Цвет настроения голубой

Почему так долго? Это главный вопрос, который хочется адресовать компании. Ведь обновленный Qashqai второго поколения дебютировал в Европе еще весной 2017 года. Между тем в Nissan гордо называют машину новой, а не обновлённой, и дополнительно говорят о доработках для российских дорог. Новой? Доработки? Сейчас посмотрим.
Спереди российская версия обновленного Qashqai неотличима от европейской: новый бампер, решетка радиатора, капот и светодиодные адаптивные фары (в дорогих версиях). Сзади — появились светодиодные стоп-сигналы и также новый бампер.
Заодно модель обзавелась 18-дюймовыми дисками (раньше же были доступны только 16,17 и 19), и скорее всего этот размер будет самым популярным. На 19-дюймовых колесах (которые, кстати, получили новый дизайн) кроссовер был и остается достаточно жестким, а 17 дюймов для него маловаты. Так что 18-дюймов — идеальное решение: и выглядят красиво, и ехать на них комфортно.
Что под капотом?
А под капотом все то же, что и раньше, кроме дизеля, от которого решили отказаться в связи с околонулевым спросом на эту версию. А вот 1,2-литровый турбомотор остался, несмотря на то, что в 2018 году на версию с таким силовым агрегатом пришлось всего около 5% продаж.
В Европе же рестайлинговый Qashqai попрощался с 1,2-литровым агрегатом и обзавелся новым 1,3-литровым турбированным двигателем, который идёт в паре с автоматической коробкой передач. Появится ли у нас такая версия, пока неизвестно.
Основной же упор делается на бензиновый 2,0-литровый 144-сильный двигатель, который без изменений перекочевал с дорестайлинговой версии.
В комплектациях SE и QE кроссовер можно выбрать с системой Яндекс.Авто, главный минус которой ранее был в том, что она не дружила с камерами автомобиля, в результате чего Qashqai комплектовался лишь парктрониками. Теперь задняя камера все же появилась, но пока лишь как опция, которая устанавливается за отдельную плату (8000 рублей за само устройство + работа по установке).
А вот с системой кругового обзора Яндекс пока не работает, поэтому на топовую комплектацию автомобиля установить навигатор от известной компании, к сожалению, не получится.
Что касается самой системы, то в комплекте с ней идет предоплаченная на год сим-карта с 2 гигабайтами трафика в месяц, которого, конечно, достаточно для отображения пробок, но вот если активно слушать Яндекс.Музыку, то может и не хватить. Интересно, что встроенный в мультимедийную систему модем может как раздавать интернет другим устройствам, так и подсосаться к вашему телефону, если закончится трафик.
Еще одна интересная фишка, которой нет в дорестайлинговом Qashqai — система экстренного торможения Forward Emergency Braking.
Обычно такой опцией оснащаются только премиальные автомобили, но теперь ее получил и новый Qashqai, как бы намекая на то, что он больше не бюджетный кроссовер (и глядя на стоимость топовой версии, нельзя не согласиться). Но есть у FEB и минусы: во-первых, система работает только в ограниченном диапазоне скоростей — от 40 до 80 км/ч, а во-вторых, реагирует только на металл. То есть, на пешеходов, мотоциклы, велосипеды и бетонные стены FEB не сработает.
Алгоритм работы системы следующий: сначала звучит предупреждающий сигнал, затем в действие вступают тормоза, сначала плавно и лишь в последний момент — экстренно. Но если водитель начнет движения рулем или нажмет на педаль акселератора (или тормоза), система сразу отключится — приоритет отдается действиям человека.
В интерьере обновленного кроссовера изменений немного: руль новой формы со срезанным низом и подогревом, кожаная обивка (вместо пластика) на центральной панели, электрорегулировки сиденья переднего пассажира (в топовых версиях) и подогрев заднего дивана.
Но самое главное, теперь все (совсем все!) стеклоподъемники стали автоматическими (маленький шаг для человечества, но большой для компании Nissan).
Не обошлось и без странных решений. Например белоснежную отделку салона, которая может и была несколько маркой (зато кроссовер с ней смотрелся просто отлично), из рестайлинговой версии убрали.
А теперь небольшая загадка. Как вы думаете сколько USB-портов у Qashqai? Но перед тем, как ответить, давайте взглянем на конкурентов: Volkswagen Tiguan — 3 USB-порта, Hyundai Tucson — 2, Honda CR-V — 4. Готовы ответить? Нет, не угадали, в 2019 году, когда на руке у вас фитнес-браслет, в кармане смартфон, в рюкзаке помимо ноутбука, планшет, флешка с музыкой, а у кого-то даже электронная сигарета, Nissan снабжает свой автомобиль одним (одним!) USB-портом. Правда в компании утверждают, что можно заказать дополнительные разъемы для задних пассажиров.
А вот шумоизоляции на заводе уделили особенное внимание: теперь на все версии устанавливают шумопоглощающее лобовое стекло, также усилена защита моторного отсека, полости в порогах и крыльях заполнены вспененным материалом, а на днище установили новые щитки: они эффективнее защищают от мелких камешков, снежной каши и брызг. Но все эти доработки сказались массе автомобиля: в среднем обновленный кроссовер потяжелел на 50 кг.
При покупке Qashqai теперь можно выбирать между полноразмерной запаской и докаткой. Во втором случае объем багажника увеличится на 49 литров.
Самые главные изменения в российской версии обновленного Qashqai произошли в подвеске: чтобы увеличить плавность хода на средних и крупных неровностях, было решено сделать пружины мягче, но чтобы компенсировать «смягчение», пришлось увеличить жесткость стабилизаторов поперечной устойчивости.
И если при движении по серпантинам ощущаются некие колебания кузова в вертикальной плоскости, то при езде по городу все изменения пошли кроссоверу на пользу — автомобиль едет мягче и комфортнее.
А еще новые калибровки получил вариатор. В частности, теперь он умеет имитировать переключения передач и способствовать более эффективному ускорению. Педаль акселератора стала более чувствительной, и это хорошо заметно при движении на небольших скоростях, например по городу: надо чуть ускориться, чтобы перестроится и проскочить между машин — легкое касание педали, и Qashqai уже вклинивается в соседний ряд.
Цена на минимальную комплектацию с 1,2-литровым двигателем, передним приводом и механической коробкой передач стартует от 1 290 000 рублей, самая доступная версия с 2,0-литровым двигателем и полным приводом стоит уже 1 576 000 рублей, а топовая версия со всеми системами (кроме Яндекс.Авто), панорамной крышей и 19-дюймовыми колесами обойдется в 1 956 000 рублей.
Подробные технические характеристики Nissan Qashqai
|1.2 DIG-T 2WD X-Tronic CVT
|2.0 4WD X-Tronic CVT
|Тип двигателя
|бензиновый, L4 турбо
|бензиновый, L4
|Рабочий объем, см3
|1197
|1997
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|115/5200
|144/6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|165/1750
|200/4400
|Тип привода
|передний
|полный
|Коробка передач
|вариатор
|вариатор
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4377х1837х1595
|4377х1837х1595
|Колесная база, мм
|2646
|2646
|Дорожный просвет, мм
|200
|200
|Снаряженная масса, кг
|1455
|1575
|Объем багажника, л
|430–1585
|430–1585
|Разгон 0–100 км/ч, с
|12,9
|10,5
|Макс. скорость, км/ч
|173
|182
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|6,2
|7,3
|Объем топливного бака, л
|60
|60