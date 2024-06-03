Классический автомат вместо «робота» и другие важные приобретения Exeed TXL 2024 года

Отличить обновлённый кроссовер от «дореста» действительно не просто. Ещё один вариант, если владелец выбрал топовую комплектацию, — это новый дизайн 20-дюймовых колёсных дисков. На этом изменения заканчиваются, но гораздо интереснее то, что скрывается у кроссовера внутри!

И что же там внутри такого интересного?

Внутри — полностью новый интерьер, который почти точь-в-точь повторяет более крупный и дорогой кроссовер RX. В салоне TXL не осталось ничего общего с предшественником: изменились абсолютно все элементы, вплоть до дверных ручек, кнопок стеклоподъёмников и подрулевых переключателей. Сиденья обшиты кожей Nappa, подлокотники и верхняя часть дверных карт отделана напоминающим алькантару мягким материалом, перед водителем находятся два 12,3-дюймовых экрана в едином изогнутом блоке, а руль и центральная консоль сюда действительно переехали прямиком из «Эр-Икса».