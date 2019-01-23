Боевой премиум

Снаружи — бодренько. Сдвоенные реснички светодиодных фонарей, крупноячеистая хромированная решетка радиатора (во внешней отделке вообще много хрома), динамичный профиль и крышка багажника с почти что «утиным хвостом» спойлера. Говорить о дизайне дело всегда неблагодарное, но мне нравится, как выглядит Дженезис — команда Люка Донкервольке, того самого, кто когда-то отвечал за внешность Lamborghini, постаралась на славу. Машина выглядит динамично и без лишнего пафоса. За это лайк.
В салоне — царство кожи и натурального алюминия. В нашем случае «Джи» имеет бежевый салон, но если он вам покажется непрактичным, то для седана можно выбрать из шести других вариантов отделки натуральной кожей Наппа, причем ни за один из них (как и за окраску кузова — 11 цветов!) с вас не потребуют доплаты. Где еще можно встретить такое расточительство со стороны автопроизводителя?
В дверных картах находятся огромные алюминиевые вставки, проходящие от дверных ручек до динамиков аудиосистемы Lexicon, а все, что не скрыто металлом, зашито в кожу с ромбовидной прострочкой. И похоже, что корейцы нашли где-то ничейное месторождение алюминия, ведь он здесь везде — на руле, на кнопках стеклоподъемников, на центральной консоли и тоннеле. Красиво!
Пластик передней панели приятный на ощупь и прошит нитками, но вот крутилки климат-контроля и шайба выбора режимов движения (по крайней мере, на нашем автомобиле) слегка люфтят. А мультимедийная система словно позаимствована у «Соляриса» — для премиального бренда в компании Hyundai решили не делать ни отдельных прошивок, ни даже хотя бы особого цветового оформления. А в навигационной системе, несмотря на сенсорный экран, до сих пор нельзя отрегулировать масштаб «свайпом» — только крутилкой, будьте любезны.
Спереди сидеть удобно, спасибо классными сиденьям с крупными валиками боковой поддержкой, но сзади — тесно. С моими 177 сантиметрами роста, при посадке «сам за собой», тут не очень удобно.
По коленям запас места впритык, а места для ступней нет, из-за чего расслабиться тут сложно, потому что приходится садиться почти вертикально, чтобы получить хоть немного комфортную посадку. Но в этом случае голова почти упирается в потолок — остается лишь пара-тройка сантиметров. Кроме того, по центру расположен очень высокий центральный тоннель, который сделает поездку третьего пассажира полной боли и унижения.
В России Genesis G70 предлагается только с полным приводом и двумя двухлитровыми турбомоторами, выдающими 197 и 247 лошадиных сил. У нас первый из этих вариантов и в топовой комплектации Supreme за 2 764 000 рублей, для которой предлагается всего лишь одна опция — панорамная стеклянная крыша, за которую придется доплатить 140 тысяч рублей. Итого: 2 904 000 рублей.
Кажется дороговато, но в оснащении такого автомобиля есть все, что только можно пожелать: LED-фары, проекционный дисплей (весьма неплохой, кстати, с крупными цифрами), бесключевой доступ, обогрев руля, вентиляцией сидений, аудиосистема с 15 динамиками, подогрев задних кресел, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, а также память положения водительского сиденья, рулевой колонки, наружных зеркал заднего вида, положения показаний проекционного дисплея для двух водителей.
Самое главное, что «Джи» может понравиться водителю не только в статике или своим списком оснащения, но и в движении. Седан построен на том же шасси, что и Kia Stinger, и предлагается с теми же силовыми установками, но, в отличие от своего заднеприводного родственника, «Дженезис» может быть только с приводом на все четыре колеса.
Корейцы постарались: едет машина очень хорошо. Реакции на поворот руля быстрые и точные, 197-сильного мотора в городских режимах движения хватает с лихвой, а восьмиступенчатый автомат, который альянс Hyundai-Kia разработал своими силами, никак не напоминает о своем существовании, перебирая передачи плавно и расторопно.
Есть шайба выборов режимов движения: экологичный, комфортный, спортивный, а также так называемый Smart, где электроника сама будет выбирать нужный режим в зависимости от характера движения и дорожных условий, и вариант Custom, в котором настройки рулевого управления, мотора и коробки передач, шасси и даже интенсивность звука двигателя, который передается через динамики аудиосистемы, можно подобрать по своему желанию.
Первые три настройки почти не отличаются друг от друга. «Эко» не поможет хоть сколько-то ощутимо сэкономить топливо, а «спортивный» лишь сильнее зажмет руль в нуле и сделает подвеску пожестче.
На модификацию Supreme устанавливается шасси с активными амортизаторами (для более простых версий это опция). Подвеска — плотная, которая очень любит сообщать водителю обо всех мелких неровностях. Но на крупных кочках, в то же время, ее не пробивает, на волнах она не раскачивается, а кренов почти нет. И добавив к этому очень неплохую шумоизоляцию, получаем на первый взгляд очень приятный автомобиль, почти драйверский.
Но вот премиальный ли? С этим, как и с конкурентами, стоимостью владения и другими подробностями о «семидесятке», мы разберемся в следующей части. Оставайтесь с нами!
Технические характеристики Genesis G70
|Бензин 2.0
|Тип двигателя
|Бензин I4
|Рабочий объем
|1998 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|197/4000-6200
|Макс. момент, Нм/об/мин
|353/1400-4000
|Тип привода
|Полный
|Трансмиссия
|8АКП
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4685х1850х1400
|Колесная база, мм
|2835
|Масса, кг
|1732
|Макс. скорость, км/ч
|228
|Разгон 0-100 км/ч, с
|8,3
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|9,3
|Емкость топливного бака, л
|60
|Дорожный просвет, мм
|150
|Объем багажного отделения, л
|330
|Цена, руб.
|от 1 999 000