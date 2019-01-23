Боевой премиум

В салоне — царство кожи и натурального алюминия. В нашем случае «Джи» имеет бежевый салон, но если он вам покажется непрактичным, то для седана можно выбрать из шести других вариантов отделки натуральной кожей Наппа, причем ни за один из них (как и за окраску кузова — 11 цветов!) с вас не потребуют доплаты. Где еще можно встретить такое расточительство со стороны автопроизводителя?

В дверных картах находятся огромные алюминиевые вставки, проходящие от дверных ручек до динамиков аудиосистемы Lexicon, а все, что не скрыто металлом, зашито в кожу с ромбовидной прострочкой. И похоже, что корейцы нашли где-то ничейное месторождение алюминия, ведь он здесь везде — на руле, на кнопках стеклоподъемников, на центральной консоли и тоннеле. Красиво!