Крадущийся «Тигго»Оцениваем попытку китайцев составить конкуренцию Renault Duster
Долгое время китайские автомобили оставались вещью в себе: конкурировали детища производителей из КНР исключительно между собой, а покупали их те, кто хотел «много машины за мало денег». Но ситуация меняется — новый кроссовер Chery Tiggo 5, который появится в России летом, решил конкурировать ни много ни мало с российским бестселлером Renault Duster.
Символично, что тестировать Chery Tiggo 5 журналистов пригласили в китайский город Далянь. Мегаполис, население которого составляет примерно 7 миллионов человек, в конце XIX века был основан русскими, а с крепостью Порт-Артур, расположенной неподалеку, связаны не самые приятные страницы российской истории: с японцами мы воевали тут и в начале, и в середине XX века.
Здесь же, в Даляне, располагается альма-матер Tiggo 5: завод компании Chery, который сейчас заточен исключительно под выпуск нового вседорожника. В одну смену на предприятии трудятся 2 тысячи человек, а суммарный запланированный годовой объем производства составляет около 100 тысяч машин в год. В Chery, правда, говорят, что потенциал этого современного по всем меркам завода пока используется разве что на треть – с ростом спроса завод легко выйдет на дополнительные мощности.
Здесь же, на территории предприятия, располагается и тестовый полигон, на котором проходит обкатку Tiggo 5. На стоянке перед треком, состоящим из пяти поворотов и двух длинных прямых, нас ждали четыре кроссовера – с одинаковыми моторами, но разными трансмиссиями.
Над дизайном новых моделей Chery с 2012 года трудится канадец Джеймс Хоуп, ранее числившийся в штате компаний Ford, Chrysler и General Motors. Он был ответственным и за облик концептуального предвестника Tiggo 5 — прототипа Beta 5, дебютировавшего весной 2013 года. Концепт был неплох: большие колеса, элегантные бамперы и выштамповки на боковинах, выразительная оптика со светодиодными элементами.
Казалось, вот он, готовый конкурент не только моделям SsangYong, но и Kia c Hyundai. По крайней мере, по дизайну.
В реальности все оказалось гораздо хуже. Интересную переднюю оптику Beta 5 на Tiggo 5 сменили обычные фары, а эффектный передний бампер с крупными воздухозаборниками уступил свое место детали куда более скучных форм. Выштамповки на бортах остались, но в сочетании даже с достаточно крупными 17-дюймовыми колесами и пухлыми шинами размерности 225/65 смотрятся они странно.
Зато интерьер у серийного "Тигго" практически идентичен концепту. Отличия можно найти разве что в оформлении воздуховодов – они стали чуть проще. Но в целом новый кроссовер оставляет очень приятное впечатление. Посадка за рулем удобная и уж точно не хуже, чем у парочки Renault Duster/Nissan Terrano – комфортно тут усядется даже высокий водитель. Органы управления, за исключением пестрящей иероглифами «мультимедийки» (машины на тесте были предназначены для китайского рынка), понятны и удобно расположены. Ну а блок климатической установки, эргономика которого явно навеяна машинами Volvo, вообще отличный: разобраться с регулировками температуры и направления воздушного потока сможет даже младенец.
Сзади тоже удобно. За высоким водителем места на галерке достаточно, чтобы избежать любого намека на приступы клаустрофобии. Багажник объемом 370 литров не рекордно вместителен, зато спинки задних сидений складываются вровень с его полом.
Но есть проблема: в Tiggo 5 пока еще слишком много жесткого и дурно пахнущего пластика. Пора бы уже заканчивать с экономией на материалах отделки.
Поскупились в Chery и на достойную техническую начинку. На домашнем для компании рынке Tiggo 5 – это исключительно переднеприводная машина, которая предлагается только с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 138 лошадиных сил. К нам кроссовер, по всей видимости, приедет точно в такой же конфигурации. Зато коробок передач две: пятиступенчатая механика и вариатор. И вариатор нам совсем не понравился.
Во-первых, он съедает ощутимую часть мощности двигателя. А во-вторых, настроен он из рук вон плохо: разгон на прямых сопровождается зависшей в районе 2500-3000 оборотов стрелкой тахометра и не самым приятным ревом «четверки», назойливо проникающим в салон. Если прожать педаль акселератора в пол, то двигатель наберет обороты повыше, обеспечив нечто отдаленно похожее на подхват, но в целом Tiggo 5 с вариатором – не светофорный гонщик. Да и для обгона тихоходов на двухполосной дороге придется запастись недюжинной отвагой.
С «механикой» "Тигго" едет получше. Передачи подобраны неплохо, ходы рычага оптимальны, и динамика тут уже соответствует двум литрам под капотом. Но легкий намек на азарт в этом автомобиле убивают настройки подвески. Несмотря на умеренный дорожный просвет в 163 миллиметра, кроссовер ощутимо кренится даже в медленных поворотах, клюет носом на торможениях, а если слегка переборщить со скоростью входа в крутой вираж, то корма того и гляди сорвется в скольжение. При этом система стабилизации будет доступна только в самой дорогой комплектации.
С другой стороны, мягкие настройки подвески позволяют вседорожнику уверенно чувствовать себя на плохих дорогах: мы поездили и по зубодробительной брусчатке, и по крупным неровностям, напоминающим наши «дороги» к дачам – со всем этим Tiggo 5 справился неплохо. Может быть, ему чуть-чуть не хватает энергоемкости на совсем уж здоровых ямах, которой славится Renault Duster, но в целом этот кроссовер, по ощущениям, должен справиться с большинством российских дорог.
А вот стоит ли его покупать в России? Смотря чего вы ждете от кроссовера. Chery Tiggo 5 – уже достаточно конструктивно современный (для машины из Китая) автомобиль с не самым ярким дизайном кузова, но симпатичным интерьером. У него понятная, но не идеальная управляемость, комфортная подвеска, только передний привод и сравнительно невысокая "входная" цена: в базе новый "Тигго" наверняка будет стоить в пределах 600-650 тысяч рублей.
Но даже при этих условиях китайский кроссовер вряд ли сумеет переманить сколь-нибудь значительную часть покупателей у Renault Duster, который в прошлом году выбрали 87 тысяч россиян. "Француз" дешевле, практичнее, и у него есть полный привод и даже дизель. Нет, удел нового вседорожника Chery – пока еще борьба со своими соотечественниками. Зато на этом поле шансов на успех у новинки предостаточно.
Chery Tiggo 5
Технические характеристики Chery Tiggo 5
|Тип двигателя
|Бензиновый
|Рабочий объем
|1998 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|138 / 6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|179 / 4100
|Тип привод
|передний
|Трансмиссия
|механическая, пятиступенчатая/вариатор
|Передняя подвеска
|независимая, McPherson
|Задняя подвеска
|независимая, двухрычажная
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и дисковые невентилируемые сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4506 x 1841 x 1740
|Колесная база, мм
|2610
|Дорожный просвет, мм
|163
|Макс. скорость, км/час
|175 с МКП/165 с вариатором
|Разгон 0-100 км/ч, с
|--
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|8,5 с МКП/8,96 с вариатором
|Объем топливного бака, л
|55
|Объем багажника, л
|370
|Размер шин (база)
|225/65 R17
|Цена, рублей
|неизвестна