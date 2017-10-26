Тест-драйв BMW пя… то есть, шестой серии GT

Среднее туристическоеТест-драйв BMW пя… то есть, шестой серии GT
Для начала ответьте на один вопрос. Быстро, не думая. Готовы? Infiniti QX70 – это какая машина? Если до ответа «бывший FX» вы шли дольше секунды, значит, затея Infiniti со сменой индексов провалилась. Скоро нам придется ломать голову над новым неймингом Audi, аналогичную инициативу придумали и в Jaguar Land Rover – пока что она выглядит наименее замороченной из всех, но все равно непривычной. К чему это я? А к тому, что волна переименований только началась.
Для начала ответьте на один вопрос. Быстро, не думая. Готовы? Infiniti QX70 – это какая машина? Если до ответа «бывший FX» вы шли дольше секунды, значит, затея Infiniti со сменой индексов провалилась. Скоро нам придется ломать голову над новым неймингом Audi, аналогичную инициативу придумали и в Jaguar Land Rover – пока что она выглядит наименее замороченной из всех, но все равно непривычной. К чему это я? А к тому, что волна переименований только началась.
Времена, когда для определения крутизны машины было достаточно литража двигателя и числа цилиндров, безвозвратно ушли. Сначала сумятицу внесли маленькие, но мощные турбомоторы, спокойно выдающие 300 с лишним сил при двух литрах и четырех «горшках». А теперь мы вообще стоим на пороге эпохи, когда бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии будут сосуществовать одновременно. Причем в рамках одной и той же модели. Окей, эпоха – громкое слово: продлится она, ну, лет пятнадцать максимум. Но на этот период все равно нужно придумывать новые идентификаторы, потому что старые скоро окончательно потеряют смысл. И тут разумнее всего плясать не от объема, а от мощности.
По крайней мере, так считают в BMW. Как поведал глава проекта 6 GT Клаус-Отто Грибель, все изменится через пару лет. Но и в эту пару лет нам будет, чем заняться: баварцы решили навести порядок в своих индексах и подчинить их единой доктрине. Под нечетными номерами отныне будут продавать только традиционные модели: седаны, универсалы и, в случае «копейки», хэтчбеки. А весь возможный «неформат» – купе, кабриолеты, купеобразные седаны, кабриолетообразные хэтчбеки, седанообразные универсалы и прочие енотовидные собаки – поселятся в «четных» сериях. Вот почему «шестерка» GT теперь именно «шестерка».
И такой статус ей идет больше, чем предшественнице! Ведь этот гигантский хэтчбек действительно нечто среднее между «пятеркой» и «семеркой». Колесная база, например, на 105 мм длиннее, чем у 5 серии, и в точности совпадает с короткой «семеркой» – 3070 миллиметров. Линейка двигателей, интерьер и оснащение – один в один «пятерочные». Подвеска с пневмобаллонами сзади – тоже от «пятерки», правда от той, что в кузове универсал. Однако на заказ доступна и передняя «пневма» от «семерки»... Винегрет!
я выбрал вместо рекламы.
С аэродинамикой баварцы поработали тщательно: трюки вроде воздуховодов в крыльях и активного спойлера (на следующем слайде) позволили снизить коэффициент лобового сопротивления с 0,29 до 0,25.
Хорошо хоть дизайн не усредненный, а свой собственный – и несравнимо более гармоничный, чем у горбатой и толстозадой 5 GT. Вроде идеи те же, но пропорции другие: например, высшая точка крыши теперь находится не над головой водителя, а на уровне средней стойки, поэтому осанку машины уже не хочется исправлять могилой. Линию багажника дизайнеры изящно опустили вниз, поддержали небольшим выдвижным спойлером — и получился силуэт, слепленный почти по всем канонам жанра «гран туризмо». Никакой магии, только цифры: по сравнению с 5 GT здесь на 87 миллиметров больше длины, на 21 мм меньше высоты, а торец пятой двери находится на 64 мм ниже. И красота!
И безрамочные двери. Да только ради них стоит разориться на лишние 400 тысяч относительно «пятерки»!
Впрочем, на человека, который скажет, что купил 6 GT исключительно за дизайн, окружающие все равно будут смотреть косо – потому что машина вышла гармоничная, но все же не самая прекрасная в галактике. С такими скептиками разговор короткий: их просто надо пригласить на второй ряд. Потому что места там – прорва! Даже чуть больше, чем в короткобазной «семерке», ибо подушка дивана установлена повыше. Но надо понимать, что речь идет именно о запасе места, а не о роскоши: планшет, массаж, навороченную фоновую подсветку и прочие плюшки ищите в 7 серии, а здесь все – плоть от плоти «пятерочное». Только очень просторное.
И не подумайте, будто «шестерка» метит в идеальные семейные автомобили. Да, при необходимости к креплениям Isofix на втором ряду можно пристегнуть три детских кресла разом, но 6 GT все же далека до апогея практичности. Помимо увеличенных карманов в задних дверях, в которые помещаются литровые бутылки, и упомянуть-то нечего. Ни столиков, ни розеток, ни дополнительных вещевых отсеков тут нет: семья вряд ли будет довольна. А вот для компании друзей, решивших махнуть в большую поездку по Европе, подобная машина – самое то.
Ведь и громадный багажник тоже не совсем про утилитарность. Да, он на сотню литров больше, чем у универсала пятой серии (610-1800 литров), но возить тут надо вовсе не шкафы, внутри которых холодильники, внутри которых полки, на которых рассада. «Трюм» 6 GT – это глубокий плоский пенал, отлично подходящий для дорожных чемоданов, лыж и сумок для гольфа. И складывающаяся серединка второго ряда как раз в тему.
Превращаясь из пятой серии в шестую, GT сбросила около 150 килограммов массы за счет более широкого применения алюминия и высокопрочных сталей в конструкции кузова. Результат? Версия 630i, например, стала набирать первую сотню за 6,3 секунды вместо семи ровно у предшественницы.
В общем, идеология «шестерки» – это путешествия «на стиле», совершаемые группой равноправных лиц по предварительному сговору. Именно равноправных: задние пассажиры тут не чувствуют себя хозяевами передних (чай, не «семерка»), но и вперед они могут запроситься разве что для того, чтобы посидеть за рулем.
Но стоит ли проситься?
По всем первичным признакам – да. Ведь то, что изнутри выглядит и ощущается как «пятерка», должно и ехать так же, верно? Сидишь, правда, повыше – кресла подняты на шесть сантиметров по сравнению с седаном, но диссонанса в ощущениях не возникает.
Чего не скажешь об ощущениях от 6 GT на ходу. Положим, к динамике единственной доступной на тесте версии 640i xDrive (трехлитровая 340-сильная «шестерка» из новой модульной линейки, восьмиступенчатый «автомат», полный привод) претензий быть не может. Это столь же плавная, сколь и уверенная в себе машина, искусно крадущая ощущение скорости: 5,3 секунды до сотни отлично видно на спидометре, но поверить в них трудно. И это самые правильные настройки для любого «гран туризмо».
Сюда бы еще семерочную плавность хода – и вышла бы настоящая мечта путешественника. Но именно в этом вопросе не все гладко: над хорошей дорогой «шестерка» левитирует именно так, как от нее ждешь, а вот на острых неровностях нет-нет, да и пропустит досадный тычок. Еще и стукнуть не забудет. Негромко, но так, чтобы вы точно услышали и расстроились.
А как же «пневма» по кругу? А вот как. Помните про заднюю подвеску от «пятерки»-универсала? Она, конечно, тоже пневматическая и пятирычажная, но совсем другая. Во имя багажника она гораздо компактнее, чем у 7 серии, и воздух ей нужен не для комфорта, а для поддержания клиренса. К тому же, наши хэтчбеки были обуты в опциональные 19-дюймовые M-колеса с резиной run-flat, а жесткие шины еще никто не уличал в особом милосердии к пассажирским задницам.
С другой стороны, даже такая «шестерка» едет пусть и жестче «семерки», но все еще мягче «пятерки», а в абсолютных величинах это очень и очень хороший компромисс. Управляемость? Тоже где-то посередине. 6 GT достаточно бодро реагирует на руль и всеми силами старается проезжать виражи с пятерочным азартом, но длинное и высокое «тело» так просто не утаишь. Хэтчбек больше кренится, раньше начинает сползать на внешнюю траекторию. Да и вообще, ты просто спиной чувствуешь этот длинный «хвост». И умеряешь пыл.
Но расстраиваться не с чего. Если бы инженеры сумели добиться заявленной ими же цели – совместить комфорт седьмой серии с управляемостью пятой – не распространить этот успех на остальные модели было бы преступлением. А получилось именно то, что должно было получиться: «промежуточная» нишевая машина, какой в свое время была и 5 серия GT.
Российские продажи начнутся в ноябре, что символично – шестого числа. На старте GT будет доступна в четырех версиях: 630i – это двухлитровая бензиновая «четверка», 249 сил, задний привод и 3 560 000 рублей, 640i xDrive – 340 «лошадей» рядной бензиновой «шестерки», полный привод и 4 090 000 рублей. Дизели – только трехлитровые шестицилиндровые, причем заказать их можно только с четырьмя ведущими колесами. Версию 630d xDrive с 249-сильным мотором отдадут за 4 070 000 рублей, а 320-сильная 640d xDrive обойдется как минимум в 4 590 000 рублей.
На суперпопулярность «шестерке» в любом случае рассчитывать не стоит, но драма тут в другом. Смотрите: выпуск привычных нам купе, кабриолета и седана 6 серии скоро прекратится, их идейный наследник получит индекс 8, а новая GT останется одна-одинешенька в своем шестом семействе. Но не спешите включать жалость, ведь машина вышла статной и самодостаточной, а значит, ее одиночество может оказаться очень даже гордым.
BMW 640i xDrive GT
Технические характеристики
|BMW 640i xDrive GT
|Тип двигателя
|Бензиновый, R6 с турбонаддувом
|Рабочий объем
|2998 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|340/5500-6500
|Макс. момент, Нм/об/мин
|450/1380-5200
|Тип привода
|Полный
|Трансмиссия
|Автоматическая, восьмиступенчатая
|Передняя подвеска
|Пневматическая, на двойных поперечных рычагах
|Задняя подвеска
|Пневматическая, пятирычажная
|Тормоза
|Дисковые, вентилируемые
|Габариты (ДхШхВ), мм
|5091 x 1902 x 1540
|Колесная база, мм
|3070
|Снаряженная масса, кг
|1910
|Объем багажного отделения, л
|610
|Макс. скорость, км/час
|250
|Разгон 0-100 км/ч, с
|5,3
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,7
|Цена в России, руб.
|от 4 090 000