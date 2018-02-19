Восстание зануд

Никто не любит зануд. По себе знаю. Будь ты хоть трижды прав, если бесконечно твердить одно и то же по кругу – тебя рано или поздно просто перестанут слушать и воспринимать всерьез. Согласны? Так вот, знайте – в Audi работают самые жуткие зануды во всем мире. Они год за годом делают технологичные, красивые, отлично настроенные и безукоризненно выверенные автомобили, к которым можно придраться только от большой тоски. Но в итоге эти идеальные продукты… Теряют популярность!

Серьезно, «кольца» все заметнее отстают от принципиальных соперников по продажам: 2017-й закончился для Ингольштадта общемировым приростом всего в 0,6 процента на фоне прибавки в 4,2 процента у BMW и 9,9 процента у Mercedes-Benz. В России Audi вообще единственная из большой немецкой тройки показала отрицательную динамику продаж, причем сразу на 18 процентов! И одна из причин – конкретно в том, что даже преданным фанатам уже хочется чего-то нового. Говорю не от балды: буквально под боком есть пример человека, который ездит на A5 первого поколения, купленной в свое время по искренней любви, но Audi в качестве следующей машины этот человек даже не рассматривает. И не потому, что ему что-то не нравится – просто новая машина должна давать хоть какие-то свежие ощущения. А если их нет, какой смысл наводить движуху?

Геометрически новая A7 оказалась даже чуть меньше старой, потеряв пять миллиметров в длину и по два в ширину и высоту. Зато колесная база приросла на 12 миллиметров, а расстояние между двумя рядами сидений увеличилось на 21 миллиметр: заднм пассажирам стало несколько просторнее в ногах.

В Ингольштадте долго отрицали этот фактор, продолжая делать «то же самое, только лучше» – но теперь, кажется, начинают все понимать. Конечно, рубить сплеча и сразу устраивать революцию по всему модельному ряду никто не станет, но почему бы не поэкспериментировать над нишевым пятидверным купе? Выстрелит – хорошо, провалится – не страшно. В смысле, они хотя бы попытались. И раз предыдущая A7 была гармоничной и преисполненной эстетики, самый очевидный способ отличиться – это сделать, говоря дипломатическим языком, что-то смелое и неординарное. А если без дипломатии, то как минимум странненькое.

Я сейчас про заднюю часть кузова, потому что дизайнерам все-таки не хватило отваги перерисовать всю машину целиком. А вот начертить хмурую монобровь фонарей – это да, это они смогли. В результате корма сразу стала безвольной, словно подплавленной на солнце, и даже анимированная гирлянда светодиодов, бегающих вперед-назад при открывании и закрывании замков, не слишком веселит – да, спецэффект прикольный, но днем его почти не видно. И вообще, вот скажите: имея машину с бесключевым доступом, полезете ли вы лишний раз в карман за ключом, чтобы поглазеть на пляшущие огоньки?

Все, что идет по низу заднего бампера – бутафорщина. Выхлопные трубы здесь скрытые: дизайнеры начинают готовить нас к электрическому будущему?

Правда, этим вопросом задаешься чуть позже, когда начинаешь раскладывать впечатления по полкам. Но живьем, при первом знакомстве, удовлетворенно киваешь в такт речам представителей Audi: ну да, клево же, инновация! И дизайн вроде бы яркий. А потом пересматриваешь свои же фотографии – мама дорогая, ну страшненькая же! Как не замечал-то?.. Но на практике это значит ровно следующее: как только A7 начнет появляться на улицах, к ней все привыкнут и быстро перестанут обсуждать. Почти наверняка.

А чего вы хотели от дерзкого и отвязного эксперимента в исполнении зануд?

Спереди А7 хороша – рельефна и даже выразительна. Особенно в светлых цветах, где все ее изгибы и линии играют на солнце.

Вот и в салоне обошлось без откровенных провокаций. А ведь могло быть иначе – хотя бы потому, что кнопок тут почти нет, а большинство функций выведено на сенсорные экраны. Но садишься и думаешь: ну экраны и экраны. Функции раскиданы по ним предельно логично, работает все без тормозов, графика современная и неброская, спутниковые карты от Google превосходны – даже сказать толком нечего. Типичная Audi.

А нет, вру: странновато работает «хаптический» способ управления, когда виртуальные кнопки надо прожимать с усилием. Поначалу я вообще думал, что они реагируют не на силу нажатия, а на его длительность, а когда понял фишку – начал экспериментировать, что эффективнее: ткнуть быстро и с размаху, как вилкой в глаз хулигану, или прям настойчиво давить, словно дверной звонок. В итоге к четкому выводу не пришел и отключил эту штуку насовсем: обычный сенсорный ввод работает четче и привычнее, а понять, нажалось или не нажалось, отлично помогает ненавязчивый «клик» из динамиков.

В общем, пока британцы лепили Range Rover Velar под девизом: «А давайте напихаем в салон экранов, чтобы все офигели», в Audi занимались тем же самым, только отдавая себе отчет, что людям с этим реально придется жить и работать. Причем не только редким оригиналам, выбравшим A7: эта фурнитура уже дебютировала на A8, она же скоро появится на новой A6, короче – надо было сделать хорошо и удобно. Они и сделали.

А вот с ходовой перемудрили, причем так же умышленно, как и с дизайном. Я в этом абсолютно убежден, потому что знаю, как шикарно инженеры Audi умеют настраивать пневмоподвеску на платформе MLB Evo – Q5 и Q7 тому живые примеры. А тут они заговорили о придании машине подчеркнуто спортивного характера, чтобы развести ее с «четными» седанами, но в итоге просто пережестили. Даже в режиме «комфорт» A7 50 TDI с 286-сильным трехлитровым дизелем и восьмиступенчатым «автоматом» бессовестно зудит на шершавом асфальте, трясет на мелких неровностях и совсем уж теряет лицо, когда эти неровности набрасываются на нее толпой. В общем, никакого ощущения полета, которое по определению должно быть на машинах с «пневмой», тут нет и в помине. А динамический режим системы drive select не стоит включать вовсе.

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 Разумеется, новая A7 построена на модульной платформе MLB Evo – от Audi A4, Bentley Bentayga или Lamborghini Urus, как вам больше нравится. В структуре кузова используется больший процент сверхвысокопрочных сталей, чем раньше, в результате чего жесткоть на кручение возросла на 10 процентов. Как и некоторые соплатформенники, Audi A7 в качестве опции предлагает активные стабилизаторы с электромоторами, работающими от 48-вольтовой бортовой сети. А вот хитрое шасси, умеющее самостоятельно задирать колеса, пока так и остается эксклюзивом старшей A8. Невелика потеря: судя по первым тестам, работает это дело так себе. Для A7 предусмотрено четыре варианта подвески: стандартная, спортивная (-10 миллиметров клиренса), стандартная с адаптивными амортизаторами, а также пневматическая – тоже с адаптивными амортизаторами. Все A7, представленные на данный момент, являются так называемыми «мягкими гибридами». Это значит, что они оснащены 48-вольтовой бортовой сетью, стартером-генератором с ременным приводом и отдельной батареей. Все это позволяет чуть расширить функционал системы старт-стоп: можно глушить двигатель заранее перед остановкой, а заводить его через пару мгновений после трогания. В идеале таким образом можно наэкономить до 0,7 литра топлива на сотню. Разновидностей фар может быть три: базовые светодиодные, опциональные матричные и самые топовые – матричные с функцией лазерной подсветки дальнего. A7 напичкана разнообразными камерами, сенсорами и радарами не меньше, чем A8, но в данном случае маркетологи не слишком охотно говорят о готовности к Audi AI – автопилоту третьего уровня, для активации которого (вроде бы) не хватает только законов. Пока что анонсирована только функция полностью самостоятельного заезда в гараж, и она появится в течение этого года. Но заглушка под кнопку AI на центральной консоли в любом случае есть.

Правда, это касается только подвески: мотор и коробку, напротив, хочется держать в максимальном тонусе. Иначе эта пара лодырей будет при любом удобном случае откисать на высших передачах, а чтобы поехать побыстрее, на акселератор вам придется давить отчетливо и настойчиво. В результате разгон вы, конечно, получите, причем вполне уверенный и упругий: в паспортные 5,7 секунды до сотни верится. Но характера в этом ускорении не чувствуется – глаза не блестят ни у водителя, ни у автомобиля. А значит, все претензии на спорт сразу же становятся неуместными.

Что, не нравится вам машина? Вот и мне тоже не понравилась. Поначалу.

Потому что в какой-то момент у меня начала зарождаться теория нового дизельного заговора от немцев: а вдруг они сознательно начинают настраивать машины на солярке так, чтобы их никто не захотел покупать? Ведь просто снять их с продажи – все равно что признать еще одно поражение после дизельгейта, а продолжать выпускать – значит, снова ломать голову над тем, как уложить модельный ряд в экологические нормы. И тратить на это деньги. А так, вроде, нет спроса – нет и проблем.

Допускаю, что все это мои пустые домыслы. Но почему тогда на презентацию в ЮАР организаторы привезли втрое меньше дизельных машин, чем бензиновых? И почему эти бензиновые машины настолько лучше едут?

340-сильная трехлитровая «шестерка» модификации A7 55 TFSI бодра, отзывчива и легка на подъем – даже в стандартном режиме самой себя и семиступенчатого «робота» S tronic, с которым она сотрудничает. Заявленный выигрыш в динамике относительно дизельной версии составляет всего 0,4 секунды, но по ощущениям там секунда, а то и полторы – настолько живее этот мотор. Надо плавно ускориться? Чуть придавил правую педаль и ускорился. Захотел пульнуть – топнул – пульнул! И сидишь довольный. Совсем недавно задача по выбору двигателя решалась просто: если ты мог взять большой дизель, ты его брал и выигрывал буквально во всем. Но теперь, похоже, ситуация меняется на противоположную.

Причем ладно бы только разгон и удобство управления тягой – но с чего так различается работа подвески? Бензиновая версия в «динамике» едет примерно так же, как дизельная в «комфорте» – а если шасси максимально разжать, оно становится почти таким, каким должно было быть с самого начала. Да, плотненьким, не самым энергоемким, но далеко не настолько назойливым и уже позволяющим с серьезным лицом рассуждать о честном обмене комфорта на управляемость. В том смысле, что комфорта тут все равно меньше, чем хотелось бы, но теперь хотя бы понятно зачем.

Потому что рулится A7 действительно здорово – по крайней мере, с опциональным полноуправляемым шасси, которое было у нас на тесте. Слышали о первом законе поворотных задних колес? Куда бы ты их ни вживил, взамен получишь удивительную маневренность на маленьких скоростях и просто потрясающий держак на высоких. И новая Audi А7 – не исключение.

Если вы смотрите на эту картинку и чувствуете, что с ней что-то не так, но не можете понять, что – объясняем. Организаторы действительно привезли немецкие леворульные машины в страну с левосторонним же движением.

В те редкие минуты, когда с шикарных серпантинов в окрестностях Кейптауна пропадали все «овощи», мы всячески пытались нащупать пределы шасси и шин Michelin Pilot Sport 4, но в итоге только успели понять, что они (пределы) гораздо дальше, чем требуется от Audi без шильдика RS или хотя бы S. Скажем так: это одна из тех машин, в которых на спидометр смотреть страшнее, чем в лобовое стекло, а упоминать про четкость реакций и минимум кренов тут не стоит вовсе – с этим все отлично.

Глядя на эту картинку, мы представляем себе будущую Audi RS7. Вы тоже, правда ведь?

Нет особого смысла сетовать и по поводу не самого информативного руля: для Audi это обычные правила игры, да и недостаток вовлеченности никак не мешает ездить, в том числе и быстро. А что машина тебя при этом не развлекает – так кто сказал, что она вообще должна? Создатели и так достаточно далеко отошли от собственных правил.

Ведь немцам ничего не стоило сделать еще одну стерильную модель, о которой мне было бы скучно писать, а вам – читать. Но они действительно пытаются быть агрессивнее, чем когда-либо в последнее время! Словно стремятся вернуть девяностые, когда мир удивлялся их алюминиевым кузовам, дерзким моделям вроде первой TT и пусть неудачным, но занятным экспериментам вроде нелепого нано-вэна A2.

Немецкие покупатели получат первые экземпляры уже в марте, а россиянам придется подождать до лета. Цены и комплектации тоже объявят ближе к делу.

Вот и сейчас так же. Сначала немцы анонсируют A8 с автопилотом и навороченным роботизированным шасси. Да, второе еще толком не готово, а для первого нет подходящих законов – ну и пусть, зато есть заявка на померкший было статус технологического лидера!

Потом появляется A7, которая не синтезирована по ингольштадтской формуле безупречного автомобиля (она где-то там точно спрятана), а осмелилась заиметь собственный характер – спорный, но собственный, слышите? А буквально через несколько дней дебютирует новая A6 – и (спойлер!) у нее тоже найдется пара занятных особенностей. Даже, не побоюсь этого слова, эмоциональных. В удивительное время живем! \m

Audi A7 Нравится Самое смелое, что делали в Ингольштадте в этом веке He нравится Успешной получилась ровно половина объявленных версий Вердикт Они зашевелились, и это главное 2995 см³, V6, 340 л.с., 500 Нм 7-ступенчатая роботизированная 7,2 л/100 км, 0-100 5,3 с, 250 км/ч 1890 кг

Подробные характеристики тестируемых автомобилей

A7 55 TFSI A7 50 TDI Тип двигателя Бензиновый, V6 с турбонаддувом Дизельный, V6 с турбонаддувом Рабочий объем 2995 см³ 2967 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 340/5000-6400 286/3500-4000 Макс. момент, Нм/об/мин 500/1370-4500 620/2250-3000 Тип привода полный полный Трансмиссия 7РКП 8АКП Передняя подвеска Независимая, многорычажная Задняя подвеска Независимая, многорычажная Тормоза Дисковые, вентилируемые Габариты (ДхШхВ), мм 4969 x 1908 x 1422 Колесная база, мм 2926 Дорожный просвет, мм нет данных Масса, кг 1815 1880 Разгон 0-100 км/ч, с. 5,3 5,7 Макс. скорость, км/ч 250 250 Расход топлива (комб.), л/100 км 7,2 5,8

Иллюстрации: Audi