Тест-драйв
Опубликовано 18 мая 2016, 14:53
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На сухую

Доводим знакомство с Mercedes-AMG GT до логического завершения
И повторится все, как встарь: «Фишт», кластер «Красная Поляна», дорога, AMG GT. Черт с ней, с рифмой — зато правда. В том смысле, что прошел год — и мы снова в Сочи, снова на демо-версии покатушек для клиентов Mercedes-Benz и снова ради того, чтобы провести несколько часов в компании главного мерседесовского купе современности.
На сухую
Михаил Конончук

И повторится все, как встарь: «Фишт», кластер «Красная Поляна», дорога, AMG GT. Черт с ней, с рифмой — зато правда. В том смысле, что прошел год — и мы снова в Сочи, снова на демо-версии покатушек для клиентов Mercedes-Benz и снова ради того, чтобы провести несколько часов в компании главного мерседесовского купе современности.

«А что, с первого раза непонятно было?», — спросите вы. И окажетесь правы. Потому как в прошлом году стихия позволила коллеге Ситникову доподлинно выяснить только две вещи. Первое — Mercedes-AMG GT S очень классный. И второе — на нем очень страшно ездить по гоночной трассе в проливной дождь.

На сей раз обстановка оказалась диаметрально противоположной: «Сочи Автодром» оккупировали непонятные чудаки на разноцветных машинах без кондиционеров и с лысой резиной (говорят, была какая-то важная гонка), зато над головой не нависало никаких серостей и сыростей, а в программе дня значились полторы сотни километров по местным дорогам. Вот и чудненько. Будем наверстывать.

Вообще, программа под нехитрым названием «Открой Сочи за рулем Mercedes-Benz» — это такая развлекуха для клиентов бренда и им сочувствующих. Платишь от 50 до 65 тысяч за человека (это без перелетов и проживания, но с обедом и ужином) — и весь день катаешься по окрестностям главного российского курорта, по ходу дела присматриваясь к различным мерседесовским моделям. Только не говорите, что за эти деньги можно махнуть на выходные в Италию, там взять напрокат что-нибудь спортивное и сойти с ума от восторга на любом из местных серпантинов. Да, можно.

Вообще, программа под нехитрым названием «Открой Сочи за рулем Mercedes-Benz» — это такая развлекуха для клиентов бренда и им сочувствующих. Платишь от 50 до 65 тысяч за человека (это без перелетов и проживания, но с обедом и ужином) — и весь день катаешься по окрестностям главного российского курорта, по ходу дела присматриваясь к различным мерседесовским моделям. Только не говорите, что за эти деньги можно махнуть на выходные в Италию, там взять напрокат что-нибудь спортивное и сойти с ума от восторга на любом из местных серпантинов. Да, можно.

Прошлогодний формат «завелся, проехал три метра, остановился, передал машину другому» организаторы сменили на более адекватный: на что с самого начала сел, на том всю дорогу и поедешь. Выбирай любую из 30 тачек — от C300 Coupe для тех, кто никуда не спешит, до G 63 AMG для тех, кому в этой жизни терять уже нечего, — и вперед. Постойте-ка, но ведь это значит, что… Бегом на стоянку, пока самое вкусное не расхватали! Едва не сбиваю с ног какого-то флегматичного финна в красно-белой футболке и с мороженым, издалека ищу в толпе «Мерседесов» самые плоские и крутобедрые силуэты — и стремглав бросаюсь к ближайшему из них. Йес! Успел! Мое!

Когда в детстве мама говорила, что жадность до добра не доведет, она имела в виду конкретно эту ситуацию. Потому что мое темно-синее купе, единственное среди пяти себе подобных, оказывается… обычным плебейским GT, а не настоящим GT S. А это что означает? Жалкие 462 л.с. вместо 510, долгие четыре секунды до сотни вместо 3,8, стандартная подвеска вместо спортивной. Черт возьми, да у него в списке режимов работы даже нет позиции Race! Вот ведь невезуха!

Конечно, это я паясничаю. Даже стандартный AMG GT — автомобиль из параллельной реальности, куда за обычную человеческую зарплату билет не купишь. В базе он стоит 7,7 миллиона рублей, а все доступные опции суммарно потянут на неплохую однушку в Зябликово. Спортивные ковши – 150 тысяч. Акустика Burmester – 350. Тысяч. Керамические тормоза — почти 600 тысяч рублей. На сдачу можно купить сеточку в багажник — она обойдется всего в два базовых оклада российского хирурга.

И хотите верьте, хотите нет, но машины из этого мира плохими не бывают в принципе.

Они могут только нравиться или не нравиться. И AMG GT, даже базовый, мне однозначно нравится.

Инструктор в головной машине то и дело ворчит по рации, призывая колонну ехать равномерно, но ребята в моей группе попались горячие. Мы то и дело отпускаем гида вперед, чтобы потом хоть несколько сотен метров пронестись во весь опор. Хулиганство? Да, и этот грешок мне когда-нибудь зачтется. Но ползать на таких автомобилях со скоростью 60 км/ч — дело еще более кощунственное. Ждем… Ждем… Газу!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Четырехлитровый битурбо-V8 рвет вперед как умалишенный, сжимая окружающий мир до размеров тесной двухместной кабины и заставляя фокусировать взгляд на тоненькой нитке асфальта, которая со страшной скоростью наматывается на воображаемую катушку где-то под бесконечным капотом. Зверюга! Но добрая и послушная. Не Годзилла, которому на хвост наехал «БелАЗ» (это я про компрессорный Jaguar F-type), а скорее Халк. Который, конечно, «ломать!», но персонаж все-таки положительный.

Ты быстрее и круче всех вокруг, тебя все боятся. А если кто не боится, всегда можно сбросить пару передач вниз и раскатисто рыкнуть выхлопом. Но тебе самому все понятно и почти не страшно. Есть чертовски быстрые, но холодные машины — например, Porsche 911 Turbo или Nissan GT-R. Есть и машины чертовски быстрые, но совсем дикие — например, любой из заряженных «американцев» или тот же F-type R. А мерседесовцы сделали что-то среднее. И в контексте конкурентов, пожалуй, уникальное.

На сухую

Но почему так невыносимо жестко? На вид сочинские дороги все еще гладкие, словно Олимпиада кончилась только вчера, но кажется, будто даже в самый расслабленный режим шасси AMG GT загрузили программу симуляции Омска. А уж если зажать амортизаторы до предела, вообще получается как на велосипеде: видишь неровность — рефлекторно привстаешь в «седле».

Поэтому когда на обеденной остановке водитель соседнего AMG GT S роняет фразу, что, мол, машина неожиданно мягкая и вполне пригодная для ежедневной езды, я едва удерживаюсь от соблазна постучать его пальцем по лбу: чугунный, что ли?

На сухую

Но вместо этого уговариваю его поменяться автомобилями и выпадаю в осадок. Машина на «спортивном» шасси AMG Ride Control оказывается реально комфортнее! Такое ощущение, будто эта подвеска трансформирует часть механических колебаний в звуковые: на неровностях шума больше, а ударов, наоборот, меньше. Настолько, что даже в самом безжалостном режиме Race тут трясет не сильнее, чем на GT в «комфорте»! Пригодность для ежедневной езды? Ну, это все-таки спорно. Но нормально жить, а не выживать, уже можно.

Ах да, режим Race. Эта штука превращает AMG GT S в оголенный нерв. Семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, установленный за задней осью, до последнего держит самую низкую передачу из возможных; акселератор, кажется, взаимодействует не с правой ногой, а непосредственно с нейронами в голове; а рокот выхлопной системы (она тут тоже более злобная, чем на стандартном GT) становится совсем инфернальным. Ну-ка, чего там не хватило в прошлом году? Рулежки? А вот и подходящий серпантин. Отпускаю колонну подальше — погнали!

На сухую

В поворотах этот «Мерседес» — очень острый. Он моментально реагирует на малейшие движения рулем и это впечатляет вдвойне сильнее, когда сидишь, считай, в багажнике и наблюдаешь, как вокруг тебя поворачивается весь мир. Проблема в том, что при такой отзывчивости (и 510 силах под капотом) от рулевого управления хочется абсолютной, безукоризненной информативности — а она тут просто хорошая. Поэтому сходу поехать действительно быстро не выйдет: наглеть приходится постепенно, от поворота к повороту. Хорошие новости: «держак» у GT S превосходный, а умный электронноуправляемый дифференциал на ведущей (задней) оси настроен скорее в пользу траекторной езды, чем бездумного метения хвостом. Обнадеживает! Кажется, еще пара виражей, и я окончательно все пойму, но именно в этот момент повороты заканчиваются. Привет, шоссе. Здравствуй, город. Давно не виделись, парковка. Пока, Mercedes-AMG GT S.

На сухую

Да, знакомство с купе GT снова не назовешь исчерпывающим. Но сделать главный вывод все-таки удалось: эта машина, пожалуй, все-таки не пытается стрелять в сторону Porsche. Она эмоциональнее, живее — и, как и положено живому существу, менее совершенна. И почему-то мне показалось, что если бы в BMW M задумали сделать двухместное купе с полутысячей сил под капотом, у него был бы очень похожий характер. Или это только показалось? Надо бы встретиться с этим «Мерседесом» еще разок.

Mercedes-AMG GT S

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Скорость, стиль, харизма
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Вердикт
Для тех, кому с Porsche холодновато, а с Jaguar жарковато
3982 см³, V8, 510 л.с., 650 Нм
Роботизированная 7-ступенчатая
9,4 л/100 км, 0-100 3,8 с, 310 км/ч
kg
1570

Технические характеристики

Mercedes-AMG GT Mercedes-AMG GT S
Тип двигателяV8, бензиновый, с непосредственным впрыском и битурбонаддувомV8, бензиновый, с непосредственным впрыском и битурбонаддувом
Рабочий объем39823982
Макс. мощность, л.с./об/мин462/6000510/6250
Макс. момент, Нм/об/мин600/1600-5000650/1750-4750
Тип приводазаднийзадний
Трансмиссияроботизированная, преселективная, 7-ступенчатаяроботизированная, преселективная, 7-ступенчатая
Передняя подвесканезависимая, пружинная, на двойных поперечных рычагахнезависимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах
Задняя подвесканезависимая, пружинная, на двойных поперечных рычагахнезависимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах
Тормозадисковые, вентилируемыедисковые, вентилируемые
Габариты (ДхШхВ), мм 4546/1939/12884546/1939/1288
Колесная база, мм 26302630
Масса, кг 15701570
Макс. скорость, км/час304310
Разгон 0-100 км/ч, с 4,03,8
Расход топлива (комб.), л/100 км 9,39,4