Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Тест-драйв
Опубликовано 04 июня 2014, 21:33
5 мин.

Крадущийся «Тигго»

Оцениваем попытку китайцев составить конкуренцию Renault Duster
Долгое время китайские автомобили оставались вещью в себе: конкурировали детища производителей из КНР исключительно между собой, а покупали их те, кто хотел «много машины за мало денег». Но ситуация меняется — новый кроссовер Chery Tiggo 5, который появится в России летом, решил конкурировать ни много ни мало с российским бестселлером Renault Duster.
Фото "Мотора" и компании Chery
Фото "Мотора" и компании Chery
Александр Мирошкин

Долгое время китайские автомобили оставались вещью в себе: конкурировали детища производителей из КНР исключительно между собой, а покупали их те, кто хотел «много машины за мало денег». Но ситуация меняется — новый кроссовер Chery Tiggo 5, который появится в России летом, решил конкурировать ни много ни мало с российским бестселлером Renault Duster.

Символично, что тестировать Chery Tiggo 5 журналистов пригласили в китайский город Далянь. Мегаполис, население которого составляет примерно 7 миллионов человек, в конце XIX века был основан русскими, а с крепостью Порт-Артур, расположенной неподалеку, связаны не самые приятные страницы российской истории: с японцами мы воевали тут и в начале, и в середине XX века.

Крадущийся «Тигго»

Здесь же, в Даляне, располагается альма-матер Tiggo 5: завод компании Chery, который сейчас заточен исключительно под выпуск нового вседорожника. В одну смену на предприятии трудятся 2 тысячи человек, а суммарный запланированный годовой объем производства составляет около 100 тысяч машин в год. В Chery, правда, говорят, что потенциал этого современного по всем меркам завода пока используется разве что на треть – с ростом спроса завод легко выйдет на дополнительные мощности.

Здесь же, на территории предприятия, располагается и тестовый полигон, на котором проходит обкатку Tiggo 5. На стоянке перед треком, состоящим из пяти поворотов и двух длинных прямых, нас ждали четыре кроссовера – с одинаковыми моторами, но разными трансмиссиями.

Дизайн передней части кузова Tiggo 5 — разочарование. С концептом Beta 5 его роднят лишь некоторые детали.

Tiggo 5 достаточно крупный автомобиль: он больше VW Tiguan и Renault Duster, и чуть короче Ford Kuga. Его габаритная длина составляет 4505 мм, ширина — 1841 мм, а высота – 1740 мм. Колесная база кроссовера — 2610 мм. Duster на 190 мм короче, на 19 мм уже и на 115 мм ниже, но колесная база у «француза» больше на 63 мм.

Tiggo 5 достаточно крупный автомобиль: он больше VW Tiguan и Renault Duster, и чуть короче Ford Kuga. Его габаритная длина составляет 4505 мм, ширина — 1841 мм, а высота – 1740 мм. Колесная база кроссовера — 2610 мм. Duster на 190 мм короче, на 19 мм уже и на 115 мм ниже, но колесная база у «француза» больше на 63 мм.

Над дизайном новых моделей Chery с 2012 года трудится канадец Джеймс Хоуп, ранее числившийся в штате компаний Ford, Chrysler и General Motors. Он был ответственным и за облик концептуального предвестника Tiggo 5 — прототипа Beta 5, дебютировавшего весной 2013 года. Концепт был неплох: большие колеса, элегантные бамперы и выштамповки на боковинах, выразительная оптика со светодиодными элементами.

Казалось, вот он, готовый конкурент не только моделям SsangYong, но и Kia c Hyundai. По крайней мере, по дизайну.

В реальности все оказалось гораздо хуже. Интересную переднюю оптику Beta 5 на Tiggo 5 сменили обычные фары, а эффектный передний бампер с крупными воздухозаборниками уступил свое место детали куда более скучных форм. Выштамповки на бортах остались, но в сочетании даже с достаточно крупными 17-дюймовыми колесами и пухлыми шинами размерности 225/65 смотрятся они странно.

Корму можно даже назвать симпатичной. Очевидных заимствований у конкурентов в дизайне Tiggo 5 практически нет.

Корму можно даже назвать симпатичной. Очевидных заимствований у конкурентов в дизайне Tiggo 5 практически нет.

Зато интерьер у серийного "Тигго" практически идентичен концепту. Отличия можно найти разве что в оформлении воздуховодов – они стали чуть проще. Но в целом новый кроссовер оставляет очень приятное впечатление. Посадка за рулем удобная и уж точно не хуже, чем у парочки Renault Duster/Nissan Terrano – комфортно тут усядется даже высокий водитель. Органы управления, за исключением пестрящей иероглифами «мультимедийки» (машины на тесте были предназначены для китайского рынка), понятны и удобно расположены. Ну а блок климатической установки, эргономика которого явно навеяна машинами Volvo, вообще отличный: разобраться с регулировками температуры и направления воздушного потока сможет даже младенец.

Сзади тоже удобно. За высоким водителем места на галерке достаточно, чтобы избежать любого намека на приступы клаустрофобии. Багажник объемом 370 литров не рекордно вместителен, зато спинки задних сидений складываются вровень с его полом.

Но есть проблема: в Tiggo 5 пока еще слишком много жесткого и дурно пахнущего пластика. Пора бы уже заканчивать с экономией на материалах отделки.

Даже крупные 17-дюймовые колеса на Tiggo 5 не впечатляют размерами -- тут слишком большие колесные арки.

Даже крупные 17-дюймовые колеса на Tiggo 5 не впечатляют размерами -- тут слишком большие колесные арки.

Поскупились в Chery и на достойную техническую начинку. На домашнем для компании рынке Tiggo 5 – это исключительно переднеприводная машина, которая предлагается только с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 138 лошадиных сил. К нам кроссовер, по всей видимости, приедет точно в такой же конфигурации. Зато коробок передач две: пятиступенчатая механика и вариатор. И вариатор нам совсем не понравился.

Во-первых, он съедает ощутимую часть мощности двигателя. А во-вторых, настроен он из рук вон плохо: разгон на прямых сопровождается зависшей в районе 2500-3000 оборотов стрелкой тахометра и не самым приятным ревом «четверки», назойливо проникающим в салон. Если прожать педаль акселератора в пол, то двигатель наберет обороты повыше, обеспечив нечто отдаленно похожее на подхват, но в целом Tiggo 5 с вариатором – не светофорный гонщик. Да и для обгона тихоходов на двухполосной дороге придется запастись недюжинной отвагой.

Поаккуратнее на виражах: Tiggo 5 большой любитель кренов.

Поаккуратнее на виражах: Tiggo 5 большой любитель кренов.

С «механикой» "Тигго" едет получше. Передачи подобраны неплохо, ходы рычага оптимальны, и динамика тут уже соответствует двум литрам под капотом. Но легкий намек на азарт в этом автомобиле убивают настройки подвески. Несмотря на умеренный дорожный просвет в 163 миллиметра, кроссовер ощутимо кренится даже в медленных поворотах, клюет носом на торможениях, а если слегка переборщить со скоростью входа в крутой вираж, то корма того и гляди сорвется в скольжение. При этом система стабилизации будет доступна только в самой дорогой комплектации.

С другой стороны, мягкие настройки подвески позволяют вседорожнику уверенно чувствовать себя на плохих дорогах: мы поездили и по зубодробительной брусчатке, и по крупным неровностям, напоминающим наши «дороги» к дачам – со всем этим Tiggo 5 справился неплохо. Может быть, ему чуть-чуть не хватает энергоемкости на совсем уж здоровых ямах, которой славится Renault Duster, но в целом этот кроссовер, по ощущениям, должен справиться с большинством российских дорог.

Производство Chery Tiggo 5 для нашего рынка, скорее всего, будет налажено в России.

Производство Chery Tiggo 5 для нашего рынка, скорее всего, будет налажено в России.

А вот стоит ли его покупать в России? Смотря чего вы ждете от кроссовера. Chery Tiggo 5 – уже достаточно конструктивно современный (для машины из Китая) автомобиль с не самым ярким дизайном кузова, но симпатичным интерьером. У него понятная, но не идеальная управляемость, комфортная подвеска, только передний привод и сравнительно невысокая "входная" цена: в базе новый "Тигго" наверняка будет стоить в пределах 600-650 тысяч рублей.

Но даже при этих условиях китайский кроссовер вряд ли сумеет переманить сколь-нибудь значительную часть покупателей у Renault Duster, который в прошлом году выбрали 87 тысяч россиян. "Француз" дешевле, практичнее, и у него есть полный привод и даже дизель. Нет, удел нового вседорожника Chery – пока еще борьба со своими соотечественниками. Зато на этом поле шансов на успех у новинки предостаточно.

Chery Tiggo 5

Нравится
Хорошая попытка сделать "некитайский" автомобиль.
Не нравится
"Некитайским" автомобиль получился лишь отчасти.
Вердикт
Остался автомобилем для фанатов "китайцев".
kg

Технические характеристики Chery Tiggo 5

Тип двигателяБензиновый
Рабочий объем1998 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин138 / 6000
Макс. момент, Нм/об/мин179 / 4100
Тип приводпередний
Трансмиссиямеханическая, пятиступенчатая/вариатор
Передняя подвесканезависимая, McPherson
Задняя подвесканезависимая, двухрычажная
ТормозаДисковые вентилируемые спереди и дисковые невентилируемые сзади
Габариты (ДхШхВ), мм4506 x 1841 x 1740
Колесная база, мм2610
Дорожный просвет, мм163
Макс. скорость, км/час175 с МКП/165 с вариатором
Разгон 0-100 км/ч, с--
Расход топлива (комб.), л/100 км8,5 с МКП/8,96 с вариатором
Объем топливного бака, л55
Объем багажника, л370
Размер шин (база)225/65 R17
Цена, рублейнеизвестна