Один круг за рулем самого первого AMG-мобиля от Mercedes-Benz

Стоя у обочины, он выглядит благонравным старичком с сайта mobile.de, но по ту сторону скромного шильдика живет прошлое сейфти-кара Формулы-1 и первого официального автомобиля AMG, который вы могли заказать у любого дилера Mercedes-Benz. С этой машины началась современная история целого бренда.

Сегодня вокруг C 36 на стоянке собрались машины и поэффектнее: 190 E 3.2 AMG, купе CLK 55 AMG, бешеный универсал E55 AMG Kompressor, наконец, такая же «цешка» W202, но с шильдиком C 43 AMG. Но в историческом контексте именно С 36 AMG значит гораздо больше их вместе взятых.

На одометре старичка 81 776 километров, а официальная четырехлетняя гарантия давно истекла. Но факт в том, что даже сейчас вы можете пригнать C 36 AMG на проверку к официальному дилеру Mercedes-Benz и там не спросят: «Что это за корч?»