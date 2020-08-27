Блиц-тест: Lamborghini без полного привода

Кому и зачем нужен упрощённый Huracan Evo RWD?

На длинной прямой Moscow Raceway резиновые пули «шинных червячков» с грохотом рикошетят от клиновидного кузова Уракана. Это инструкторский автомобиль обстреливает «мой» ошмётками резины с неподметённого после дрифтеров полотна. Символично, ведь у меня тоже в некотором роде «дрифтерский» Lambo — редкий в наших краях Huracan RWD c задним приводом. Здесь упрощённое шасси и 610 сил, вращающие единственную пару колёс. Спасибо, что «механику» не поставили! Но кому и зачем приходит в голову заказывать такую «купированную» версию Уракана? Она, конечно, на 2 миллиона рублей дешевле (от 14 454 605 рублей) «обычного» Evo, но что-то подсказывает мне, что не скидка прельщает целевую аудиторию. Поищем ответ на гоночной трассе!