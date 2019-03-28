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10:22

Цвет настроения голубой

Что принес Кашкаю рестайлинг?

© Nissan
Юрий Воронцов
1 апреля в России наконец стартуют продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai. Было время, когда этот автомобиль был безусловным лидером сегмента не только в России, но и во всей Европе. И дело даже не в том, что он был лучшим среди конкурентов, а в том, что их практически не было. Шли годы, сменилось поколение модели, конкуренты выпускали кроссовер за кроссовером, и сейчас Кашкаю живется уже не так вольготно. И все же Qashqai — главный козырь компании Nissan. Как его изменил рестайлинг?

Почему так долго? Это главный вопрос, который хочется адресовать компании. Ведь обновленный Qashqai второго поколения дебютировал в Европе еще весной 2017 года. Между тем в Nissan гордо называют машину новой, а не обновлённой, и дополнительно говорят о доработках для российских дорог. Новой? Доработки? Сейчас посмотрим.

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Спереди российская версия обновленного Qashqai неотличима от европейской: новый бампер, решетка радиатора, капот и светодиодные адаптивные фары (в дорогих версиях). Сзади — появились светодиодные стоп-сигналы и также новый бампер.

Заодно модель обзавелась 18-дюймовыми дисками (раньше же были доступны только 16,17 и 19), и скорее всего этот размер будет самым популярным. На 19-дюймовых колесах (которые, кстати, получили новый дизайн) кроссовер был и остается достаточно жестким, а 17 дюймов для него маловаты. Так что 18-дюймов — идеальное решение: и выглядят красиво, и ехать на них комфортно.

Что под капотом?

А под капотом все то же, что и раньше, кроме дизеля, от которого решили отказаться в связи с околонулевым спросом на эту версию. А вот 1,2-литровый турбомотор остался, несмотря на то, что в 2018 году на версию с таким силовым агрегатом пришлось всего около 5% продаж.

В Европе же рестайлинговый Qashqai попрощался с 1,2-литровым агрегатом и обзавелся новым 1,3-литровым турбированным двигателем, который идёт в паре с автоматической коробкой передач. Появится ли у нас такая версия, пока неизвестно.

Основной же упор делается на бензиновый 2,0-литровый 144-сильный двигатель, который без изменений перекочевал с дорестайлинговой версии.

В комплектациях SE и QE кроссовер можно выбрать с системой Яндекс.Авто, главный минус которой ранее был в том, что она не дружила с камерами автомобиля, в результате чего Qashqai комплектовался лишь парктрониками. Теперь задняя камера все же появилась, но пока лишь как опция, которая устанавливается за отдельную плату (8000 рублей за само устройство + работа по установке).

А вот с системой кругового обзора Яндекс пока не работает, поэтому на топовую комплектацию автомобиля установить навигатор от известной компании, к сожалению, не получится.

Что касается самой системы, то в комплекте с ней идет предоплаченная на год сим-карта с 2 гигабайтами трафика в месяц, которого, конечно, достаточно для отображения пробок, но вот если активно слушать Яндекс.Музыку, то может и не хватить. Интересно, что встроенный в мультимедийную систему модем может как раздавать интернет другим устройствам, так и подсосаться к вашему телефону, если закончится трафик.

Еще одна интересная фишка, которой нет в дорестайлинговом Qashqai — система экстренного торможения Forward Emergency Braking.

Обычно такой опцией оснащаются только премиальные автомобили, но теперь ее получил и новый Qashqai, как бы намекая на то, что он больше не бюджетный кроссовер (и глядя на стоимость топовой версии, нельзя не согласиться). Но есть у FEB и минусы: во-первых, система работает только в ограниченном диапазоне скоростей — от 40 до 80 км/ч, а во-вторых, реагирует только на металл. То есть, на пешеходов, мотоциклы, велосипеды и бетонные стены FEB не сработает.

Алгоритм работы системы следующий: сначала звучит предупреждающий сигнал, затем в действие вступают тормоза, сначала плавно и лишь в последний момент — экстренно. Но если водитель начнет движения рулем или нажмет на педаль акселератора (или тормоза), система сразу отключится — приоритет отдается действиям человека.

В интерьере обновленного кроссовера изменений немного: руль новой формы со срезанным низом и подогревом, кожаная обивка (вместо пластика) на центральной панели, электрорегулировки сиденья переднего пассажира (в топовых версиях) и подогрев заднего дивана.

Но самое главное, теперь все (совсем все!) стеклоподъемники стали автоматическими (маленький шаг для человечества, но большой для компании Nissan).

Не обошлось и без странных решений. Например белоснежную отделку салона, которая может и была несколько маркой (зато кроссовер с ней смотрелся просто отлично), из рестайлинговой версии убрали.

А теперь небольшая загадка. Как вы думаете сколько USB-портов у Qashqai? Но перед тем, как ответить, давайте взглянем на конкурентов: Volkswagen Tiguan — 3 USB-порта, Hyundai Tucson — 2, Honda CR-V — 4. Готовы ответить? Нет, не угадали, в 2019 году, когда на руке у вас фитнес-браслет, в кармане смартфон, в рюкзаке помимо ноутбука, планшет, флешка с музыкой, а у кого-то даже электронная сигарета, Nissan снабжает свой автомобиль одним (одним!) USB-портом. Правда в компании утверждают, что можно заказать дополнительные разъемы для задних пассажиров.

А вот шумоизоляции на заводе уделили особенное внимание: теперь на все версии устанавливают шумопоглощающее лобовое стекло, также усилена защита моторного отсека, полости в порогах и крыльях заполнены вспененным материалом, а на днище установили новые щитки: они эффективнее защищают от мелких камешков, снежной каши и брызг. Но все эти доработки сказались массе автомобиля: в среднем обновленный кроссовер потяжелел на 50 кг.

При покупке Qashqai теперь можно выбирать между полноразмерной запаской и докаткой. Во втором случае объем багажника увеличится на 49 литров.

Самые главные изменения в российской версии обновленного Qashqai произошли в подвеске: чтобы увеличить плавность хода на средних и крупных неровностях, было решено сделать пружины мягче, но чтобы компенсировать «смягчение», пришлось увеличить жесткость стабилизаторов поперечной устойчивости.

И если при движении по серпантинам ощущаются некие колебания кузова в вертикальной плоскости, то при езде по городу все изменения пошли кроссоверу на пользу — автомобиль едет мягче и комфортнее.

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А еще новые калибровки получил вариатор. В частности, теперь он умеет имитировать переключения передач и способствовать более эффективному ускорению. Педаль акселератора стала более чувствительной, и это хорошо заметно при движении на небольших скоростях, например по городу: надо чуть ускориться, чтобы перестроится и проскочить между машин — легкое касание педали, и Qashqai уже вклинивается в соседний ряд.

Цена на минимальную комплектацию с 1,2-литровым двигателем, передним приводом и механической коробкой передач стартует от 1 290 000 рублей, самая доступная версия с 2,0-литровым двигателем и полным приводом стоит уже 1 576 000 рублей, а топовая версия со всеми системами (кроме Яндекс.Авто), панорамной крышей и 19-дюймовыми колесами обойдется в 1 956 000 рублей.

Подробные технические характеристики Nissan Qashqai

1.2 DIG-T 2WD X-Tronic CVT2.0 4WD X-Tronic CVT
Тип двигателябензиновый, L4 турбобензиновый, L4
Рабочий объем, см311971997
Макс. мощность, л.с./об/мин115/5200144/6000
Макс. момент, Нм/об/мин165/1750200/4400
Тип приводапереднийполный
Коробка передачвариаторвариатор
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, многорычажнаяпружинная, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм4377х1837х15954377х1837х1595
Колесная база, мм26462646
Дорожный просвет, мм200200
Снаряженная масса, кг14551575
Объем багажника, л430–1585430–1585
Разгон 0–100 км/ч, с12,910,5
Макс. скорость, км/ч173182
Расход топлива (комб.), л/100 км6,27,3
Объем топливного бака, л6060

Nissan Qashqai

Нравится
Qashqai стал тише, улучшилась плавность хода, а голубой цвет автомобилю явно к лицу.
Не нравится
Топовая версия с системой кругового обзора и панорамной крышей так и не подружилась с Яндекс.Авто.
Вердикт
Все обновления и доработки явно пошли кроссоверу на пользу. Но их могло быть больше
icon engine
1997 см³, L4, 144 л.с., 200 Нм
icon transmission
вариатор
icon speed
0-100 км/ч — 10,5 с, 182 км/ч
icon weightkg
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