Восстание зануд

Никто не любит зануд. По себе знаю. Будь ты хоть трижды прав, если бесконечно твердить одно и то же по кругу – тебя рано или поздно просто перестанут слушать и воспринимать всерьез. Согласны? Так вот, знайте – в Audi работают самые жуткие зануды во всем мире. Они год за годом делают технологичные, красивые, отлично настроенные и безукоризненно выверенные автомобили, к которым можно придраться только от большой тоски. Но в итоге эти идеальные продукты… Теряют популярность!
Серьезно, «кольца» все заметнее отстают от принципиальных соперников по продажам: 2017-й закончился для Ингольштадта общемировым приростом всего в 0,6 процента на фоне прибавки в 4,2 процента у BMW и 9,9 процента у Mercedes-Benz. В России Audi вообще единственная из большой немецкой тройки показала отрицательную динамику продаж, причем сразу на 18 процентов! И одна из причин – конкретно в том, что даже преданным фанатам уже хочется чего-то нового. Говорю не от балды: буквально под боком есть пример человека, который ездит на A5 первого поколения, купленной в свое время по искренней любви, но Audi в качестве следующей машины этот человек даже не рассматривает. И не потому, что ему что-то не нравится – просто новая машина должна давать хоть какие-то свежие ощущения. А если их нет, какой смысл наводить движуху?
В Ингольштадте долго отрицали этот фактор, продолжая делать «то же самое, только лучше» – но теперь, кажется, начинают все понимать. Конечно, рубить сплеча и сразу устраивать революцию по всему модельному ряду никто не станет, но почему бы не поэкспериментировать над нишевым пятидверным купе? Выстрелит – хорошо, провалится – не страшно. В смысле, они хотя бы попытались. И раз предыдущая A7 была гармоничной и преисполненной эстетики, самый очевидный способ отличиться – это сделать, говоря дипломатическим языком, что-то смелое и неординарное. А если без дипломатии, то как минимум странненькое.
Я сейчас про заднюю часть кузова, потому что дизайнерам все-таки не хватило отваги перерисовать всю машину целиком. А вот начертить хмурую монобровь фонарей – это да, это они смогли. В результате корма сразу стала безвольной, словно подплавленной на солнце, и даже анимированная гирлянда светодиодов, бегающих вперед-назад при открывании и закрывании замков, не слишком веселит – да, спецэффект прикольный, но днем его почти не видно. И вообще, вот скажите: имея машину с бесключевым доступом, полезете ли вы лишний раз в карман за ключом, чтобы поглазеть на пляшущие огоньки?
Правда, этим вопросом задаешься чуть позже, когда начинаешь раскладывать впечатления по полкам. Но живьем, при первом знакомстве, удовлетворенно киваешь в такт речам представителей Audi: ну да, клево же, инновация! И дизайн вроде бы яркий. А потом пересматриваешь свои же фотографии – мама дорогая, ну страшненькая же! Как не замечал-то?.. Но на практике это значит ровно следующее: как только A7 начнет появляться на улицах, к ней все привыкнут и быстро перестанут обсуждать. Почти наверняка.
А чего вы хотели от дерзкого и отвязного эксперимента в исполнении зануд?
Вот и в салоне обошлось без откровенных провокаций. А ведь могло быть иначе – хотя бы потому, что кнопок тут почти нет, а большинство функций выведено на сенсорные экраны. Но садишься и думаешь: ну экраны и экраны. Функции раскиданы по ним предельно логично, работает все без тормозов, графика современная и неброская, спутниковые карты от Google превосходны – даже сказать толком нечего. Типичная Audi.
А нет, вру: странновато работает «хаптический» способ управления, когда виртуальные кнопки надо прожимать с усилием. Поначалу я вообще думал, что они реагируют не на силу нажатия, а на его длительность, а когда понял фишку – начал экспериментировать, что эффективнее: ткнуть быстро и с размаху, как вилкой в глаз хулигану, или прям настойчиво давить, словно дверной звонок. В итоге к четкому выводу не пришел и отключил эту штуку насовсем: обычный сенсорный ввод работает четче и привычнее, а понять, нажалось или не нажалось, отлично помогает ненавязчивый «клик» из динамиков.
В общем, пока британцы лепили Range Rover Velar под девизом: «А давайте напихаем в салон экранов, чтобы все офигели», в Audi занимались тем же самым, только отдавая себе отчет, что людям с этим реально придется жить и работать. Причем не только редким оригиналам, выбравшим A7: эта фурнитура уже дебютировала на A8, она же скоро появится на новой A6, короче – надо было сделать хорошо и удобно. Они и сделали.
А вот с ходовой перемудрили, причем так же умышленно, как и с дизайном. Я в этом абсолютно убежден, потому что знаю, как шикарно инженеры Audi умеют настраивать пневмоподвеску на платформе MLB Evo – Q5 и Q7 тому живые примеры. А тут они заговорили о придании машине подчеркнуто спортивного характера, чтобы развести ее с «четными» седанами, но в итоге просто пережестили. Даже в режиме «комфорт» A7 50 TDI с 286-сильным трехлитровым дизелем и восьмиступенчатым «автоматом» бессовестно зудит на шершавом асфальте, трясет на мелких неровностях и совсем уж теряет лицо, когда эти неровности набрасываются на нее толпой. В общем, никакого ощущения полета, которое по определению должно быть на машинах с «пневмой», тут нет и в помине. А динамический режим системы drive select не стоит включать вовсе.
Правда, это касается только подвески: мотор и коробку, напротив, хочется держать в максимальном тонусе. Иначе эта пара лодырей будет при любом удобном случае откисать на высших передачах, а чтобы поехать побыстрее, на акселератор вам придется давить отчетливо и настойчиво. В результате разгон вы, конечно, получите, причем вполне уверенный и упругий: в паспортные 5,7 секунды до сотни верится. Но характера в этом ускорении не чувствуется – глаза не блестят ни у водителя, ни у автомобиля. А значит, все претензии на спорт сразу же становятся неуместными.
Что, не нравится вам машина? Вот и мне тоже не понравилась. Поначалу.
Потому что в какой-то момент у меня начала зарождаться теория нового дизельного заговора от немцев: а вдруг они сознательно начинают настраивать машины на солярке так, чтобы их никто не захотел покупать? Ведь просто снять их с продажи – все равно что признать еще одно поражение после дизельгейта, а продолжать выпускать – значит, снова ломать голову над тем, как уложить модельный ряд в экологические нормы. И тратить на это деньги. А так, вроде, нет спроса – нет и проблем.
Допускаю, что все это мои пустые домыслы. Но почему тогда на презентацию в ЮАР организаторы привезли втрое меньше дизельных машин, чем бензиновых? И почему эти бензиновые машины настолько лучше едут?
340-сильная трехлитровая «шестерка» модификации A7 55 TFSI бодра, отзывчива и легка на подъем – даже в стандартном режиме самой себя и семиступенчатого «робота» S tronic, с которым она сотрудничает. Заявленный выигрыш в динамике относительно дизельной версии составляет всего 0,4 секунды, но по ощущениям там секунда, а то и полторы – настолько живее этот мотор. Надо плавно ускориться? Чуть придавил правую педаль и ускорился. Захотел пульнуть – топнул – пульнул! И сидишь довольный. Совсем недавно задача по выбору двигателя решалась просто: если ты мог взять большой дизель, ты его брал и выигрывал буквально во всем. Но теперь, похоже, ситуация меняется на противоположную.
Причем ладно бы только разгон и удобство управления тягой – но с чего так различается работа подвески? Бензиновая версия в «динамике» едет примерно так же, как дизельная в «комфорте» – а если шасси максимально разжать, оно становится почти таким, каким должно было быть с самого начала. Да, плотненьким, не самым энергоемким, но далеко не настолько назойливым и уже позволяющим с серьезным лицом рассуждать о честном обмене комфорта на управляемость. В том смысле, что комфорта тут все равно меньше, чем хотелось бы, но теперь хотя бы понятно зачем.
Потому что рулится A7 действительно здорово – по крайней мере, с опциональным полноуправляемым шасси, которое было у нас на тесте. Слышали о первом законе поворотных задних колес? Куда бы ты их ни вживил, взамен получишь удивительную маневренность на маленьких скоростях и просто потрясающий держак на высоких. И новая Audi А7 – не исключение.
В те редкие минуты, когда с шикарных серпантинов в окрестностях Кейптауна пропадали все «овощи», мы всячески пытались нащупать пределы шасси и шин Michelin Pilot Sport 4, но в итоге только успели понять, что они (пределы) гораздо дальше, чем требуется от Audi без шильдика RS или хотя бы S. Скажем так: это одна из тех машин, в которых на спидометр смотреть страшнее, чем в лобовое стекло, а упоминать про четкость реакций и минимум кренов тут не стоит вовсе – с этим все отлично.
Нет особого смысла сетовать и по поводу не самого информативного руля: для Audi это обычные правила игры, да и недостаток вовлеченности никак не мешает ездить, в том числе и быстро. А что машина тебя при этом не развлекает – так кто сказал, что она вообще должна? Создатели и так достаточно далеко отошли от собственных правил.
Ведь немцам ничего не стоило сделать еще одну стерильную модель, о которой мне было бы скучно писать, а вам – читать. Но они действительно пытаются быть агрессивнее, чем когда-либо в последнее время! Словно стремятся вернуть девяностые, когда мир удивлялся их алюминиевым кузовам, дерзким моделям вроде первой TT и пусть неудачным, но занятным экспериментам вроде нелепого нано-вэна A2.
Вот и сейчас так же. Сначала немцы анонсируют A8 с автопилотом и навороченным роботизированным шасси. Да, второе еще толком не готово, а для первого нет подходящих законов – ну и пусть, зато есть заявка на померкший было статус технологического лидера!
Потом появляется A7, которая не синтезирована по ингольштадтской формуле безупречного автомобиля (она где-то там точно спрятана), а осмелилась заиметь собственный характер – спорный, но собственный, слышите? А буквально через несколько дней дебютирует новая A6 – и (спойлер!) у нее тоже найдется пара занятных особенностей. Даже, не побоюсь этого слова, эмоциональных. В удивительное время живем! \m
Подробные характеристики тестируемых автомобилей
|A7 55 TFSI
|A7 50 TDI
|Тип двигателя
|Бензиновый, V6 с турбонаддувом
|Дизельный, V6 с турбонаддувом
|Рабочий объем
|2995 см³
|2967 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|340/5000-6400
|286/3500-4000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|500/1370-4500
|620/2250-3000
|Тип привода
|полный
|полный
|Трансмиссия
|7РКП
|8АКП
|Передняя подвеска
|Независимая, многорычажная
|Задняя подвеска
|Независимая, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые, вентилируемые
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4969 x 1908 x 1422
|Колесная база, мм
|2926
|Дорожный просвет, мм
|нет данных
|Масса, кг
|1815
|1880
|Разгон 0-100 км/ч, с.
|5,3
|5,7
|Макс. скорость, км/ч
|250
|250
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,2
|5,8