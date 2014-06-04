Оцениваем попытку китайцев составить конкуренцию Renault Duster

Долгое время китайские автомобили оставались вещью в себе: конкурировали детища производителей из КНР исключительно между собой, а покупали их те, кто хотел «много машины за мало денег». Но ситуация меняется — новый кроссовер Chery Tiggo 5, который появится в России летом, решил конкурировать ни много ни мало с российским бестселлером Renault Duster.

Символично, что тестировать Chery Tiggo 5 журналистов пригласили в китайский город Далянь. Мегаполис, население которого составляет примерно 7 миллионов человек, в конце XIX века был основан русскими, а с крепостью Порт-Артур, расположенной неподалеку, связаны не самые приятные страницы российской истории: с японцами мы воевали тут и в начале, и в середине XX века.