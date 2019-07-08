Тест самого крутого кроссовера Audi

Сейчас от ассортимента мощных SUV голова легко пойдет кругом, в сегмент пришли марки Jaguar, Maserati, Lamborghini, Bentley и даже ввозимая серыми дилерами Tesla, но российские фанаты Audi до сих пор оставались в «игноре». В 2017-м у нас мог появиться заряженный кроссовер SQ7, но так и не срослось. И вот, наконец, доподлинно известно, что в первой половине следующего года российские дилеры начнут продавать SQ8.

Скромность украшает?

Представительство Audi можно понять. В отличие от Q7 с его сдержанной внешностью и скучным силуэтом универсала, поджарый Q8 с наглой мордой на роль суперкроссовера подходит куда лучше. Такие эффектные машины у нас любят, но почему версия SQ8 почти не отличается от гражданской в пакете S-Line?