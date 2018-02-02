А если догоню?

Для чего марка BMW придумала и выпустила на рынок кроссовер Х2? Вполне резонный вопрос! Казалось бы, линейка кроссоверов у баварцев и так немаленькая – компактный X1, Х3/Х4, Х5/Х6 и громила Х7, который поступит в продажу уже этим летом. Все дело в «Мерседесе», который – вы только представьте – продает 620 тысяч компактных автомобилей ежегодно, а это почти 25 процентов его мировых продаж. И треть из этих 620 тысяч приходится на Mercedes-Benz GLA. Понимаете, да?

Но сегодня BMW догоняет заядлого конкурента в олимпийском темпе! Дебютировавшая пару лет назад линейка переднеприводных компактвэнов 2 серии ставит рекорды продаж в Европе, очередное поколение 1 серии вот-вот переедет на более простую и дешевую переднеприводную платформу UKL1, причем переднеприводный седан 1 серии уже показали в Китае.

Теперь руки дошли до конкурента GLA. Тем более, что особо тратиться на его разработку не пришлось.

За основу для X2 взяли готовую «тележку» BMW X1. У обеих машин одинаковая колесная база – отличаются только габариты. «Икс-два» на восемь сантиметров короче (исключительно за счет свесов) и на семь сантиметров ниже, но ширина и колея передних и задних колес – почти один в один. Но по технике изменений больше.

В базе X2 положены только светодиодные ходовые огни, а на версиях подороже появляются и полностью светодиодные фары.

У Х2 другой кузов, более жесткий, чем у семейного Х1 – новый кроссовер должен быть более зажигательным. Подвеска конструктивно такая же, как на «икс-первом» – спереди МакФерсон, сзади многорычажка. Но пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости тут с другими, «спортивными» настройками. Всего у Х2 будет три варианта подвески – базовая пассивная, адаптивная Dynamic Damper Control с 10-миллиметровым занижением и двумя режимами жесткости и М Sport с пассивными амортизаторами, где тоже «минус 10 мм», а жесткость амортизаторов находится где-то посрединке между базовым вариантом и электронноуправляемыми DDC в «спорте».

Интересно, что варианты шасси M Sport и Dynamic Damper Control идут еще и с другими креплениями стабилизаторов – резиновые втулки у них усилены пластиковыми вставками. Как говорят инженеры, это позволило слегка расслабить амортизаторы в начале хода сжатия, сохранив остроту реакций.

Размерность колес для Х2 – от 17 до 20 дюймов. Комплектации M Sport X положены 19-е!

Но никакой особой расслабленности в характере X2 xDrive20d с пассивной подвеской M Sport – а других машин на первом тесте в Португалии не было – я не почувствовал. По городским дорогам с трещинами и заплатками самый маленький «Икс» едет очень плотно и даже жестко. Красивые 19-дюймовые колеса, обутые в мягкие покрышки Pirelli (опциональные, не «ранфлэт») – собирают с асфальта и усердно транслируют в салон и на руль всю мелочевку. А ведь в списке допов есть еще и 20-дюймовые!

Зато к энергоемкости подвески серьезных претензий нет – крупные кочки Х2 проезжает очень упруго, и лишь на выбоинах с острыми краями массивные колеса нет-нет да пропустят грубоватый тычок. Вот только в контексте кроссовера такие настройки кажутся не совсем удачными и больше подходят какому-нибудь «подогретому» хэтчбеку, вроде MINI…

Горячий хэтчбек? Нет, кроссовер BMW X2!

«Нет-нет, ничего общего с MINI Countryman, за исключением базовой архитектуры и некоторых силовых установок, у нашего кроссовера нет», – протестуют создатели BMW X2. По их словам, если взять MINI за начало отрезка, а X1 – за его окончание, то Х2 расположится где-то в центре. «MINI настроен еще жестче, а мы постарались сделать Х2 настоящим BMW – более рафинированным и интеллигентным по характеру». Но гены MINI в Х2 все равно проступают как веснушки на солнце! Я чувствую их в азартной управляемости, в быстрых и точных реакциях, в настройках 190-сильного дизельного турбомотора и восьмиступенчатого «автомата» Aisin, безальтернативного для версии xDrive20d.

И даже в тугом, немного «пережатом» в околонулевой зоне руле больше британской показушности, чем немецкой прецизионности.

М-м-м, а это точно кроссовер?

Немцы говорят, что это все из-за заваленного кастора передних колес. А еще из-за того, что наших машинах было опциональное рулевое управление M Servotronic, с перенастроенным электроусилителем и более короткой рейкой. И этот вариант, быть может, кому-то и покажется «спортивнее», но натуральности и чистоты в нем меньше, чем в любой другой модели BMW. А если выбрать спортивный режим электроники, то красивый и пухлый М-руль «онемеет» окончательно.

Плохо ли это? Для настоящих фанатов BMW – скорее да. Но ведь X2 придуман не для них! А для тех, кто только собирается начать свое знакомство со вселенной баварских автомобилей.

Жесткое шасси – нормально! Ведь это BMW, а не «Мерседес»! Тугой руль – так это же спортивная машина! И даже из трех линеек оснащения сразу две несут в своем названии желанную литеру М!

Базовая версия — это «неокрашенный» пластик, рельефные накладки на пороги и обычный бампер. M Sport идет без накладок на колесные арки, с другими бамперами и большими колесами. M Sport X — это такое сочетание двух предыдущих версий, но с обязательными серебристыми вставками в бамперах, вокруг колесных арок и на порогах.

А чтобы никто не сомневался, что вот это непривычное нечто яркого цвета, стоящее на офисной парковке, – точно BMW, шильдиков на кузове теперь в два раза больше. Дизайнеры уверяют, что идея разместить дополнительные «пропеллеры» на задних стойках подсмотрена на классических купе (такие шильдики были, например, на красивейшей двухдверке 3.0 CS), но в расслабленных разговорах за стаканчиком винтажного портвейна признаются, что все куда прозаичнее – массивную заднюю стойку просто требовалось чем-то занять.

Недавно BMW X2 занял второе место среди самых красивых серийных моделей этого года. Ну а что, смотрится неплохо!

И все-таки вживую BMW X2 выглядит классно. Красивая графика серьезно прищуренных фар, поджарый кузов с короткими свесами, вздернутая линия остекления – даже изгиб Хофмайстера на месте. Маленькому Х2 идут все эти псевдо-внедорожные накладки на бамперы и пороги, и в целом «икс-два» больше похож на маленький и дерзкий кроссовер, чем его визави – Mercedes-Benz GLA.

В BMW, кажется, наконец-то поняли простую истину: главное казаться, а не быть. Х2 выглядит вызывающе и ярко, и большинству покупателей совершенно не важно, как он будет ехать и какой у него привод. Вот почему на старте продаж бензиновый мотор будет всего один (2.0-турбо мощностью 192 силы) и с приводом только на передние колеса. И только с новым семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями производства Getrag, который заменит шестиступенчатый «автомат», знакомый по переднеприводным Х1 и MINI Countryman – новая трансмиссия компактнее, дешевле и лучше экономит топливо.

Во второй половине года в линейку силовых агрегатов добавятся трехцилиндровый бензиновый турбомотор (с передним или полным приводом), а также переднеприводные версии с дизелем. В России X2 первое время будет доступен только в двух вариантах: 2.0 бензин (192 силы), «робот» и передний привод и 2.0 дизель (190 сил), «автомат» и полный привод на базе муфты Haldex пятого поколения. Цены уже известны: 2,25 миллиона за бензиновую машину и 2,5 млн. за полноприводный вариант с дизелем. В топе – с пакетом M Sport X и кучей допов – стоимость X2 вплотную подберется к трем миллионам рублей. Дорого?

Один из лучших ракурсов для Х2 – вы его уже хотите, да?

Mercedes-Benz GLA в пакетном варианте «Особая серия» будет чуть доступнее, но у этой модели нет дизеля, а опциями ее цену в пару кликов можно добить до той, что просят за Х2. Еще одного новичка сегмента – Jaguar E-Pace – в России оценили существенно дороже немцев: от 2,5 до 3,9 миллиона рублей.

И почему-то мне кажется, что у Х2 все будет хорошо. «Копейки» BMW, купленные перед кризисом, уже пора менять, а новые хэтчбеки 1 серии в приятных комплектациях стоят сравнимо с новеньким кроссовером. Который свежее, просторнее внутри, не боится бордюров и выглядит машиной из 2018 года. Bingo! \m

Объем багажника – 470 литров. Под полом в европейских версиях прячется объемная ниша, но в России там, скорее всего, будет докатка. Задняя дверь может быть оснащена электроприводом.

BMW X2 xDrive20d Нравится Как он выглядит He нравится Как настроена подвеска M Sport Вердикт Скоро на всех офисных парковках Москвы Дизельный 2.0, 190 л.с., 400 Нм 8-ступенчатая автоматическая, Aisin 0-100 км/ч – 7,7 сек., 221 км/ч 1675 кг

Иллюстрации: BMW