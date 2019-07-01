Что купить за три миллиона?

Мы разделились на три лагеря. Я, неисправимый холостяк, предпочитающий активный стиль вождения, не представляющий предназначение задних мест и пользующийся багажником раз в полгода во время сезонного шиномонтажа, отхватил себе «трешку». Ефим Репин, наш бессменный редактор с рассудительным и спокойным нравом, забрал Lexus, а вот семейный Василий Костин уселся в Teramont. Детей у них с супругой пока нет, но планы, видать, грандиозные. Плюс Васе было интересно сравнить Teramont с родительским Туарегом предыдущего поколения. И пока коллеги сосредоточились каждый на своем выборе, о чем расскажут в отдельной колонке, я изучил вопрос на три миллиона целиком.

BMW

Если вы уже подзабыли, то третья серия предыдущего поколения F30 оказалась на редкость сбалансированной машиной с гармоничной внешностью и отточенными ездовыми повадками. На протяжении всех семи лет своей конвейерной жизни она непрерывно побеждала в сравнительных тестах, а благодаря привлекательным ценам, лояльной кредитной политике и наличию скромных версий ее покупали все от мала до велика. Офисные клерки, менеджеры, папины дочки, мамаши с детьми, мелкие чиновники... список, как говорится, продолжите сами.