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9:45

Самые быстрые BMW в Сочи

Мы поездили на самых быстрых «эмках» BMW в версии Competition по трассе Формулы-1

© BMW
Александр Тычинин
«Понимаете, у нас традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню». Ну, а у нас в Моторе своя традиция: в мае мы отправляемся на трассу Формулы-1 в Сочи, чтобы промчать по ней на М-моделях BMW. В прошлом году проверку боем проходил «простой» седан M5, а в этот раз для нас с вами приготовили самые быстрые «эмки» в спецверсиях под названием Competition. Причем среди них была и двухдверка M2 Competition, уже успевшая стать культовой среди фанатов.

Что еще за Competition?

Все началось шесть лет назад, когда отделение BMW M впервые представило опцию под названием Competition Package для моделей M5 серии F10 и M6 серии F12/13. В переводе с английского «Competition» означает «состязание», что намекает на еще более серьезную подготовку таких «эмок» для трека.

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Седан M5 серии F10 — первый М-автомобиль с пакетом Competition. Мощность — 575 сил, разгон до 100 км/ч — 4,2 с

В 2013-м пакет Competition поднимал мощность битурбо-V8 4.4 на М5/М6 c 560 до 575 сил, а также включал в себя перенастроенную подвеску с иными углами установки колес, доработанной эластокинематикой, уменьшенным на 10 мм клиренсом и более жесткими пружинами, амортизаторами и стабилизаторами. Плюс «эмки» получали перекалиброванную систему стабилизации, злую выпускную систему, оригинальные 20-дюймовые колеса и немного особенного внешнего декора.

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M5 Competition Edition: 600 сил, 700 Нм и 3,9 с до сотни

В 2014-м немцы представили 600-сильный M5 в юбилейной версии, посвященной тридцатилетию модели, а спустя два года на его основе было сделано двести богато оснащенных седанов M5 с приставкой Competition Edition в особом черном и белом цвете, которые поставили красивую точку в истории «эмки» серии F10.

С 2016 года Competition Package стал доступен и для M3/M4, а с появлением M5 нового поколения с индексом F90 в отделении M решили превратить эту опцию в отдельное Competition-семейство. Ведь чем круче статус дорогой спецверсии, тем выше на нее спрос, и тем больше сможет заработать производитель.

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Снаружи M5 Competition отличается черным глянцевым декором на ноздрях, зеркалах заднего вида и передних крыльях

Для справки: из всех проданных M5 серии F10 (это почти 20 тысяч машин) целых 40% приходится на седаны с пакетом Competition, и теперь эта доля будет только расти. Главными Competition-рынками станут США, Великобритания, Германия, Япония и Канада. Кстати, в России с недавних пор продается только M5 Competition по цене от 7,91 млн рублей. Для сравнения, Mercedes-AMG E 63 S (612 сил) стоит минимум 8,21 млн.

Статус новый, суть — та же

Легкий заводской чип-тюнинг увеличил мощность M5 Competition с 600 до 625 сил, крутящий момент битурбо-восьмерки 4.4 в 750 Нм остался без изменений, но теперь полка максимальной тяги стала на 200 об/мин шире и длится с 1800 до 5800 об/мин. Разгон до сотни — 3,3 с (на 0,1 быстрее обычной M5), до 200 км/ч — 10,8 (минус 0,3). Неплохо для большого бизнес-седана, но на самом деле все это — детский лепет на фоне тюнинга, который предпочитают многие владельцы М5 F90.

Доработки уровня Stage 2, которые включают в себя чип, изменение впуска и выпуска с удалением катализаторов, легко доводят отдачу двигателя S63 до сумасшедших 800 сил и 1100 Нм. Хорошо настроенные «эмки» с такой мощностью на спортивном топливе и цепких шинах выстреливают до сотни за 2,6-2,7 с, а упражнение 100-200 км/ч выполняют примерно за 5 с.

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И уж если выбирать «эмку» для подобного проекта, то лучше взять именно Competition. Ведь опоры силового агрегата у нее почти в два раза жестче, и, по традиции, доработано шасси. Пружины на 10% жестче, клиренс — на 7 мм ниже, у адаптивных амортизаторов новый софт, спереди изменены стойки стабилизатора и сделан более агрессивный отрицательный развал, а сзади сам стабилизатор стал толще, плюс в тягах, ответственных за схождение, классические сайлент-блоки уступили место жестким шаровым соединениям.

Как едет М5 Competition?

Круто! Понятно, что как следует прочувствовать эффект от всех этих нюансов можно только пересаживаясь из обычной M5 в версию Competition на одной и той же трассе, чего в Сочи, увы, сделать не удалось. Кажется, реакции стали еще более собранными, а крены еще чуть меньше, но на деле мне лишь остается сказать, что M5 Competition, как и «простой» седан, — это фантастически быстрый, понятный, в определенной степени азартный и удивительно живой для своих размеров автомобиль, на котором действительно можно время от времени выезжать на трек и получать кайф.

К машине и правда нет ни одной претензии. Мотор могуч, «автомат» идеален, управляемость хороша, и тормоза не сдаются вне зависимости от того, чугунные стоят диски или дорогущая карбон-керамика. И выносливость на высоте. На одном из кругов моя «эмка» забилась в конвульсиях, обрубила тягу и высветила сообщение «Ошибка привода», из-за чего я здорово испугался.

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Оказалось, в баке просто осталось слишком мало топлива и произошел отлив. Затем организаторы дозаправили машину, и она продолжила дубасить по треку весь день как ни в чем не бывало. Только и успевай менять шины да колодки.

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Подписываем соглашение о безопасности, затем — медицинский осмотр с «продувкой», и в бой!

M2 Competition

Ну, а на закуску — «эмка», успевшая всего за год производства стать культовой, причем, если седаны M5 и M5 Competition продаются параллельно, то двухдверка M2 Competition заменила обычную M2. Ведь последнюю заядлые фанаты обидно прозвали ненастоящей «эмкой», поскольку ее 370-сильная трехлитровая «шестерка» представляла собой всего лишь доработанный гражданский мотор N55 с одной турбиной, который в схожем виде встречался и на обычных BMW, вроде «трехсот сороковой».

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Но справедливость наконец-то восторжествовала, и под капот M2 Competition засунули настоящий M-мотор S55 от M3/M4 с двумя турбинами и выпускной системой с управляемым заслонками, правда ради субординации мощность сделали чуть меньше, чем у старших моделей: 410 сил против 431 при одинаковом моменте в 550 Нм. Такой расклад можно легко нарушить тюнингом: S55 способен выдержать даже 600 сил. Представляете такую мощность на компактном заднеприводном купе!

Ради более мощного мотора с развитой системой охлаждения воздухозаборники в переднем бампере сделали крупнее, однако идентифицировать M2 Competition проще всего по сросшимся черным ноздрям решетки радиатора и фирменным М-зеркалам, которых не было у обычной версии. Под капотом появился углепластиковый усилитель, так что теперь M2 и M4 — это практически сестры-близняшки, ведь шасси младшей «эмки» и до появления версии Competition копировало старшую.

Но почему же M2 Competition при меньших размерах на 35 кг тяжелее, чем M4? Потому что, в отличие от M4, капот, крыша, передние крылья и крышка багажника у M2 Competition остались стальными. Тем не менее, теперь именно эта компактная двухдверка олицетворяет классическую философию отделения M, и будет делать это даже после выхода новой «Эм-третьей», которой достанется полный привод и, возможно, традиционный «автомат».

Я помню свое главное впечатление от обычной M2 с прошлогоднего сочинского трек-дня: ревет и не едет. А M2 Competition и едет, и ревет! Напористую динамику, которой хватает даже на такой «моторной» трассе, омрачает лишь семиступенчатый «робот». Несмотря на самый агрессивный автоматический режим, он жадничает с выбором актуальной передачи на торможении, так что на апексе ты оказываешься на ступень выше, чем нужно. Лучше пользоваться лепестками.

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В остальном M2 Competition — это идеальный инструмент для трека, особенно если заказать более эффективные тормоза с шестипоршневыми суппортами и 400-миллиметровыми дисками спереди. Хороший зацеп на морде, отменный «держак» на дуге с правильными и плавно развивающимися реакциями на изменение подачи топлива и, наконец, минимальные скольжения на выходе. Эффективная траекторная езда — конек этой машины.

Вот только дорого! Официальная цена на M2 Competition стартует от 4,75 млн рублей, и хороших скидок не найти. Поэтому пока в M2-тусовке лишь половина энтузиастов поменяли свою обычную «Эм-вторую» на Competition. Остальные пока выжидают. Может быть, чтобы взять Competition на вторичке, может, думают об M4, а может, и о том, чтобы пересесть на Porsche Cayman S. Правда, это уже совсем другая философия.

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