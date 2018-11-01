Видео: самый дорогой кроссовер

26 млн рублей за эксклюзивный Bentley Bentayga Silver Frost — почему он столько стоит?

Если агрегатное состояние вещества меняется от атмосферного давления и температуры, то ценник кроссовера Bentley изменяется под давлением конфигуратора. Почти 16 млн рублей вы отдаете за стандартную Bentayga с бензиновым мотором W12, потом еще на 10 млн больше за эксклюзивный Bentayga Silver Frost с заводским тюнингом Mulliner, но и это не предел. Доплатив еще 11 млн, вы получите машину с самой дорогой заводской автомобильной опцией в мире. Что это за опция и почему все это стоит таких денег? Смотрите в нашем новом видео!