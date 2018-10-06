Видео: BMW за 9 миллионов

Почему купе восьмой серии — самый дорогой BMW в России и совсем не похоже на ваш автомобиль?

Если вы захотите купить новый BMW 850i xDrive, то перед вами встанет нелегкий выбор: за эти же деньги можно позволить любую другую модель марки или сразу несколько новеньких BMW. Так уже получилось, что восьмая серия — это теперь самый дорогой бензиновый BMW в базовой комплектации, и это далеко не предел, потому что вскоре дебютирует и четырехдверная «восьмерка» Gran Coupe, и кабриолет, и заряженная версия M8. Но почему даже это «скромное» купе стоит таких денег и внутри не похоже ни на один другой автомобиль? Подробно расскажем в нашем видео.