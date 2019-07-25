Тест обновленного Genesis G90

Но главное, что у Genesis G90 по-прежнему нет пневмоподвески, хоть она и была предусмотрена на его предшественнике — большом седане Hyundai Equus. В компании ссылаются на негативный опыт с надёжностью пневматики на Экусе. В будущем она всё-таки появится — но совершенно новой конструкции, и уже на модели следующего поколения.

Богатый внутренний мир

Дизайн интерьера — это едва ли не лучшее, что было у Genesis G90. Так что принципиально менять его не стали: здесь та же передняя панель с горизонтальным формообразованием, большой четырехспицевый руль (слава богу, что круглый, без модного подреза понизу), нефиксируемый селектор автомата странной формы и уютные стрелочные часики в центре панели. Немного изменился только центральный тоннель и пульт климат-контроля.

Но теперь салон стал выглядеть богаче за счёт кожаной отделки панели приборов с двойной прострочкой и контрастным кантом, а также вставок из дерева с открытыми порами. Выглядит действительно шикарно, но вот серебристый пластик на центральном тоннеле смотрится на этом фоне неуместно, как и синюшная подсветка приборов. Хотя сам по себе щиток мне понравился — как ясные шкалы, так и их расположение.

Впрочем, нежная перфорированная кожа Nappa c выбором из пяти расцветок и матовым деревом (пять сортов) — прерогатива богатых версией Elite и Royal (от 5 590 000 рублей). Базовые машины в комплектации Prestige (от 4 690 000 рублей) отделаны скромнее — кожа у них более простая, и предусмотрено лишь две расцветки, а дерево — обычное лакированное (тёмно-коричневая берёза или серый дуб). Но таких автомобилей у нас на тесте ожидаемо не было.