Первый тест самой странной Audi нашего времени – лифтбека A7 нового поколения

Восстание зануд
Первый тест самой странной Audi нашего времени – лифтбека A7 нового поколения

Михаил Конончук
20 февраля

Никто не любит зануд. По себе знаю. Будь ты хоть трижды прав, если бесконечно твердить одно и то же по кругу – тебя рано или поздно просто перестанут слушать и воспринимать всерьез. Согласны? Так вот, знайте – в Audi работают самые жуткие зануды во всем мире. Они год за годом делают технологичные, красивые, отлично настроенные и безукоризненно выверенные автомобили, к которым можно придраться только от большой тоски. Но в итоге эти идеальные продукты… Теряют популярность!

Серьезно, «кольца» все заметнее отстают от принципиальных соперников по продажам: 2017-й закончился для Ингольштадта общемировым приростом всего в 0,6 процента на фоне прибавки в 4,2 процента у BMW и 9,9 процента у Mercedes-Benz. В России Audi вообще единственная из большой немецкой тройки показала отрицательную динамику продаж, причем сразу на 18 процентов! И одна из причин – конкретно в том, что даже преданным фанатам уже хочется чего-то нового. Говорю не от балды: буквально под боком есть пример человека, который ездит на A5 первого поколения, купленной в свое время по искренней любви, но Audi в качестве следующей машины этот человек даже не рассматривает. И не потому, что ему что-то не нравится – просто новая машина должна давать хоть какие-то свежие ощущения. А если их нет, какой смысл наводить движуху?

Геометрически новая A7 оказалась даже чуть меньше старой, потеряв пять миллиметров в длину и по два в ширину и высоту. Зато колесная база приросла на 12 миллиметров, а расстояние между двумя рядами сидений увеличилось на 21 миллиметр: заднм пассажирам стало несколько просторнее в ногах.

Геометрически новая A7 оказалась даже чуть меньше старой, потеряв пять миллиметров в длину и по два в ширину и высоту. Зато колесная база приросла на 12 миллиметров, а расстояние между двумя рядами сидений увеличилось на 21 миллиметр: заднм пассажирам стало несколько просторнее в ногах.

В Ингольштадте долго отрицали этот фактор, продолжая делать «то же самое, только лучше» – но теперь, кажется, начинают все понимать. Конечно, рубить сплеча и сразу устраивать революцию по всему модельному ряду никто не станет, но почему бы не поэкспериментировать над нишевым пятидверным купе? Выстрелит – хорошо, провалится – не страшно. В смысле, они хотя бы попытались. И раз предыдущая A7 была гармоничной и преисполненной эстетики, самый очевидный способ отличиться – это сделать, говоря дипломатическим языком, что-то смелое и неординарное. А если без дипломатии, то как минимум странненькое.

Я сейчас про заднюю часть кузова, потому что дизайнерам все-таки не хватило отваги перерисовать всю машину целиком. А вот начертить хмурую монобровь фонарей – это да, это они смогли. В результате корма сразу стала безвольной, словно подплавленной на солнце, и даже анимированная гирлянда светодиодов, бегающих вперед-назад при открывании и закрывании замков, не слишком веселит – да, спецэффект прикольный, но днем его почти не видно. И вообще, вот скажите: имея машину с бесключевым доступом, полезете ли вы лишний раз в карман за ключом, чтобы поглазеть на пляшущие огоньки?

Все, что идет по низу заднего бампера – бутафорщина. Выхлопные трубы здесь скрытые: дизайнеры начинают готовить нас к электрическому будущему?

Все, что идет по низу заднего бампера – бутафорщина. Выхлопные трубы здесь скрытые: дизайнеры начинают готовить нас к электрическому будущему?

Правда, этим вопросом задаешься чуть позже, когда начинаешь раскладывать впечатления по полкам. Но живьем, при первом знакомстве, удовлетворенно киваешь в такт речам представителей Audi: ну да, клево же, инновация! И дизайн вроде бы яркий. А потом пересматриваешь свои же фотографии – мама дорогая, ну страшненькая же! Как не замечал-то?.. Но на практике это значит ровно следующее: как только A7 начнет появляться на улицах, к ней все привыкнут и быстро перестанут обсуждать. Почти наверняка.

А чего вы хотели от дерзкого и отвязного эксперимента в исполнении зануд?

Спереди А7 хороша – рельефна и даже выразительна. Особенно в светлых цветах, где все ее изгибы и линии играют на солнце.

Спереди А7 хороша – рельефна и даже выразительна. Особенно в светлых цветах, где все ее изгибы и линии играют на солнце.

Вот и в салоне обошлось без откровенных провокаций. А ведь могло быть иначе – хотя бы потому, что кнопок тут почти нет, а большинство функций выведено на сенсорные экраны. Но садишься и думаешь: ну экраны и экраны. Функции раскиданы по ним предельно логично, работает все без тормозов, графика современная и неброская, спутниковые карты от Google превосходны – даже сказать толком нечего. Типичная Audi.

А нет, вру: странновато работает «хаптический» способ управления, когда виртуальные кнопки надо прожимать с усилием. Поначалу я вообще думал, что они реагируют не на силу нажатия, а на его длительность, а когда понял фишку – начал экспериментировать, что эффективнее: ткнуть быстро и с размаху, как вилкой в глаз хулигану, или прям настойчиво давить, словно дверной звонок. В итоге к четкому выводу не пришел и отключил эту штуку насовсем: обычный сенсорный ввод работает четче и привычнее, а понять, нажалось или не нажалось, отлично помогает ненавязчивый «клик» из динамиков.

В общем, пока британцы лепили Range Rover Velar под девизом: «А давайте напихаем в салон экранов, чтобы все офигели», в Audi занимались тем же самым, только отдавая себе отчет, что людям с этим реально придется жить и работать. Причем не только редким оригиналам, выбравшим A7: эта фурнитура уже дебютировала на A8, она же скоро появится на новой A6, короче – надо было сделать хорошо и удобно. Они и сделали.

А вот с ходовой перемудрили, причем так же умышленно, как и с дизайном. Я в этом абсолютно убежден, потому что знаю, как шикарно инженеры Audi умеют настраивать пневмоподвеску на платформе MLB Evo – Q5 и Q7 тому живые примеры. А тут они заговорили о придании машине подчеркнуто спортивного характера, чтобы развести ее с «четными» седанами, но в итоге просто пережестили. Даже в режиме «комфорт» A7 50 TDI с 286-сильным трехлитровым дизелем и восьмиступенчатым «автоматом» бессовестно зудит на шершавом асфальте, трясет на мелких неровностях и совсем уж теряет лицо, когда эти неровности набрасываются на нее толпой. В общем, никакого ощущения полета, которое по определению должно быть на машинах с «пневмой», тут нет и в помине. А динамический режим системы drive select не стоит включать вовсе.

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Разумеется, новая A7 построена на модульной платформе MLB Evo – от Audi A4, Bentley Bentayga или Lamborghini Urus, как вам больше нравится.

Разумеется, новая A7 построена на модульной платформе MLB Evo – от Audi A4, Bentley Bentayga или Lamborghini Urus, как вам больше нравится.

В структуре кузова используется больший процент сверхвысокопрочных сталей, чем раньше, в результате чего жесткоть на кручение возросла на 10 процентов.

В структуре кузова используется больший процент сверхвысокопрочных сталей, чем раньше, в результате чего жесткоть на кручение возросла на 10 процентов.

Как и некоторые соплатформенники, Audi A7 в качестве опции предлагает активные стабилизаторы с электромоторами, работающими от 48-вольтовой бортовой сети. А вот хитрое шасси, умеющее самостоятельно задирать колеса, пока так и остается эксклюзивом старшей A8. Невелика потеря: судя по первым тестам, работает это дело так себе.

Как и некоторые соплатформенники, Audi A7 в качестве опции предлагает активные стабилизаторы с электромоторами, работающими от 48-вольтовой бортовой сети. А вот хитрое шасси, умеющее самостоятельно задирать колеса, пока так и остается эксклюзивом старшей A8. Невелика потеря: судя по первым тестам, работает это дело так себе.

Для A7 предусмотрено четыре варианта подвески: стандартная, спортивная (-10 миллиметров клиренса), стандартная с адаптивными амортизаторами, а также пневматическая – тоже с адаптивными амортизаторами.

Для A7 предусмотрено четыре варианта подвески: стандартная, спортивная (-10 миллиметров клиренса), стандартная с адаптивными амортизаторами, а также пневматическая – тоже с адаптивными амортизаторами.

Все A7, представленные на данный момент, являются так называемыми «мягкими гибридами». Это значит, что они оснащены 48-вольтовой бортовой сетью, стартером-генератором с ременным приводом и отдельной батареей. Все это позволяет чуть расширить функционал системы старт-стоп: можно глушить двигатель заранее перед остановкой, а заводить его через пару мгновений после трогания. В идеале таким образом можно наэкономить до 0,7 литра топлива на сотню.

Все A7, представленные на данный момент, являются так называемыми «мягкими гибридами». Это значит, что они оснащены 48-вольтовой бортовой сетью, стартером-генератором с ременным приводом и отдельной батареей. Все это позволяет чуть расширить функционал системы старт-стоп: можно глушить двигатель заранее перед остановкой, а заводить его через пару мгновений после трогания. В идеале таким образом можно наэкономить до 0,7 литра топлива на сотню.

Разновидностей фар может быть три: базовые светодиодные, опциональные матричные и самые топовые – матричные с функцией лазерной подсветки дальнего.

Разновидностей фар может быть три: базовые светодиодные, опциональные матричные и самые топовые – матричные с функцией лазерной подсветки дальнего.

A7 напичкана разнообразными камерами, сенсорами и радарами не меньше, чем A8, но в данном случае маркетологи не слишком охотно говорят о готовности к Audi AI – автопилоту третьего уровня, для активации которого (вроде бы) не хватает только законов. Пока что анонсирована только функция полностью самостоятельного заезда в гараж, и она появится в течение этого года. Но заглушка под кнопку AI на центральной консоли в любом случае есть.

A7 напичкана разнообразными камерами, сенсорами и радарами не меньше, чем A8, но в данном случае маркетологи не слишком охотно говорят о готовности к Audi AI – автопилоту третьего уровня, для активации которого (вроде бы) не хватает только законов. Пока что анонсирована только функция полностью самостоятельного заезда в гараж, и она появится в течение этого года. Но заглушка под кнопку AI на центральной консоли в любом случае есть.

Правда, это касается только подвески: мотор и коробку, напротив, хочется держать в максимальном тонусе. Иначе эта пара лодырей будет при любом удобном случае откисать на высших передачах, а чтобы поехать побыстрее, на акселератор вам придется давить отчетливо и настойчиво. В результате разгон вы, конечно, получите, причем вполне уверенный и упругий: в паспортные 5,7 секунды до сотни верится. Но характера в этом ускорении не чувствуется – глаза не блестят ни у водителя, ни у автомобиля. А значит, все претензии на спорт сразу же становятся неуместными.

Что, не нравится вам машина? Вот и мне тоже не понравилась. Поначалу.

Потому что в какой-то момент у меня начала зарождаться теория нового дизельного заговора от немцев: а вдруг они сознательно начинают настраивать машины на солярке так, чтобы их никто не захотел покупать? Ведь просто снять их с продажи – все равно что признать еще одно поражение после дизельгейта, а продолжать выпускать – значит, снова ломать голову над тем, как уложить модельный ряд в экологические нормы. И тратить на это деньги. А так, вроде, нет спроса – нет и проблем.

Допускаю, что все это мои пустые домыслы. Но почему тогда на презентацию в ЮАР организаторы привезли втрое меньше дизельных машин, чем бензиновых? И почему эти бензиновые машины настолько лучше едут?

340-сильная трехлитровая «шестерка» модификации A7 55 TFSI бодра, отзывчива и легка на подъем – даже в стандартном режиме самой себя и семиступенчатого «робота» S tronic, с которым она сотрудничает. Заявленный выигрыш в динамике относительно дизельной версии составляет всего 0,4 секунды, но по ощущениям там секунда, а то и полторы – настолько живее этот мотор. Надо плавно ускориться? Чуть придавил правую педаль и ускорился. Захотел пульнуть – топнул – пульнул! И сидишь довольный. Совсем недавно задача по выбору двигателя решалась просто: если ты мог взять большой дизель, ты его брал и выигрывал буквально во всем. Но теперь, похоже, ситуация меняется на противоположную.

Причем ладно бы только разгон и удобство управления тягой – но с чего так различается работа подвески? Бензиновая версия в «динамике» едет примерно так же, как дизельная в «комфорте» – а если шасси максимально разжать, оно становится почти таким, каким должно было быть с самого начала. Да, плотненьким, не самым энергоемким, но далеко не настолько назойливым и уже позволяющим с серьезным лицом рассуждать о честном обмене комфорта на управляемость. В том смысле, что комфорта тут все равно меньше, чем хотелось бы, но теперь хотя бы понятно зачем.

Потому что рулится A7 действительно здорово – по крайней мере, с опциональным полноуправляемым шасси, которое было у нас на тесте. Слышали о первом законе поворотных задних колес? Куда бы ты их ни вживил, взамен получишь удивительную маневренность на маленьких скоростях и просто потрясающий держак на высоких. И новая Audi А7 – не исключение.

Если вы смотрите на эту картинку и чувствуете, что с ней что-то не так, но не можете понять, что – объясняем. Организаторы действительно привезли немецкие леворульные машины в страну с левосторонним же движением.

Если вы смотрите на эту картинку и чувствуете, что с ней что-то не так, но не можете понять, что – объясняем. Организаторы действительно привезли немецкие леворульные машины в страну с левосторонним же движением.

В те редкие минуты, когда с шикарных серпантинов в окрестностях Кейптауна пропадали все «овощи», мы всячески пытались нащупать пределы шасси и шин Michelin Pilot Sport 4, но в итоге только успели понять, что они (пределы) гораздо дальше, чем требуется от Audi без шильдика RS или хотя бы S. Скажем так: это одна из тех машин, в которых на спидометр смотреть страшнее, чем в лобовое стекло, а упоминать про четкость реакций и минимум кренов тут не стоит вовсе – с этим все отлично.

Глядя на эту картинку, мы представляем себе будущую Audi RS7. Вы тоже, правда ведь?

Глядя на эту картинку, мы представляем себе будущую Audi RS7. Вы тоже, правда ведь?

Нет особого смысла сетовать и по поводу не самого информативного руля: для Audi это обычные правила игры, да и недостаток вовлеченности никак не мешает ездить, в том числе и быстро. А что машина тебя при этом не развлекает – так кто сказал, что она вообще должна? Создатели и так достаточно далеко отошли от собственных правил.

Ведь немцам ничего не стоило сделать еще одну стерильную модель, о которой мне было бы скучно писать, а вам – читать. Но они действительно пытаются быть агрессивнее, чем когда-либо в последнее время! Словно стремятся вернуть девяностые, когда мир удивлялся их алюминиевым кузовам, дерзким моделям вроде первой TT и пусть неудачным, но занятным экспериментам вроде нелепого нано-вэна A2.

Немецкие покупатели получат первые экземпляры уже в марте, а россиянам придется подождать до лета. Цены и комплектации тоже объявят ближе к делу.

Немецкие покупатели получат первые экземпляры уже в марте, а россиянам придется подождать до лета. Цены и комплектации тоже объявят ближе к делу.

Вот и сейчас так же. Сначала немцы анонсируют A8 с автопилотом и навороченным роботизированным шасси. Да, второе еще толком не готово, а для первого нет подходящих законов – ну и пусть, зато есть заявка на померкший было статус технологического лидера!

Потом появляется A7, которая не синтезирована по ингольштадтской формуле безупречного автомобиля (она где-то там точно спрятана), а осмелилась заиметь собственный характер – спорный, но собственный, слышите? А буквально через несколько дней дебютирует новая A6 – и (спойлер!) у нее тоже найдется пара занятных особенностей. Даже, не побоюсь этого слова, эмоциональных. В удивительное время живем! \m

Audi A7
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Самое смелое, что делали в Ингольштадте в этом веке
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Успешной получилась ровно половина объявленных версий
Вердикт
Они зашевелились, и это главное
2995 см³, V6, 340 л.с., 500 Нм
7-ступенчатая роботизированная
7,2 л/100 км, 0-100 5,3 с, 250 км/ч
1890 кг

Подробные характеристики тестируемых автомобилей

A7 55 TFSI A7 50 TDI
Тип двигателя Бензиновый, V6 с турбонаддувом Дизельный, V6 с турбонаддувом
Рабочий объем 2995 см³ 2967 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин 340/5000-6400 286/3500-4000
Макс. момент, Нм/об/мин 500/1370-4500 620/2250-3000
Тип привода полный полный
Трансмиссия 7РКП 8АКП
Передняя подвеска Независимая, многорычажная
Задняя подвеска Независимая, многорычажная
Тормоза Дисковые, вентилируемые
Габариты (ДхШхВ), мм 4969 x 1908 x 1422
Колесная база, мм 2926
Дорожный просвет, мм нет данных
Масса, кг 1815 1880
Разгон 0-100 км/ч, с. 5,3 5,7
Макс. скорость, км/ч 250 250
Расход топлива (комб.), л/100 км 7,2 5,8
Иллюстрации: Audi
Теги:
AudiA7
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