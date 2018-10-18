Видео: самая дорогая Тойота

6 млн рублей за новую роскошную версию Land Cruiser Executive Lounge — почему она столько стоит?

Каждую осень россияне тратятся на две недешевые вещи: на новую модель айфона и новую роскошную версию Land Cruiser. И если про особенности iPhone XS Max нам рассказали уже из каждого утюга, то теперь на очереди новейший Land Cruiser 200 Executive Lounge, который в базе стоит под шесть млн рублей. И если Lada, Kia и Hyundai в России продают больше всех машин, то Toyota точно больше всех зарабатывает, потому что такие «Крузаки», несмотря на цену, разлетаются как горячие пирожки. Так почему же новый Executive Lounge столько стоит? Смотрит ответ в нашем видео.