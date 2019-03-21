Дорогая, я дома

У Х7 может быть и пакет xOffroad за 161 тысячу рублей, который добавит на вашу центральную консоль, рядом с регулировкой пневмоподвески, управление режимами движения по бездорожью: xRocks, xSand, xGravel и xSnow, то бишь камни, песок, гравий и снег.

А еще, на случай если вы сядете на брюхо, пусть даже в самом высоком положении пневмы, у нее предусмотрен аварийный режим, в котором машина поднимается еще на два сантиметра, чтобы выехать из ловушки. А теперь скажите честно: вы представляете себе Х7 на хардкорном бездорожье? И не оторвет ли он все свои красивые бамперы прежде чем доехать туда, где можно сесть на брюхо, и включить внедорожный режим? Кажется, в данном случае с маркетингом перегнули.