Гром в раю

Ну а кого сосватать в пару к «Турбаку», если не X5 M? Mercedes-AMG GLE 63 и Range Rover Sport SVR несостоятельны на треке, а Lamborghini Urus не подходит в виду заоблачной цены. Идеально вписался бы Maserati Levante GTS с мотором V8, но в России он пока не представлен.

У подобных автомобилей-воинов незавидная судьба. По большому счету, они нужны лишь для коротких рекламных битв, читай, для демонстрации возможностей марки. Их взращивают безжалостные селекционеры и с молодых ногтей мучают бесконечными тренировками. Беговые барабаны, подвесочные вибростенды, всевозможные лаборатории и, само собой, Нордшляйфе.