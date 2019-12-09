Длительный тест Suzuki Vitara

Кроссовер не должен вызывать эмоции. Напротив, он должен гарантировать их отсутствие. Просто машина. Просто Транспорт. Просто инструмент. А ведь когда-то все было иначе. Мы провели месяц с Suzuki Vitara и вспомнили о временах, когда кроссовер был улетным транспортом.

Fun Cruiser

В послевоенном мире базовым автомобилем в большинстве стран мира был седан «стандартного размера», различался лишь этот стандарт. В США standart size был синонимом полноразмерного автомобиля длиной с современный представительский седан, в Великобритании стандартом были среднеразмерные машины, а в Италии — компактные Fiat. Эти машины выполняли все те же функции, что и современные кроссоверы. Они просто были транспортом, сексуальности или хотя бы веселья в котором было не больше, чем в миксере или стиральной машине.