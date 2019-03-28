Цвет настроения голубой

Заодно модель обзавелась 18-дюймовыми дисками (раньше же были доступны только 16,17 и 19), и скорее всего этот размер будет самым популярным. На 19-дюймовых колесах (которые, кстати, получили новый дизайн) кроссовер был и остается достаточно жестким, а 17 дюймов для него маловаты. Так что 18-дюймов — идеальное решение: и выглядят красиво, и ехать на них комфортно.

Что под капотом?

А под капотом все то же, что и раньше, кроме дизеля, от которого решили отказаться в связи с околонулевым спросом на эту версию. А вот 1,2-литровый турбомотор остался, несмотря на то, что в 2018 году на версию с таким силовым агрегатом пришлось всего около 5% продаж.