С другой стороны мне нравится, что двери здесь полностью закрывают пороги — останутся чистыми в грязную погоду. Сиденья сзади не имеют регулировок, но для короткой поездки тут вполне комфортно. Я могу устроиться сам за собой с неплохим запасом свободного места в коленях, а ступни при этом легко помещаются под впередистоящее кресло.

В оснащение этой версии входит подогрев задних сидений, но никаких развлечений для пассажиров второго ряда не предусмотрено. Здесь есть 12-вольтовая розетка и ниша для мелочей в заднем подлокотнике, но нет USB-портов для подзарядки гаджетов в дороге.

Багажник в цифрах неплохой — 577 литров. Почти на десять литров больше, чем, например, у Шкоды Октавии. Но вот если вычесть почти 90 литров, которые съедает докатка под полом, то картинка получается не такая радужная — на уровне хэтчбеков гольф-класса. Хотя сам грузовой отсек удобный: низкая погрузочная высота и отсутствие ступеньки между полом и кромкой проема. Правда, сложить задние сиденья из багажника не получится — здесь нет никаких кнопок и рычажков. За этим придется идти в салон, к самому заднему дивану.