Киберэксгибиционизм

В мире есть несколько сотен человек, которые ничего не боятся. И они больны. Недуг называется болезнью Урбаха-Вите. У таких пациентов разрушено миндалевидное тело мозга, отвечающее, например, за сексуальную ориентацию, агрессию и страх. Официально заболевание было зарегистрировано в 1929 году Эрихом Урбахом и Камилло Вите, но лишь в 2013-м ученые выяснили, что может напугать, то есть излечить, таких людей.

Пять лет назад трем пациентам с болезнью Урбаха-Вите дали подышать воздухом с 35-процентным содержанием углекислого газа. Это не опасно для здоровья, но вызывает удушье. Вдыхание этой смеси вызвало у пациентов не просто чувство беспокойства, а панические атаки. Если не вдаваться в подробности, то это – и есть ключ к выздоровлению.

Для охлаждения у BMW i8 используется всего четыре радиатора, а доступ достаточного количества воздуха обеспечивают маленькие прорези в нижней части «ноздей». Для сравнения, у супергибрида Acura NSX десять радиатров.

В BMW поступили с точностью до наоборот в попытке притупить в автомобилистах прогрессирующие фобии, а потом еще и сняли с этого крышу. Речь об i8 Roadster.

Игрушечный мотор, кричащая внешность, два кресла, никакого клиренса, тряпичный верх и впечатляющий ценник. У этой тачки есть все, чтобы она сразу вам не понравилась. Но не торопитесь с выводами.

Инженерные принципы, вокруг которых построена i8, никто не переписывал. Немцы взяли купе, спилили с него верх и придумали, куда спрятать его матерчатый заменитель, а заодно усилили остатки кузова, чтобы компенсировать потерю жесткости.

Говорят, изначально конструкция предусматривала вариант с двухсоставной крышей, но в итоге остановились на мягком, четырехслойном варианте. Электропривод складывает его за 15 секунд и на скорости до 50 километров в час туда, где у купе находятся задние сиденья.

Но место под кнопку складывания/раскладывания выбрали странное: под здоровенной крышкой на центральном тоннеле. Поэтому любая операция с крышей требует дополнительного действия.

BMW i8 лишилась не только верха, но и одной из своих уникальных особенностей. Потому что купе, наряду с Lotus Evora, было из редкой породы машин со среднемоторной компоновкой и посадочной формулой «2+2».

В остальном – полная унификация с обновленным купе i8. Силовой агрегат родстера - полуторалитровый трехцилиндровый мотор (почти такого же, как на машинах MINI или «копейке» BMW, но с турбиной побольше и другим впуском), раздутый до 231 силы, шестиступенчатый автомат Aisin, 143-сильный электрический двигатель от i3 спереди, а также новый блок литий-ионных батарей.

Аккумуляторный партнер BMW – Samsung, доработал внутренности батареек (все остальное немцы делают сами), увеличив емкость с 7,1 до 11,6 киловатт-часа при том же размере блока. Это привело к росту отдачи всей установки (с 362 до 374 лошадиных сил) и увеличению запаса хода на электротяге.

Теперь без ДВС купе i8 может проехать 55 километров, а родстер, который на 60 килограммов тяжелее модификации с жестким верхом, – 53 километра, делая это на скорости до 120 километров в час. Все так и есть. Мы проверили.

Но рассуждать о цифрах i8 все равно, что предложить готовой на все девушке заштопать носки.

Как и купе, родстер - полноприводный. Передние колеса вращает электромотор, задние - ДВС.

Даже те, кто делал i8, не скрывают свое восхищение результатом. Перед тем, как отпустить меня на маршрут, в машину садится сотрудник отдела настройки шасси спортгибрида. Не знай я английского, то по интонациям и блеску в глазах подумал бы, что широколицый немец рассказывает мне о радостях первого отцовства, а не о напечатанных на 3D-принтере деталях в механизме складывания крыши.

Но все это не идет ни в какое сравнение с эффектом, который оказывает i8 Roadster на непричастных. Кажется, за те несколько часов, что мне довелось провести за рулем этой BMW, я успел разбить несколько девичьих сердец.

Спортивный режим в BMW i8 Roadster включается не кнопкой, а перевод селектора КП влево. В этом случае меняются алгоритмы (на чуть более острые и резкие) работы всего, кроме электрической составляющей силового агрегата. Машина активнее начинает реагировать на газ, до последнего держит передачу, а также становится чуть менее лояльной к дорожным дефектам.

Даже совсем пожилые туристы, которые больше заинтересованы в инсулине, чем в машинах с внешностью Тиля Швайгера, стреляли в меня глазами через добрый десяток диоптрий. Ведь я не шифруюсь под горой карбона, а виден целиком. И кайф этого экгибиционизма в том, что ты не чувствуешь негатива, а только удивленные, заинтересованные и одобряющие взгляды.

В каждом элементе, в паре появившихся на родстере горбов за сиденьями, в чистоте любой из миллиона мелких деталей видна работа и попытка сделать что-то тонкое и высокое.

Поэтому BMW i8 Roadster - легкая машина. Даже немного воздушная.

Пока Chevrolet Corvette вынимает из водителя душу и держит в постоянном страхе, Porsche 911 не позволяет просто проехать поворот, не раскладывая его на точки входа, апекс и выход, а Jaguar F-Type оглушает ревом и отстрелами компрессорной «восьмерки», i8 просто едет, не пытаясь унизить твои скромные навыки.

Усилие на руле выверено превосходно, а машина отзывается на его поворот с едва-едва заметной паузой, безукоризненно чертя линию траектории. Баланс управляемости - нейтральный. i8 не надо заталкивать в поворот или вытаскивать из него, ломая руки в перехватах руля. При этом нет и намека чрезмерную остроту и дерганность - фамильные черты многих спорткаров.

А что еще надо машине без крыши? Она собранная, точная, но без экстрима. Иногда даже слишком.

Это касается и подвески, алюминиевой пятирычажки сзади и двойных поперечных рычагов спереди, которая настроена плотно, но не жестко.

Задняя часть i8 почти на 10 сантиметров шире передней. Поэтому я настроил боковые зеркала так, чтобы в них было видно корму. На узких улочках и дорожках это единственный способ не зацепить какой-нибудь столб или телефонную будку.

Дороги Майорки под нашими колесами либо узкие, либо убитые. Но даже на 20-дюймовых колесах спорткар отрабатывает дефекты интеллигентно и почти без ударов, пусть и в салоне их не заметить нельзя.

Но главное, что i8 Roadster - не быстрый и не яростный автомобиль.

Ждать от машины, которая весит полторы тонны и располагает лишь 374 силами, необузданности бешеного носорога – глупо. По паспорту, первую сотню гибрид набирает за 4,6 секунды. Некоторые хот-хэчи делают это быстрее, а признанные спорткары не оставят от i8 камня на камне! Но… зачем здесь эта суета?

Пока турбина раскручивается, полуторалитровому ДВСу помогает электромотор, после чего они работают в паре. А автомат Aisin был хорош еще на MINI, но на «ай-восьмой» он не пытается побыстрее забраться повыше. Во-первых, это все-таки спорткар! Во-вторых, зачем лезть на шестую и экономить 0,000001 литра бензина, если можно обойтись вообще без сжигания бензина?

Проще говоря, i8 Roadster идеально обучен ездить так, чтобы можно было открыть крышу и наслаждаться солнышком, птичками и девушками в бикини, делая это быстро, но не переходя грань, за которой начиная бестолковая на общественной дороге борьба со смертью.

Сюда бы тормоза пожирнее: «машинки» родстера не в состоянии сделать так, чтобы уши съехали на лоб от одного тычка по педали. Спустя несколько десятков километров я даже начал рассуждать о том, что парни из BMW могли бы прибавить рекуперации: и замедлялась бы машина активнее, и в батарейку приходило бы больше энергии…

И в этом вся суть i8. В сочетании потрясающего дизайна с технологиями, которые все еще кажутся многим чем-то страшным и загадочным, хотя страшного и загадочного в них не больше, чем модеме или парогенераторе. Чтобы управлять этим хозяйством, больше не нужна докторская по физике.

Увы, при цене 11 150 000 рублей за машину прокатиться на родстере смогут не все, вернее прокатиться смогут не только лишь… короче, вы поняли. Но если уж положили глаз на «ай-восемь», то не жмитесь, раскошельтесь на версию без крыши. Потому что модификация с жестким верхом выглядит быстрее, чем едет, а с опущенной крышей баланс сил выравнивается возможностью смотреть в небо, которое становится чуточку чище от этого гибрида ДВС и батареек. \m

BMW i8 Roadster Нравится Имидж, подвеска, общий баланс машины He нравится Непосильная для автора цена Вердикт i8 больше не надо кому-то что-то доказывать 1499 см3, L3+электромотор, 374 л.с. 6АКП 0-100 км/ч – 4,6 сек., 250 км/ч 1595 кг

Иллюстрации: BMW