон до 100 км/ч он тратит 4,5 секунды и стоит минимум 6 310 000 рублей. Пядидверки Shooting Brake, равно как и 8-цилиндровых моторов больше нет

А может я несправедлив? CLS 53 мощнее и быстрее прежнего CLS 500 с V8, и намного лучше едет. А если он и похож больше на бегемота, чем на орла и гепарда, так это потому, что всё самое хардкорное, неистовое и бескомпромиссное упаковали в самый выразительный и сексуальный кузов длиннее пяти метров и выпустили на рынок под именем AMG GT, которым ничего, кроме суперкаров, ранее не обозначалось.

Четырехлитровый V8 с двумя турбинами в развале блока поселился уже практически во всех моделях Mercedes-AMG, а дебютировал на купе AMG GT. На четырехдверке он развивает титанические 639 л.с., и при этом оснащен системой старт-стоп и обучен отключать четыре цилиндра на малой нагрузке и генератор, когда он не нужен. Сами 4-Door Coupe выпускают на главном немецком заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене, как и двухдверные GT, но двигатели приходят с фабрики AMG в Аффальтербахе, где их собирают вручную по неизменному принципу «один мастер — один двигатель». И мы рассказывали, как это происходит

Адвокаты дьявола

Четырехдверный AMG GT — третья модель, разработанная полностью в Аффальтербахе. Не в прямом географическом смысле, конечно. Главное, что у GT 4-Door Coupe нет версий с названием Mercedes-Benz и трехзначными индексами. Они не бывают никакими другими, кроме AMG. Существует лишь две модели, способные похвастать тем же: SLS и двухдверный AMG GT.

Вот и в интерьере родство с купе AMG GT намного сильнее, чем гены Е-Класса. Здесь тот же широкий и почти горизонтальный тоннель с кнопками, в центры которых вписаны маленькие экранчики. Вид у них не самый аккуратный, но свет пиктограмм немного завораживает. Будто намек: нажимая любую из них, стоит сначала взвесить последствия.

Особенно если это кнопка переключения режимов движения AMG Dynamic Select. Их пять: «скользкий» Slippery, Comfort, Sport и Sport+, а также настраиваемый Individual. Но на самой свирепой версии AMG GT 63 S 4Matic+ есть шестой — RACE (именно так, прописными). В него же зашит заднеприводный режим дрифта.

Можно иронизировать о гоночном режиме в двухтонном автомобиле, который по колесной базе и габаритам сопоставим с Маздой CX-9, но это быстро пройдет. Если продолжать сравнения, то «сотню» с места 63 S набирает за 3,2 секунды, как Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloce, а Нюрбургринг проходит за 7 мин 25 сек — в темпе Ferrari Enzo.

Под руку просится банальный штамп, мол AMG GT 63 S нарушает законы физики. Нет, нарушить их не в силах никто. Даже троечники, которые складывают паскали с киловаттами. Зато инженеры Mercedes-AMG при этих законах — настоящие адвокаты. Они изучают, пользуются, договариваются. Инстументы известны: активная аэродинамика (заслонки в переднем бампере, подвижное антикрыло), композитные тормоза, адаптивные амортизаторы, подруливающая задняя ось, активный задний «самоблок» и — в базе только у S-версии — активные опоры двигателя.

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Антикрыло автоматически поднимается на 80 километрах в час и имеет пять уровней высоты в зависимости от скорости. При желании можно заказать и фиксированное из углеволокна, в этом случае оно будет решать скорее эстетические задачи, нежели функциональные

Всё это нужно, чтобы не расплескать ни капли из 900 «ньютонов», доступных с 2500 об/мин. Не только на старте, но и в поворотах, на перепадах рельефа и скоростных S-образных связках, которыми так хорош трек в Остине. Впрочем, примитивный дрэг-рейсинг «шестьдесят третьему» тоже по вкусу: усиленную 9-ступенчатую трансмиссию с «мокрым» сцеплением вместо гидротрансформатора научили ударному старту в две педали.

Легенда кольцевых гонок Бернд Шнайдер вновь уводит тройку тяжелых фастбэков на трассу Гран-при Америки — Circuit of Americas, что в Остине, штат Техас. Между заездами никаких перерывов, техники AMG лишь проверяют давление в шинах

Взлет разрешен

Пытаюсь удержаться за Шнайдером. На прямых это несложно — знай себе дави на правую педаль. По разгонной динамике четырехдверка заткнет за пояс не только хардкорный AMG GT R, но и даже экстремальный трековый R Pro. А вот в поворотах… С каждым из них приоткрывается всё новый запас «держака», тормоза готовы сожрать все лишние «км/ч», если пожадничать и пролететь точку торможения; баланс ощущается почти нейтральным, а от перегрузок уже темнеет в глазах.

Тяжеленное 4-Door Coupe будто утюгом разглаживает твою рваную, недостаточно профессиональную, «скупую» и точную манеру езды. Вдавливает твои помарки в асфальт и поребрики катком чудовищного запаса тяги, сцепления и мертвой хватки тормозов. Всё, что не доделаешь ты, он просто зальет сверху бетоном своей грубой, но очень техничной силы.

Система AMG Track Pace умеет записывать телеметрию на гоночных трассах. В память уже заложены основные автодромы (например, Нюрбургринг и Спа), но можно прописать свой трек

Тройки четырехдверок стартуют одна за другой, снова и снова. Каждая носит по Circuit of Americas 2,1 тонны массы — своей и осатаневшего пилота. За бортом +31. Мокрая спина у каждого, кто вылезает из цепких ковшей… И что же? Да ничего! Трансмиссии и тормоза держатся, как крепость в осаде. Темп падает лишь когда начинают перегреваться и плыть шины — отвернувшиеся ненадолго законы физики напоминают о своей несговорчивости и неподкупности.

Передняя подвеска четырехдверного GT — на четырех рычагах из кованого алюминия. Сзади пятирычажка с полым стабилизатором поперечной устойчивости. Адаптивные амортизаторы управляются электроникой, как и трехкамерные пневмостойки

Как этому AMG-монстру удается так много брать на себя, компенсируя квалификацию пилота? Всё это напоминает умную электронику Ferrari, которая пишет за тебя чистовик так незаметно, будто никакого вмешательства просто нет… Да-да, Mercedes-AMG делает точно так же. Я уже упоминал шесть режимов движения, под которые настраиваются все системы: двигатель, трансмиссия, рулевое управление, система выпуска и даже трехкамерная пневмоподвеска (в спортрежиме она более эффективно отрабатывает большие знакопеременные нагрузки).

Для перехода в режим дрифта нужно активировать гоночный режим Race и ручное управление коробкой передач, а также отключить систему стабилизации

Но над этим всем стоит комплексная система AMG Dynamics которая решает, как сейчас нужно вести себя полному приводу, ESP, поворотному механизму задних колес и заднему дифференциалу. Она сама переключает свои режимы. Например, начальный Basic соответствует «скользкому» и комфортному, продвинутые Advanced и Pro работают в режимах Sport и Sport+, а на треке активируется Master. Этот режим смещает настройки в сторону максимальной отдачи и отзывчивости, вплоть до легкой избыточной поворачиваемости. Сам он не включится — нужно перевести ESP в «толерантный» режим Sport Handling Mode или даже вовсе отключить.

Фирменные звук AMG на месте: хриплый, низкий, раскатистый. С рявканьем на переключениях вверх под тягой и с отстрелами при сбросе газа

Контур охлаждения

После езды на «шестьдесят третьем» остальные версии кажутся бессмысленными, но лишь пока из головы не выветрится гоночный адреналин. Тестовые четырехдверки отделаны карбоном и искусственной замшей, в них все настраивает на спортивную агрессию, которая кажется неуместной за пределами трека. 4-Door Coupe не хочет быть «универсальным солдатом» вроде Панамеры Turbo или Audi RS7. Он злее, хардкорнее, нетерпимее. И от этого кажется, что такому шасси нельзя давать меньше мощности.

Однако нажатие кнопки Comfort может даже его примирить с окружающей действительностью. Все равно будет жестко и нервно, но все же терпимо. И я понимаю, почему в Москве уже так много четырехдверок с индексами 43 и 53: люди просто хотят самый красивый из практичных Мерседесов. Не исключено, что раньше они ездили на CLS. Самый медленный AMG GT 43 все равно выезжает из пяти секунд на разгоне до «сотни» (спасибо электромотору в трансмиссии), а его классический автомат работает эталонно плавно. Да и стоит «сорок третий» 6,55 миллиона – примерно вдвое дешевле нафаршированного GT 63 S.

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Посмотрите, как радикально меняется восприятие интерьера. Это самый спортивный вариант — даже обод руля карбоновый

Нам открылась самая яростная сторона 4-Door Coupe, но он умеет быть и спорткаром на каждый день: со светлой кожей и матовым деревом вместо карбона его салон выглядит совершенно иначе. Даже у заднего сиденья есть три исполнения: по умолчанию на втором ряду два места, и за жестко закрепленными ковшами будет несъемная карбоновая панель. Но можно заказать роскошный вариант с дисплеем между сиденьями и полным набором «инфортейнмента» или даже трехместный диван, у которого спинка складывается, причем тремя отдельными частями.

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Вариантов оформления второго ряда три. Это стандартный интерьер с двумя зафиксированными креслами на заднем ряду

Новый глава Даймлера Ола Каллениус как-то пошутил, что директор AMG Тобиас Мёрс будет рад четырехдверке больше всех, ведь прежде его «100-процентные AMG» вмещали лишь 50 процентов семьи. Не поспоришь! Замечу лишь, что каждый теперь может добавить в чистый AMG немного Мерседеса на свой вкус. А не наоборот, как мы привыкли.

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-Door Coupe

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Трудно расстаться, оторвать взгляд, или хотя бы выключить громкий режим выхлопа
Вердикт
Если мы живем в мире-симуляторе, то его взломали
icon engine
3982 см³, V8, 639 л.с., 900 Нм
icon transmission
АКП-9
icon speed
0–100 км/ч — 3,2 с, 315 км/ч
icon weightkg
1926 кг

Подробные технические характеристики Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-Door Coupe

Тип двигателябензиновый, V8 турбо
Рабочий объем, см³3982
Макс. мощность, л.с./об/мин639/5500–6500
Макс. момент, Нм/об/мин900/2500–4500
Тип приводаполный
Коробка передачавтоматическая, 9-ступенчатая
Передняя подвескапневматическая, многорычажная
Задняя подвескапружинная, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм5054х1871х1447
Колесная база, мм2951
Снаряженная масса, кг2045
Объем багажника, л456–1324
Разгон 0–100 км/ч, с3,2
Макс. скорость, км/ч315
Расход топлива (комб., NEDS), л/100 км11,3
Объем топливного бака, л80
Начальная цена, руб.10 990 000