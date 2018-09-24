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10:19

Видео: Бентли за 17 млн

Первый в России Bentley Continental GT нового поколения — почему он стоит как пять BMW?

Самым доступным способом приобщиться к марке Bentley шесть лет назад было купе Continental GT с мотором V8 за 9 млн рублей, но в нашей машине нового поколения только опции обойдутся в цену BMW или Мерседеса бизнес класса, а мощность сравниться с истребителем Второй мировой. 333 км/ч максимальной скорости, 635 лошадиных сил под капотом — это еще мощнее, чем кроссовер Bentley Bentayga. Мы лишь попробовали разобраться, почему Bentley Continental GT столько стоит, весит больше двух тонн и совсем не похож на ваш автомобиль.

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