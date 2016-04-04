Большой внедорожник или нечто большее? Bentley Bentayga раскрывает свои секреты

Любому, кто пробирается на это бывшее морское дно, изогнувшееся дугой после встречи евразийской и африканской тектонических плит десять миллионов лет назад, природа наглядно указывает на скромный рост и срок годности. Великий Ганнибал брал эти горы штурмом с помощью иберийских элефантов, Наполеон пересекал их во главе 40-тысячного войска. Но, как бы ты ни был велик, Альпы будут выше, и, когда прах слонов и людей развеется, они по-прежнему будут стоять. Непростое место.

Машина, на которой я должен проложить себе путь в Китцбюэль, тоже сродни небольшому тектоническому сдвигу. Это самый дорогой кроссовер в мире – Bentley Bentayga, и после четырех с половиной лет разработки он представлен в готовой для испытаний дорожной версии.

Почему вокруг него столько шума? Во-первых, это пионер нового класса люксовых внедорожников. Раньше в этом сегменте с успехом промышляли Range Rover с дорогими версиями и даже Cadillac с Escalade, но растущему спросу с Аравийского полуострова, из Китая и США явно требовался менее массовый продукт в более дорогой упаковке. Вслед за Bentley в этом направлении последуют Lamborghini и даже Rolls-Royce, но у концерна Volkswagen будет время, чтобы провести первый, самый эффективный чёс.