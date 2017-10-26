Тест-драйв BMW пя… то есть, шестой серии GT

Хорошо хоть дизайн не усредненный, а свой собственный – и несравнимо более гармоничный, чем у горбатой и толстозадой 5 GT. Вроде идеи те же, но пропорции другие: например, высшая точка крыши теперь находится не над головой водителя, а на уровне средней стойки, поэтому осанку машины уже не хочется исправлять могилой. Линию багажника дизайнеры изящно опустили вниз, поддержали небольшим выдвижным спойлером — и получился силуэт, слепленный почти по всем канонам жанра «гран туризмо». Никакой магии, только цифры: по сравнению с 5 GT здесь на 87 миллиметров больше длины, на 21 мм меньше высоты, а торец пятой двери находится на 64 мм ниже. И красота!

И безрамочные двери. Да только ради них стоит разориться на лишние 400 тысяч относительно «пятерки»!

Впрочем, на человека, который скажет, что купил 6 GT исключительно за дизайн, окружающие все равно будут смотреть косо – потому что машина вышла гармоничная, но все же не самая прекрасная в галактике. С такими скептиками разговор короткий: их просто надо пригласить на второй ряд. Потому что места там – прорва! Даже чуть больше, чем в короткобазной «семерке», ибо подушка дивана установлена повыше. Но надо понимать, что речь идет именно о запасе места, а не о роскоши: планшет, массаж, навороченную фоновую подсветку и прочие плюшки ищите в 7 серии, а здесь все – плоть от плоти «пятерочное». Только очень просторное.