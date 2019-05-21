Самые быстрые BMW в Сочи

И уж если выбирать «эмку» для подобного проекта, то лучше взять именно Competition. Ведь опоры силового агрегата у нее почти в два раза жестче, и, по традиции, доработано шасси. Пружины на 10% жестче, клиренс — на 7 мм ниже, у адаптивных амортизаторов новый софт, спереди изменены стойки стабилизатора и сделан более агрессивный отрицательный развал, а сзади сам стабилизатор стал толще, плюс в тягах, ответственных за схождение, классические сайлент-блоки уступили место жестким шаровым соединениям.

Как едет М5 Competition?

Круто! Понятно, что как следует прочувствовать эффект от всех этих нюансов можно только пересаживаясь из обычной M5 в версию Competition на одной и той же трассе, чего в Сочи, увы, сделать не удалось. Кажется, реакции стали еще более собранными, а крены еще чуть меньше, но на деле мне лишь остается сказать, что M5 Competition, как и «простой» седан, — это фантастически быстрый, понятный, в определенной степени азартный и удивительно живой для своих размеров автомобиль, на котором действительно можно время от времени выезжать на трек и получать кайф.