Что веселее — порхающий диван или летающий шкаф?

Существенной разницы между X5 и X6 я не заметил, но коллега Владимир Мельников из Авторевю считает, некоторые нюансы всё-таки есть — ознакомьтесь с его мнением обязательно! Главная суперспособность обоих кроссоверов — двигаться по треку почти как седан или купе, будучи значительно выше и тяжелее. Главное, не требовать невозможного — X5 M и X6 M Competition и так дают на гоночной трассе больше, чем можно от них ожидать.

А не понравилась сложность настройки, недостаток драмы в звучании и то, что неосторожным тычком по кнопке на спице руля во время заезда внезапно включается радио. Ну и некоторая неестественность происходящего: высокий центр тяжести и огромная масса (почти 2,4 тонны!) скрадывают изрядную долю единения с автомобилем. Всё же для гоночной трассы легковой кузов подойдёт больше — даже такой большой, как M8 Gran Coupe.