Длительный тест Suzuki Vitara

Кроссовер не должен вызывать эмоции. Напротив, он должен гарантировать их отсутствие. Просто машина. Просто Транспорт. Просто инструмент. А ведь когда-то все было иначе. Мы провели месяц с Suzuki Vitara и вспомнили о временах, когда кроссовер был улетным транспортом.
Fun Cruiser
В послевоенном мире базовым автомобилем в большинстве стран мира был седан «стандартного размера», различался лишь этот стандарт. В США standart size был синонимом полноразмерного автомобиля длиной с современный представительский седан, в Великобритании стандартом были среднеразмерные машины, а в Италии — компактные Fiat. Эти машины выполняли все те же функции, что и современные кроссоверы. Они просто были транспортом, сексуальности или хотя бы веселья в котором было не больше, чем в миксере или стиральной машине.
Вечно бунтующей против скуки мейнстрима молодежи нужно было что-то другое. В Европе, благодаря Фольксвагену, настоящей мечтой всех холостых парней стали хот-хэтчи. В США подобную роль играли масл-кары, но они быстро пали жертвой топливных кризисов и зарождавшейся борьбы за экологию. Да, они громко рычали, но тщедушные двигатели разгоняли их едва быстрее родительских Impala и Crown Victoria. Альтернативой стали внедорожники. Посмотрите любой подростковый фильм 1980-х — начала 1990-х. Главная звезда школы должна была ездить или на пони-каре без крыши, или на внедорожнике. Jeep CJ-7 или на Wrangler, Chevrolet K5 Blazer или Ford Bronco причем обязательно яркого цвета — лучший крутого парня.
Конечно, старшеклассники и студенты довольно редко съезжали с дороги дальше ближайшего пляжа или озера, а настоящее бездорожье пробовали лишь избранные где-нибудь в глубинке. Но имидж «крутых тачек» у внедорожников был. Первыми на этом решили сыграть японцы. Suzuki выпустили на рынок маленький и стильный внедорожник, который на разных рынках назывался Vitara, Escudo и Sidekick. И если происхождение имени Vitara вызывает споры у фанатов марки, а «экскудо» — это всего лишь древняя испанская монета, то Sidekick на молодежном жаргоне в США означает «кореш». И именно это имя лучше всего раскрывает смысл оригинальной «Витары» — это машина-партнер в приключениях. Сначала ты очаровываешь девчонок за рулем клевой трехдверки, а когда дело доходит до брака, то перемещаешься в не менее клевую пятидверку.
Расчет сработал, и машина стала популярной. Вот только ее недюжинные внедорожные возможности на деле клиентам оказались не нужны. Большинство приключений «Кореш» и его владелец искали на асфальте. Поэтому самое правильно решение чуть позже приняли в Toyota, когда выпустили свое прочтение молодежного внедорожника: без рамы и продвинутой полноприводной трансмиссии, зато с полностью независимой подвеской. RAV4 называли Fun Cruiser, а рекламные фотосессии изобиловали пляжами и активным отдыхом. С годами все стало куда скучнее. Ни пляжей, ни «фана». В Suzuki же решили вспомнить про то, как все начиналось, и попытались придать веселья своей младшему кроссоверу. Почти как тогда, на рубеже восьмидесятых и девяностых.
Улыбайтесь
Давайте начистоту, я люблю Suzuki Vitara. В мире унылых «Крет» и изо всех сил старающихся не быть унылыми «Каптюров», японская машинка — глоток свежего воздуха. Хотя бы потому, что она симпатичная и яркая. К большому сожалению, мне досталась машина банального цвета, что для Vitara редкость. Даже россияне, обычно полные страха быть креативными, предпочитают яркие Suzuki. Но в случае с Vitara позитив и веселье связаны не только с внешним видом. У японского кроссовера это просто стиль жизни.
Vitara — пришелец из тех времен, когда Грета Тунберг играла в куклы, даунсайзинг и электрификация существовали лишь в головах визионеров, а автомобили еще не пытались забрать у вас право управлять. Suzuki просто требует от вас ко всему относиться проще, включая собственные недостатки. Понимаешь это, как только открываешь дверь, которая, кажется, весит меньше моего рюкзака. Значит, минимум шумоизоляции, много шума, зато меньше масса и больше веселья. Ведь атмосферный 1.6 выдает всего 117 л.с., часть из которых так и не переплывут ванну гидротрансформатора автоматической трансмиссии. Тот случай, когда лучше просто сделать музыку погромче, чем грустить из-за недостающих килограммов шумоизоляционных матов.
Я не зря вспомнил оригинальную Vitara, потому что современный кроссовер — это настоящий олдскул в хорошем смысле этого слова. Приборы тут — это просто приборы, мультимедиа-система не пытается выдавать себя за искусственный интеллект или хотя бы за смартфон, а все функции активируются пусть и старомодными на вид, но такими удобными кнопками. Даже колонок тут всего четыре, но качество звучание при этом вполне сносное. И точно такой же олдскульный у Suzuki и ездовой характер.
Это маломощный и в целом не слишком быстрый автомобиль, располагающий к размеренному движению. Вот только ездить на Vitara медленно у меня не получается. То ли дело в дизайне, то ли в прекрасно настроенном рулевом управлении, которое так и подзадоривает пройти очередной поворот побыстрее, но правая нога довольно быстро начинает переводить Vitara в единственный режим, в котором она может быть динамична — газ в пол.
Хочешь ехать? Крути мотор! Крути долго, пока стрелка тахометра под громкий рев не доберется в зону высоких оборотов, где, наконец, двигатель задышит полной грудью. Это звучит смешно и дико, но по своему характеру Vitara больше всего напомнила мне мою Mazda MX-5 Miata второго поколения. Тот же олдскул, от которого кайфуешь, но с задним диваном и большим (в сравнении с родстером) багажником в придачу.
Напоминает «Миату» Vitara еще и тем, что не терпит полумер. Ты или медленно толкаешься в городском потоке, или дубасишь. Мотор ревет, музыка орет, постоянные переключениям лепестками пытаются держать двигатель в тонусе, в каждый поворот заносится много скорости, так как заново разогнаться на выходе в случае ее потери все равно будет трудно. Тем не менее весь кайф от езды на Vitara находится в поворотах.
В пределе машина чуть скользит передними колесами наружу, но под сброс газа ввинчивается в поворот. Эх, жаль, что я не взял ее на тест зимой!
На руле при этом всегда есть информация об уровне сцепления передних колес, что позволяет безбоязненно приближаться к пределу. При этом даже на неровностях на руль не передаются удары. Vitara довольно сильно кренится, но это никак не сказывается на траектории движения. Довороты по крену — это не про Suzuki. В итоге удержаться и не нажать газ в пол на интересной загородной дорожке у меня почти не получалось. Тем более, что даже в таком режиме средний расход топлива за первые две недели лишь приблизился к 9,0 литрам, так и не переступив эту черту.
Не слишком похоже на кроссовер, правда? Этим Vitara и подкупает. В ней чувствуешь себя молодым, дерзким и полным жизни. И совершенно не важно, сколько лошадиных сил под капотом, или насколько мягкий пластик в салоне.
Подробные технические характеристики Suzuki Vitara
|1.6 AT 4x4
|Тип двигателя
|бензиновый, L4
|Рабочий объем, см³
|1586
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|117/6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|151/4400
|Тип привода
|полный
|Коробка передач
|автоматическая, 6-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4175х1775х1610
|Колесная база, мм
|2500
|Дородный просвет, мм
|180
|Снаряженная масса, кг
|1120
|Объем багажника, л
|375–1120
|Разгон 0–100 км/ч, с
|12,5
|Макс. скорость, км/ч
|180
|Расход топлива по NEDC (комб.), л/100 км
|6,0
|Объем топливного бака, л
|66
|Цена, руб.
|от 2 526 000