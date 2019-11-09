Первый тест нового BMW X6 — видео

Знакомимся с самым «бээмвешным» из больших вседорожников BMW

«Ваша светлость» — отныне так можно обращаться к владельцам BMW X6. Ведь теперь в списке опций есть... радиаторная решётка с подсветкой. Так что и в самую тёмную ночь владелец сможет донести до окружающих: «Смотрите, завидуйте, я — обладатель Баварских Моторов!» Редактор «Мотора» Василий Костин познакомился в Мюнхене с самой мощной версией из доступных сейчас — BMW X6 M50i c 530-сильным мотором. И хотя технически она почти не отличается от аналогичного «Икс-пятого», разница для водителя всё-таки есть. Какая? Смотрите наше видео!