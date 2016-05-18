Доводим знакомство с Mercedes-AMG GT до логического завершения

И повторится все, как встарь: «Фишт», кластер «Красная Поляна», дорога, AMG GT. Черт с ней, с рифмой — зато правда. В том смысле, что прошел год — и мы снова в Сочи, снова на демо-версии покатушек для клиентов Mercedes-Benz и снова ради того, чтобы провести несколько часов в компании главного мерседесовского купе современности.

«А что, с первого раза непонятно было?», — спросите вы. И окажетесь правы. Потому как в прошлом году стихия позволила коллеге Ситникову доподлинно выяснить только две вещи. Первое — Mercedes-AMG GT S очень классный. И второе — на нем очень страшно ездить по гоночной трассе в проливной дождь.

На сей раз обстановка оказалась диаметрально противоположной: «Сочи Автодром» оккупировали непонятные чудаки на разноцветных машинах без кондиционеров и с лысой резиной (говорят, была какая-то важная гонка), зато над головой не нависало никаких серостей и сыростей, а в программе дня значились полторы сотни километров по местным дорогам. Вот и чудненько. Будем наверстывать.