Доводим знакомство с Mercedes-AMG GT до логического завершения

На сухуюДоводим знакомство с Mercedes-AMG GT до логического завершения
И повторится все, как встарь: «Фишт», кластер «Красная Поляна», дорога, AMG GT. Черт с ней, с рифмой — зато правда. В том смысле, что прошел год — и мы снова в Сочи, снова на демо-версии покатушек для клиентов Mercedes-Benz и снова ради того, чтобы провести несколько часов в компании главного мерседесовского купе современности.
«А что, с первого раза непонятно было?», — спросите вы. И окажетесь правы. Потому как в прошлом году стихия позволила коллеге Ситникову доподлинно выяснить только две вещи. Первое — Mercedes-AMG GT S очень классный. И второе — на нем очень страшно ездить по гоночной трассе в проливной дождь.
На сей раз обстановка оказалась диаметрально противоположной: «Сочи Автодром» оккупировали непонятные чудаки на разноцветных машинах без кондиционеров и с лысой резиной (говорят, была какая-то важная гонка), зато над головой не нависало никаких серостей и сыростей, а в программе дня значились полторы сотни километров по местным дорогам. Вот и чудненько. Будем наверстывать.
Прошлогодний формат «завелся, проехал три метра, остановился, передал машину другому» организаторы сменили на более адекватный: на что с самого начала сел, на том всю дорогу и поедешь. Выбирай любую из 30 тачек — от C300 Coupe для тех, кто никуда не спешит, до G 63 AMG для тех, кому в этой жизни терять уже нечего, — и вперед. Постойте-ка, но ведь это значит, что… Бегом на стоянку, пока самое вкусное не расхватали! Едва не сбиваю с ног какого-то флегматичного финна в красно-белой футболке и с мороженым, издалека ищу в толпе «Мерседесов» самые плоские и крутобедрые силуэты — и стремглав бросаюсь к ближайшему из них. Йес! Успел! Мое!
Когда в детстве мама говорила, что жадность до добра не доведет, она имела в виду конкретно эту ситуацию. Потому что мое темно-синее купе, единственное среди пяти себе подобных, оказывается… обычным плебейским GT, а не настоящим GT S. А это что означает? Жалкие 462 л.с. вместо 510, долгие четыре секунды до сотни вместо 3,8, стандартная подвеска вместо спортивной. Черт возьми, да у него в списке режимов работы даже нет позиции Race! Вот ведь невезуха!
Конечно, это я паясничаю. Даже стандартный AMG GT — автомобиль из параллельной реальности, куда за обычную человеческую зарплату билет не купишь. В базе он стоит 7,7 миллиона рублей, а все доступные опции суммарно потянут на неплохую однушку в Зябликово. Спортивные ковши – 150 тысяч. Акустика Burmester – 350. Тысяч. Керамические тормоза — почти 600 тысяч рублей. На сдачу можно купить сеточку в багажник — она обойдется всего в два базовых оклада российского хирурга.
И хотите верьте, хотите нет, но машины из этого мира плохими не бывают в принципе.
Они могут только нравиться или не нравиться. И AMG GT, даже базовый, мне однозначно нравится.
Инструктор в головной машине то и дело ворчит по рации, призывая колонну ехать равномерно, но ребята в моей группе попались горячие. Мы то и дело отпускаем гида вперед, чтобы потом хоть несколько сотен метров пронестись во весь опор. Хулиганство? Да, и этот грешок мне когда-нибудь зачтется. Но ползать на таких автомобилях со скоростью 60 км/ч — дело еще более кощунственное. Ждем… Ждем… Газу!
я выбрал вместо рекламы.
Четырехлитровый битурбо-V8 рвет вперед как умалишенный, сжимая окружающий мир до размеров тесной двухместной кабины и заставляя фокусировать взгляд на тоненькой нитке асфальта, которая со страшной скоростью наматывается на воображаемую катушку где-то под бесконечным капотом. Зверюга! Но добрая и послушная. Не Годзилла, которому на хвост наехал «БелАЗ» (это я про компрессорный Jaguar F-type), а скорее Халк. Который, конечно, «ломать!», но персонаж все-таки положительный.
Ты быстрее и круче всех вокруг, тебя все боятся. А если кто не боится, всегда можно сбросить пару передач вниз и раскатисто рыкнуть выхлопом. Но тебе самому все понятно и почти не страшно. Есть чертовски быстрые, но холодные машины — например, Porsche 911 Turbo или Nissan GT-R. Есть и машины чертовски быстрые, но совсем дикие — например, любой из заряженных «американцев» или тот же F-type R. А мерседесовцы сделали что-то среднее. И в контексте конкурентов, пожалуй, уникальное.
Но почему так невыносимо жестко? На вид сочинские дороги все еще гладкие, словно Олимпиада кончилась только вчера, но кажется, будто даже в самый расслабленный режим шасси AMG GT загрузили программу симуляции Омска. А уж если зажать амортизаторы до предела, вообще получается как на велосипеде: видишь неровность — рефлекторно привстаешь в «седле».
Поэтому когда на обеденной остановке водитель соседнего AMG GT S роняет фразу, что, мол, машина неожиданно мягкая и вполне пригодная для ежедневной езды, я едва удерживаюсь от соблазна постучать его пальцем по лбу: чугунный, что ли?
Но вместо этого уговариваю его поменяться автомобилями и выпадаю в осадок. Машина на «спортивном» шасси AMG Ride Control оказывается реально комфортнее! Такое ощущение, будто эта подвеска трансформирует часть механических колебаний в звуковые: на неровностях шума больше, а ударов, наоборот, меньше. Настолько, что даже в самом безжалостном режиме Race тут трясет не сильнее, чем на GT в «комфорте»! Пригодность для ежедневной езды? Ну, это все-таки спорно. Но нормально жить, а не выживать, уже можно.
Ах да, режим Race. Эта штука превращает AMG GT S в оголенный нерв. Семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, установленный за задней осью, до последнего держит самую низкую передачу из возможных; акселератор, кажется, взаимодействует не с правой ногой, а непосредственно с нейронами в голове; а рокот выхлопной системы (она тут тоже более злобная, чем на стандартном GT) становится совсем инфернальным. Ну-ка, чего там не хватило в прошлом году? Рулежки? А вот и подходящий серпантин. Отпускаю колонну подальше — погнали!
В поворотах этот «Мерседес» — очень острый. Он моментально реагирует на малейшие движения рулем и это впечатляет вдвойне сильнее, когда сидишь, считай, в багажнике и наблюдаешь, как вокруг тебя поворачивается весь мир. Проблема в том, что при такой отзывчивости (и 510 силах под капотом) от рулевого управления хочется абсолютной, безукоризненной информативности — а она тут просто хорошая. Поэтому сходу поехать действительно быстро не выйдет: наглеть приходится постепенно, от поворота к повороту. Хорошие новости: «держак» у GT S превосходный, а умный электронноуправляемый дифференциал на ведущей (задней) оси настроен скорее в пользу траекторной езды, чем бездумного метения хвостом. Обнадеживает! Кажется, еще пара виражей, и я окончательно все пойму, но именно в этот момент повороты заканчиваются. Привет, шоссе. Здравствуй, город. Давно не виделись, парковка. Пока, Mercedes-AMG GT S.
Да, знакомство с купе GT снова не назовешь исчерпывающим. Но сделать главный вывод все-таки удалось: эта машина, пожалуй, все-таки не пытается стрелять в сторону Porsche. Она эмоциональнее, живее — и, как и положено живому существу, менее совершенна. И почему-то мне показалось, что если бы в BMW M задумали сделать двухместное купе с полутысячей сил под капотом, у него был бы очень похожий характер. Или это только показалось? Надо бы встретиться с этим «Мерседесом» еще разок.
Mercedes-AMG GT S
Технические характеристики
|Mercedes-AMG GT
|Mercedes-AMG GT S
|Тип двигателя
|V8, бензиновый, с непосредственным впрыском и битурбонаддувом
|V8, бензиновый, с непосредственным впрыском и битурбонаддувом
|Рабочий объем
|3982
|3982
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|462/6000
|510/6250
|Макс. момент, Нм/об/мин
|600/1600-5000
|650/1750-4750
|Тип привода
|задний
|задний
|Трансмиссия
|роботизированная, преселективная, 7-ступенчатая
|роботизированная, преселективная, 7-ступенчатая
|Передняя подвеска
|независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах
|независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах
|Задняя подвеска
|независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах
|независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах
|Тормоза
|дисковые, вентилируемые
|дисковые, вентилируемые
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4546/1939/1288
|4546/1939/1288
|Колесная база, мм
|2630
|2630
|Масса, кг
|1570
|1570
|Макс. скорость, км/час
|304
|310
|Разгон 0-100 км/ч, с
|4,0
|3,8
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|9,3
|9,4