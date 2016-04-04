Большой внедорожник или нечто большее? Bentley Bentayga раскрывает свои секреты

Биг-БенБольшой внедорожник или нечто большее? Bentley Bentayga раскрывает свои секреты
Кажется, в этом нагромождении нет места ничему живому. Рубцы и шрамы из камней высотой больше четырех километров. Твердь, сошедшаяся в эндшпиле и застывшая не в силах разойтись. Громадные каменные тела, лежащие вповалку и сочащиеся кристально чистой водой тающих снежных шапок. Метафора тектонических мучений, масштаб которых оценишь только из космоса. Это Альпы.
Любому, кто пробирается на это бывшее морское дно, изогнувшееся дугой после встречи евразийской и африканской тектонических плит десять миллионов лет назад, природа наглядно указывает на скромный рост и срок годности. Великий Ганнибал брал эти горы штурмом с помощью иберийских элефантов, Наполеон пересекал их во главе 40-тысячного войска. Но, как бы ты ни был велик, Альпы будут выше, и, когда прах слонов и людей развеется, они по-прежнему будут стоять. Непростое место.
Машина, на которой я должен проложить себе путь в Китцбюэль, тоже сродни небольшому тектоническому сдвигу. Это самый дорогой кроссовер в мире – Bentley Bentayga, и после четырех с половиной лет разработки он представлен в готовой для испытаний дорожной версии.
Почему вокруг него столько шума? Во-первых, это пионер нового класса люксовых внедорожников. Раньше в этом сегменте с успехом промышляли Range Rover с дорогими версиями и даже Cadillac с Escalade, но растущему спросу с Аравийского полуострова, из Китая и США явно требовался менее массовый продукт в более дорогой упаковке. Вслед за Bentley в этом направлении последуют Lamborghini и даже Rolls-Royce, но у концерна Volkswagen будет время, чтобы провести первый, самый эффективный чёс.
Во-вторых, это новая модель Bentley. Их было три, а стало четыре, и еще у нее есть пятая дверь, что вообще случилось впервые за почти столетнюю историю марки. Прочувствовали момент? Он исторический. Впервые за все время управления Bentley немецкие менеджеры решились изменить привычный ход эволюции. Помимо классических седанов и купе, у марки появился настоящий счетчик купюр, который сделан на универсальной платформе концерна Volkswagen, получит дизельный двигатель (!) и гибридную версию…
Однажды, при схожих обстоятельствах, это уже случилось у Porsche, и результат мы все знаем.
Правда, его определило то, что первый Cayenne был очень хорош. Но насколько хорош большой Bentley?
Я стою перед ним и думаю, что вот-вот случится тот первый раз, когда я сяду за руль самого дорогого часового ремешка в истории. Серьезно, в качестве опции в центр торпедо «Бентайги» можно заказать турбийон Breitling стоимостью около десяти с половиной миллионов рублей (планируется производить не более четырех экземпляров таких часов в год). По сравнению с этим, остальные хайлайты из пресс-релиза не впечатляют и сливаются в одно бесконечное галлюциногенное предложение, где уникальный мотор W12 c двумя турбинами и системой отключения цилиндров пролетает 400 тестовых кругов по Нордшляйфе, задействуя электронную систему контроля кренов, отсвечивая люком во всю крышу и планшетами для задних пассажиров.
Но встреть вы его у себя во дворе, этот Bentley не произвел бы на вас большого впечатления. От него не пахнет деньгами и не разит высокомерием, его пять с лишним метров длины так профессионально задрапированы, что он кажется соразмерным вполне среднестатистическому, лишь слегка припухшему эго его владельца.
Издалека фасад Bentayga смотрится копией дизайнерского решения купе Continental. Но есть фишки. Омыватели фар спрятаны по центру габаритных огней – их большие шляпки внезапно вырастают, как мухоморы, и выдают мощную струю пенного в соседний поликарбонатный колпак. Почему так? Чтобы избавиться от лишних элементов в бампере, соблюдая дизайнерскую аскезу. Или вот резкие грани передних крыльев, добытые методом горячей суперформовки, – тоже пример технологии на страже задачи.
Линия крыши спадает элегантно и без дизайнерской суеты, оставляя достаточно места багажному отделению, а задние арки, накачанные как бедра штангиста, прозрачно заявляют намерения. Здесь совсем нет привычного пафоса тонированных коробок на больших колесах, а динамичный силуэт с низким коэффициентом лобового сопротивления – всего 0,24 – намекает на гены легкового автомобиля.
Длинные свесы подтверждают: Bentayga только кажется внедорожником. Ведь у трансмиссии здесь нет понижающего ряда, работу межосевых блокировок берут на себя тормоза, а глубиной преодолеваемого брода в полметра сегодня никого не удивишь. Так что в действительности внедорожник оказывается лишь актуальным вариантом прочтения традиционного британского шутинг-брейка на немецких стероидах.
Английское и немецкое в этой машине вообще переплелось в одну бесконечную смысловую косичку. Завод в Крю строили для производства авиадвигателей Rolls-Royce Merlin для «Спитфайров», и максимально далеко от берега – чтобы фашистские бомбардировщики не долетели, а теперь немцы в костюмах Hugo Boss работают рука об руку с британцами в фирменных комбинезонах, возрождая Bentley после многолетнего забвения. И не скупятся на современные технологии вроде модернизированного двигателя W12, который получил новые блок и головки, стал на 26 килограммов легче и на 10 процентов чище своего предшественника.
Он оснащен комбинированным – прямым и распределенным – впрыском топлива, а также системой частичного отключения шести цилиндров из двенадцати. Двигатель агрегатируется с восьмиступенчатой коробкой передач, которая умеет переводить его в режим холостого хода, если водитель отпустит педаль газа при включенной передаче с пятой по восьмую. Система постоянного полного привода здесь аналогична Audi Q7 и построена на базе центрального дифференциала Torsen.
В отделке салона Bentayga высокотехнологичное, наоборот, выжигается каленым железом. Все, к чему прикоснется ваша спина или ладонь, в прошлой жизни было немецким быком или испанским эвкалиптом, а в этой было заботливо отполировано или прострочено руками избранных жителей Крю и окрестностей.
На каждую машину уходит 14 бычьих шкур, а одного калифорнийского ореха, каштана или китайского ясеня хватает на 50 автомобилей (каждую машину отделывают шпоном из одного дерева, чтобы не было разночтений в рисунке). Здесь по-прежнему много ручного труда, заметного по крупным стежкам ниток на руле или боковых панелях. На одно рулевое колесо уходит больше пяти часов, а на то, чтобы прострочить сиденья ромбообразным паттерном, – больше суток.
Фирменные кресла (редкий случай, но Bentley производит их самостоятельно) имеют 22 настройки и шесть массажных программ – где-то между 17-й и 18-й я едва не пробил ограждение автобана, отвлекшись на подсчет.
я выбрал вместо рекламы.
И это было бы невероятно досадно, так как автомобиль общается с тобой с азартом, совершенно не нагружая лишней работой по перемещению 2422 килограммов в пространстве. Как это обычно происходит с внедорожниками king-size? Вы нажимаете на педаль, двигатель откликается мощным ускорением и на прямой невосприимчивость подвески компенсирует упущения дорожников. Но стоит поставить задачу посложнее, как резкий поворот руля заставит длинноходную подвеску сократиться в незапланированной конвульсии, а крен кузова потащит вас с траектории под драматический вой шин. Конечно, топовые кроссоверы Porsche Cayenne или BMW X6 лишены недостатков с подвеской, но низкопрофильные шины делают их уязвимыми на некачественном покрытии, а жесткий кузов некомфортен пассажирам.
С Bentley Bentayga инженеры проделали ровно тот же трюк, который немцы проделывали уже не раз: установили размыкаемые электромоторами стабилизаторы поперечной устойчивости, которые являются частью системы BDR или Bentley Dynamic Ride. Пока автомобиль спокойно едет по прямой, стабилизаторы остаются разомкнутыми и пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами в штатном режиме мягко отрабатывает неровности. Как только водитель начинает налегать на руль и педали, система замыкает стабилизаторы и приводит остальные элементы в состояние тревоги, повышая общую жесткость и способность реагировать на действия рулем и тягой. Концепция не нова, но в отличие от гидравлических систем привода стабилизаторов, электромоторы принимают и исполняют команды быстрее, что делает переход от комфортного состояния к боевому совсем незаметным.
На практике разгон многотонного Bentayga до сотни за четыре секунды и все дальнейшие приключения выглядят довольно увлекательно. Даже на высокопрофильной всесезонке Pirelli Scorpion 285/45 R21 пятиметровый автомобиль управляется так чутко и непосредственно, что в какой-то момент недоверие исчезает, кисти ослабляют хватку на руле и для внесения корректив хватает легких движений пальцами. Нет никакого дисбаланса между тяжелым носом и остальным кузовом, незаметны мучения неподрессоренных масс.
Растет скорость, но контроль остается полным, а поток информации – таким прозрачным, что угол поворота колес известен без шпаргалки до градуса. И даже когда ошибка со скоростью входа в поворот становится очевидной, скольжение всеми четырьмя колесами кажется прогнозируемым и желаемым вариантом развития событий.
Огромные 400-миллиметровые передние тормозные диски (диаметр задних – 380 мм) без устали осаживают автомобиль, словно он игрушечный, и чувство самосохранения, которое не в силах сопротивляться вседозволенности, тает куском сливочного масла на сковороде.
Но все же стоит вовремя остановиться. Попав на полосу раскатанного снега посреди прямика на горном серпантине, заблокировав колеса и летя навстречу заднему бамперу автобуса, я почувствовал уважение к неуправляемым 2,5 тонны и явственно ощутил, что не хочу видеть, как эти чудные рычаги, шаровые опоры и сайлентблоки, ставшие продолжениями моих мышц и сухожилий, превратятся в кучу алюминиевых спагетти, а британская бабушка, сделавшая 5498 стежков (я не шучу), чтобы вышить лого Bentley на спинке сиденья, вдруг схватится за сердце и осядет, почуяв неладное.
Поэтому, самое время передать руль напарнику, переместившись на заднее правое сиденье. В стандартной версии машина является пятиместной, но топовые версии оснащаются четырьмя индивидуальными креслами с выраженной консолью между задними. Задние сиденья полностью повторяют передние по строению и возможностям настроек, только управление массажем осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, похожего на современный смартфон.
Это одна из двух игрушек для заднего пассажира – на экран пульта можно вывести много разного: показания спидометра, термометра, часы. Он способен управлять аудиосистемой, двигать сиденье переднего пассажира, менять режимы работы климат-контроля… Но, так как возможности пульта ограничены, он быстро надоедает. И тогда приходит время развлечься с одним из двух съемных планшетов, расположенных на спинках передних кресел. Эти гаджеты с диагональю 10,2 дюйма носят логотип Bentley (хотя и выпускаются в Тайване), поддерживают скоростной протокол 4G и используют операционную систему Android, которая позволяет закачивать любые приложения, используя планшет для работы или игр. Из предустановленных опций здесь можно найти интересное приложение Vanity mirror, которое превращает экран в огромное зеркало с помощью фронтальной камеры. Оставив его в слоте сиденья на зарядке, можно вывести на экран карту навигатора, смотреть кино или копаться в настройках автомобиля.
Но вот что удивительно: микромир заднего пассажира не оправдывает завышенных ожиданий. Здесь откровенно немного места для ног, сиденье нельзя разложить в спальное положение, а в центральной консоли из полезного есть только пара слотов для зарядки. Посадка в задних сиденьях выше, чем в передних, но из-за массивных подголовников обзор вперед ограничен, а оконная линия оказывается ниже ожидаемого, что не дает нужного чувства уюта и безопасности. Пространством на заднем ряду могли пожертвовать ради третьего ряда сидений, который будут предлагать как опцию, но в итоге Bentayga, увы, не может соперничать по уровню комфорта для задних пассажиров с представительскими седанами уровня S-класса или 7-серии.
И все же спрос на Bentley Bentayga уже заставил немцев пересмотреть планы производства: первоначальные 37 000 автомобилей были увеличены до 40 000, и это вряд ли предел. Завод в Братиславе, где производят силовую структуру кузова, работает на полную мощность, выдавая 90 комплектов в неделю. Все они стекаются в графство Чешир, откуда готовыми разъезжаются по всему миру. Им стоит поторопиться: конкуренты из Rolls-Royce уже наступают на пятки, и мы вот-вот станем свидетелями эпической схватки за лидерство в классе, о существовании которого не знали еще полгода назад. Но все течет, все меняется, и только Альпы остаются на своем привычном месте.